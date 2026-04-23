Παρουσίαση του βιβλίου ''Αιχμάλωτη της σιωπής'' της Πατρινής συγγραφέως Ιωάννας Καράνταλη

Αν ερχόμασταν αντιμέτωποι με μια αλήθεια που θα άλλαζε τα πάντα στη ζωή μας, θα είχαμε θάρρος να τη κοιτάξουμε κατάματα; Στη παρουσίαση του βιβλίου «Αιχμάλωτη της σιωπής» της Ιωάννας Καράνταλη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες θα μιλήσουμε για κάτι βαθύτερο από μια αφήγηση: τη δύναμη της ψυχής, το τίμημα της αλήθειας και τη μάχη μιας γυναίκας να φέρει φως εκεί που κάποτε υπήρχε μόνο σκοτάδι.

Ως ομιλήτρια, νιώθω ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο το βιβλίο — μας αφορά όλους. Για όσα δεν λέγονται. Για όσα φοβόμαστε να αντικρίσουμε. Για τη στιγμή που αποφασίζεις να μη μείνεις άλλο σιωπηλός.

Αυτά αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου από το βιβλιοπωλείο Η Γωνιά του Βιβλίου της οικογένειας Παπαχρίστου αναφορικά με το βιβλίο «Αιχμάλωτη της σιωπής» της Πατρινής συγγραφέως Ιωάννας Καράνταλη που θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση την Δευτέρα 27/4/2026 στις 19:30 στο My Way Hotel & Events, στην Πάτρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν στην εκδήλωση οι:

Νόρα Σκρουμπή - Δικηγόρος.

Ματίνα Λαδικού - Εγκληματολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια και η

Τζούλια Ροδοπούλου - Πολ. Μηχανικός.

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόση δύναμη χρειάζεται για να πεις την αλήθεια σου… αυτή η βραδιά είναι για σένα. Σας περιμένουμε!

ΥΠΟΘΕΣΗ

Μια καθηλωτική ιστορία για τη δύναμη της ψυχής, το τίμημα της αλήθειας και τη μάχη μιας γυναίκας να φωτίσει το σκοτάδι που σημάδεψε τη μοίρα της.

Ένα δυνατό ψυχολογικό θρίλερ για τις σκιές του παρελθόντος, τα μυστικά που επιμένουν να ζουν και τη λύτρωση που έρχεται μόνο όταν η σιωπή σπάσει. Μια ιστορία που κόβει την ανάσα, εκεί όπου η δικαιοσύνη συναντά την εκδίκηση.

*Η Ιωάννα Καράνταλη γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου ζει μόνιμα. Είναι πτυχιούχος κλασικού πιάνου και ανώτερων θεωρητικών σπουδών, ενώ παράλληλα τρέφει βαθιά αγάπη για την ψυχολογία ως επιστήμη και εμβαθύνει στη μελέτη της.

Για πολλά χρόνια εργάστηκε στον χώρο των επιχειρήσεων ως υπεύθυνη μηχανογράφησης. Ως μητέρα τριών παιδιών αντλεί από αυτά θάρρος και δύναμη για να συνεχίζει να ονειρεύεται και να μετατρέπει κάθε δυσκολία σε πυξίδα ζωής.

Το πρώτο της βιβλίο, «Είμαι ό,τι θυμάμαι» (εκδόσεις Ανεμολόγιο, 2024), αγαπήθηκε για την αλήθεια και τη συναισθηματική του ένταση, αγγίζοντας τις ψυχές των αναγνωστών και αφήνοντας έντονο αποτύπωμα αυθεντικότητας.

Με το νέο της βιβλίο, «Αιχμάλωτη της Σιωπής», συνεχίζει το συγγραφικό της ταξίδι, υφαίνοντας ιστορίες που μιλούν για όσα δύσκολα λέγονται αλλά βαθιά νιώθονται, αναδεικνύοντας την αξία της αλήθειας στη ζωή.

Όπως η ίδια πιστεύει, η συγγραφή έχει συχνά τη γοητεία μιας προσωπικής ανακάλυψης· μια «ευλογία» που αποκαλύπτει όσα η ψυχή κρατά κρυμμένα.

*Το My Way Hotel & Events βρίσκεται στην Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16, στην Πάτρα.