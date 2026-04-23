Πάτρα: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, "Περιπλάνηση και Επιθυμία"

«Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών». Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού κύκλου που εγκαινίασαν η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το ΕΑΤΤ (Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου) Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, με άξονα την Παλαμική ποίηση.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη, 29–4–2026, και ώρα 7.30 μ.μ. με τον γενικό τίτλο: Περιπλάνηση και Επιθυμία.

Θα μιλήσουν:

Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ με θέμα «Η τσιγγάνικη ψυχή στον Κ. Παλάμα. Ίχνη μιας πνευματικής περιπλάνησης»,

Βασιλική Δημουλά, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ με θέμα «Νιώθω εντός μου τη μοίρα του γυμνού και τ' ανήμπορου κόσμου»: Η «Λιβιδώ» του Παλαμά. Ένα κεφάλαιο στη σχέση λογοτεχνίας και ψυχανάλυσης.

*Η εκδήλωση θα γίενι στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς στην οδό Κορίνθου 241 στην Πάτρα.