Τραμπ για Ιράν: “Ό,τι κι αν κάνω ή λέω, λειτουργεί πολύ καλά”

“Ό,τι κι αν κάνω, φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά” δήλωσε στο BBC, νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (23/04), ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις απειλές του προς το Ιράν.

Η αρχισυντάκτρια του BBC για τη Βόρεια Αμερική, Σάρα Σμιθ, μίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ένα σύντομο τηλεφώνημα, στο οποίο τον ρώτησε αν η δήλωσή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα αφανιστεί απόψε» αποτελούσε απειλή για χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν.

«Η άλλη πλευρά “καίγεται” να κάνει συμφωνία», απάντησε. «Οπότε ό,τι κι αν λέω ή ό,τι κι αν κάνω, φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ».

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «δεν τους χρειάζονταν καθόλου» στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά ότι «θα έπρεπε να ήταν εκεί».

Όταν η Σμιθ ρώτησε γιατί, τότε, ήθελε να συμμετάσχουν στον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή ήθελα να δω αν θα εμπλέκονταν ή όχι».

Σημείωσε ακόμα ότι οι ΗΠΑ ήταν «πάντα υπέρ» του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΝΑΤΟ, και επέκρινε το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν κατέβαλε «τουλάχιστον μια ελάχιστη προσπάθεια και που δεν χρησιμοποίησε τουλάχιστον πιο ευγενικά λόγια».

Πρόσθεσε ότι «πολλοί άνθρωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο» έχουν ενημερώσει την κυβέρνησή του για το πόσο «απίστευτα κακή απόφαση» ήταν να μην εμπλακούν στον πόλεμο.

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως η σχέση του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε να «ανακάμψει» αν εκείνος «άνοιγε τη Βόρεια Θάλασσα» και αν οι «μεταναστευτικές του πολιτικές γίνονταν ισχυρές», αλλά πρόσθεσε ότι «αν δεν το κάνει, δεν νομίζω ότι έχει ελπίδα».

Τραμπ: “Έδωσα εντολή στο Ναυτικό να βυθίζει όποιο πλοίο ναρκοθετεί στο Ορμούζ”

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να σκοτώνει κάθε σκάφος» που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ πρόσθεσε ότι τα αμερικανικά ναρκαλιευτικά λειτουργούν πλέον με «τριπλάσια δύναμη» για την απομάκρυνση των ναρκών από τα νερά.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Έχω δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να σκοτώνει οποιοδήποτε πλοίο, όσο μικρό κι αν είναι (Τα πολεμικά πλοία τους ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ, 159 από αυτά, στον πάτο της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα νερά του Στενού του Oρμούζ. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διστακτικότητα. Επιπλέον, οι «σκούπες» μας για νάρκες καθαρίζουν αυτή τη στιγμή το Στενό. Διατάσσω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα”.