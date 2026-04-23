Πάτρα: Κατέληξε βρέφος 14 ημερών στη ΜΕΘ Νεογνών - Διατάχθηκε νεκροψία για τα αίτια θανάτου

Το βρέφος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών – Διατάχθηκε νεκροψία για τα αίτια θανάτου
Έντονη θλίψη προκαλεί στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου ενός νεογνού μόλις 14 ημερών, το οποίο νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου το βρέφος είχε εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών. Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο το αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι το νεογνό είχε γεννηθεί πρόωρα και παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα υγείας ήδη από τις πρώτες στιγμές της ζωής του, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την πορεία της υγείας του.
Για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών θανάτου έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.
