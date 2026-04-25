Η Πάτρα και η Αχαΐα στο Κύπελλο Ελλάδας

To Κύπελλο Ελλάδας Betsson ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν, με τον μεγάλο τελικό να κάνει «σέντρα» σήμερα Σάββατο 25/4 στην COSMOTETV.

Ο ΠΑΟΚ, των 8 τροπαίων, με τελευταία κατάκτηση το 2021, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, που μετρά ένα τρόπαιο (1987) και 2η συνεχόμενη συμμετοχή σε τελικό. Ο αγώνας στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» θα ξεκινήσει στις 20:30, σε ζωντανή μετάδοση από τα COSMOTESPORT 1HD&START.

Η ΑΧΑΪΑ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Κύπελλο Ελλάδας ξεκίνησε το 1932 και διεξαγόταν επί δεκαετίες, όπως διεξάγεται και σήμερα το Αγγλικό. Με τη συμμετοχή δηλαδή όλων των ομάδων που ανήκαν στην ΕΠΟ, ανεξάρτητα ποιας κατηγορίας ήσαν.

Από την περίοδο 1971-1972 η ΕΠΟ αποφάσισε όπως στο Κύπελλο παίρνουν μέρος μόνο οι ομάδες της Α' και Β' Εθνικής και λίγα χρόνια μετά και αυτές της Γ' Εθνικής.

Με τα στοιχεία που υπάρχουν από την Αχαΐα έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή στο Κύπελλο των εξής 38 ομάδων:Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος, Πάτραι, ΠΑΣ Πατραϊκός, Πατραϊκός ΟΦ, Θύελλα, Ολυμπιακός Π., Αχαϊκή, ΑΕ Αιγίου, Δόξα Πάτρας, Απόλλων Πάτρας, Αστέρας Πάτρας, Αετός Ρίου, Ηρακλής Πατρών, Αχιλλέας Πατρών, Εθνικός Πατρών, Αρης Πατρών, Εθνικός Αιγίου, ΑΕΚ Πατρών, Προοδευτική, Πατρέας, Αρμενική, Αετός Πατρών, Ατρόμητος Λάππα, Αχιλλέας Καμαρών, Ζαβλάνι, Πανιώνιος, Διαγόρας Βραχνεΐκων, Ολυμπιακός Αιγίου, Ατρόμητος Πατρών, Ελπίδα Εγλυκάδας, Αναγέννηση Πατρών, Δάφνη, Δόξα Παραλίας, Κεραυνός Πατρών, Λαύρα Καλαβρύτων, Φοίνιξ Πατρών, Απόλλων Εγλ.

Από επίπονη και μακρόχρονη έρευνα του σημαντικού στατιστικολόγου Νίκου Σταυρόπουλου, παρουσιάζουμε τον πίνακα με τις συμμετοχές όλων των ομάδων της Αχαΐας στο Κύπελλο Ελλάδας από την έναρξή του μέχρι και την περίοδο 2009-2010. Αναλυτικά:

1. Παναχαϊκή 77

2. Παναιγιάλειος 49

3. Αχαϊκή 33

4. Θύελλα 25

5. Απόλλων Π. 21

6. Ολυμπιακός Π. 21

7. Αρης Π. 16

8. Αχιλλέας Π. 16

9. Πατρέας 16

10. Πάτραι 16

11. ΑΕΚ Π. 15

12. Ηρακλής Π. 15

13. Εθνικός Π. 13

14. ΑΕ Αιγίου 12

15. Αστέρας Π. 12

16. Προοδευτική 12

17. Αετός Ρ. 11

18. Πανιώνιος 9

19. Ζαβλάνι 8

20. Αετός Π. 7

21. Αχιλλέας Καμ. 7

22. Πατραϊκός ΟΦ 7

23. Ολυμπιακός Αιγίου 6

24. Ατρόμητος Π. 6

25. Εθνικός Αιγ. 5

26. Ελπίδα Εγλ. 5

27. Διαγόρας Βρ. 5

28. Ατρόμητος Λ. 4

29. ΠΑΣ Πατραϊκός 4

30. Αρμενική 3

31. Δόξα Π. 3

32. Αναγέννηση Π. 2

33. Δάφνη Ζ. 1

34. Δόξα Παρ. 1

35. Κεραυνός Π. 1

36. Λαύρα Καλ. 1

37. Φοίνικας Π. 1

38. Απόλλων Εγλ. 1

Αν και το Κύπελλο είναι θεσμός εκπλήξεων, ουσιαστικά διοργάνωση που ευνοεί τη διάκριση «μικρών» ομάδων, καμία από την Αχαΐα δεν μπόρεσε να φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης. Αντίθετα δηλαδή με το -σαφώς πιο δύσκολο από πλευράς διάκρισης- πρωτάθλημα Ελλάδας, όπου η Πάτρα είναι περήφανη για την 4η θέση της Παναχαϊκής το 1973 και την ευρωπαϊκή της έξοδο την επόμενη περίοδο.

Την καλύτερη πορεία, μέχρι τους "4" του Κυπέλλου, έχουν κάνει η Παναχαϊκή (1979, 1997), ο Παναιγιάλειος (1960 και 1981) και ο Αχιλλέας Πατρών (1947). Το δρόμο στις επιτυχίες άνοιξε ο Αχιλλέας την περίοδο 1946-1947, αν και αγωνιζόταν στη Β' κατηγορία της ΕΠΣΑ!

Ο Αχιλλέας λοιπόν, κατάφερε να φτάσει μέχρι τους «4», όπου όμως έχασε στο Καραϊσκάκη (μονό παιχνίδι) με 4-1 από τον Ολυμπιακό, στις 21 Μαΐου. Ετσι έγινε η πρώτη ομάδα της Αχαΐας που απέκλεισε αθηναϊκή ομάδα και μάλιστα δύο, την ΑΕΚ και τον Αρη και η πρώτη επαρχιακή ομάδα της χώρας στην ιστορία της διοργάνωσης, που έφτασε στα ημιτελικά (μαζί, την ίδια χρονιά και η Νίκη Βόλου)!

Στο διάβα του είχε παρασύρει στις 5 Μαρτίου την Παναχαϊκή (0-0 στις 2 Μαρτίου και 2-1 στις 5 Μαρτίου), στις 9 Μαρτίου την ΑΕΚ Αθηνών (!) με 2-1, μπροστά σε 4.000 θεατές και στα προημιτελικά, στις 24 Απριλίου, τον Αρη Αθήνας επίσης με το αγαπημένο του σκορ, 2-1. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που έγραψε ιστορία, τα γκολ του Αχιλλέα πέτυχαν οι Λινάτσας και Κουκλάδας. Η σύνθεση του Αχιλλέα (προπονητής ο Πάνινος Αλεξόπουλος): Μυλωνάς, Αν. Ανδρούτσος, Βλασσόπουλος, Κόρδας, Τριανταφυλλιάς, Στ. Ανδρούτσος, Λινάτσας, Γκότσης, Αθανασίου, Σκούρτης, Κουκλάδας και της ΑΕΚ: Ρίμπας, Παπαδόπουλος, Γάσπαρης, Μάγειρας, Τζανετής, Σπυρίδης, Παπαϊωάννου, Μαρόπουλος, Χατζηβαρδέας, Ξένος, Παντελιάδης.

Ιδού πως περιέγραψε η "Πελοπόννησος" την πορεία του Αχιλλέα:

- "Ενώπιον χιλιάδων θεατών επανελήφθη ο αγών μεταξύ Αχιλλέως και Παναχαϊκής διά το κύπελλον Ελλάδος, ο όποιος έληξε με νίκη του πρώτου και σκορ 2-1. Ο αγών ήτο πραγματικά σκληρός και οι δύο ομάδες απέδωσαν τεχνικό και εντυπωσιακό παιγνίδι, ενθουσιάσασαι το φίλαθλο κοινό. Τα γκολ της νικήτριας επέτυχον οι Κουκλάδας και Σκούρτης. Η διαιτησία του κ. Τζήλου υπήρξε αρίστη και ικανοποίησε πλήρως τους φιλάθλους. Πρέπει να σημειωθή, ότι την ερχομένην Κυριακή ο Αχιλλεύς θα συναντήση εις το γήπεδον της Π.Γ.Ε. την πρωταθλήτρια Αθηνών Α.Ε.Κ. Πλήρης αισιοδοξία επικρατεί εις τας τάξεις του δι' ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, παρ' ότι η Α.Ε.Κ. κατεβαίνει με πλήρη σύνθεση, την οποίαν θα αποτελέσουν οι Δελαβίνιας, Παπαδόπουλος, Γάσπαρης, Μάγειρας, Τζανετής, Χατζηβαρδέας, Σαράτσογλου, Νίκου, Μαρόπουλος, Ξένος, Σερτσίκας. Τον αγώνα θα διαιτητεύση ο κ. Διαμαντόπουλος της ΕΠΟ".

- "Η επιβλητική νίκη του Αχιλλέως επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Αθηνών με 2-1, διά το Κύπελλο Ελλάδος, θα μείνη αλησμόνητη και ανοίγει διάπλατα τον δρόμο στην Πατρινή ομάδα για νέους θριάμβους. Η νίκη αύτη του Αχιλλέως απέσπασε τον θαυμασμό ολοκλήρου του φιλάθλου κόσμου της χώρας, πλείστα δε συγχαρητήρια τηλεγραφήματα απεστάλησαν εκ μέρους τοπικών παραγόντων και ομάδων της πρωτευούσης. Η παραπάνω νίκη εωρτάσθη μεγαλοπρεπώς σε ολόκληρη την συνοικία Αγίου Διονυσίου. Το βράδυ της Κυριακής εδόθη γεύμα στο κέντρο Τραγούδα, έκτος δε του συμβουλίου και παικτών παρεκάθησαν και πλείστοι φίλαθλοι".

Το 1960, ήταν ο Παναιγιάλειος αυτός που αποκλείστηκε στους «4» και πάλι από τον Ολυμπιακό (εκτός έδρας) με 3-1. Και τις δύο χρονιές το Κύπελλο πήρε ο Ολυμπιακός. Το 1979 η Παναχαϊκή έφτασε μια ανάσα από τον τελικό, αλλά αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την ΑΕΚ. Νίκησε στην Πάτρα 3-2 κι έχασε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 5-1. Το Κύπελλο πήρε ο Πανιώνιος. Δύο χρόνια μετά, το 1981, ο Παναιγιάλειος έφτασε για 2η φορά στην ιστορία του στους "4", αποκλεισθείς από τον Ολυμπιακό και πάλι, χάνοντας με 3-1 στο Αίγιο και 3-0 στο Καραϊσκάκη. Οι "ερυθρόλευκοι" κατέκτησαν και εκείνο το Κύπελλο. Τέλος το 1997, ήταν σειρά και πάλι της Παναχαϊκής, που όμως "σκόνταψε" στον Παναθηναϊκό χάνοντας και τα δύο παιχνίδια με 3-0 και 4-0. Ο τίτλος, κατέληξε στην ΑΕΚ.

Η Παναχαϊκή στα δύο ματς με τον Παναθηναϊκό:

ΠANAXAΪKH: Kαρασάββας, Kορδονούρης, Kαμινιώτης (57 Kομιανός), Συρίγος, Παλαπάνης (62 Kατσουράνης), Pούσσος, Aνδρούτσος, Tσέροβιτς, Kλάιχ, Σαββίδης (72 Kατριμπούζας), Bαΐτσης.

ΠANAΘHNAΪKΟΣ: Bάντσικ, Aποστολάκης, Ουζουνίδης, Kολιτσιδάκης, Kαλιτζάκης (46 Λυμπερόπουλος), Mάρκος (59 Mαλέκκος), Aλεξόπουλος, Kόλα, Nασιόπουλος, Aλεξούδης, Γκούμας (66 Γ.Σ. Γεωργιάδης).

και

ΠANAΘHNAΪKΟΣ: Bάντσικ, Aλεξόπουλος, Ουζουνίδης, Γ. X. Γεωργιάδης, Kαλιτζάκης, Γκούμας, Nασιόπουλος (69 Aλεξούδης), Kόλα, Bαζέχα, Λυμπερόπουλος (80 Mάρκος), Kωνσταντινίδης (46 Aποστολάκης).

ΠANAXAΪKH: Kαρασάββας, Σαμαράς, Xατζής, Aργυρόπουλος (60 Συρίγος), Kαλλά, Pούσσος, Kυριακόπουλος (66 Kαμηνιώτης), Παλαπάνης (60 Σαββίδης), Kλάιχ,



Η Παναχαϊκή, λογικό είναι, έχει τις περισσότερες συμμετοχές από οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Αχαΐας στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Συνολικά έχει παίξει ένδεκα φορές στους «8», 1967, 1968, 1969, 1972, 1974, 1977, 1983, 1986, 1993, 2001, 2025 και φυσικά άλλες δύο στους «4», 1979, 1997.

Η Πάτρα φιλοξένησε μία φορά τελικό Κυπέλλου, από τις 63 που έχουν ολοκληρωθεί. Ηταν την περίοδο 2004-2005 που στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο διεξήχθη ο τελικός Ολυμπιακός Αρης, 3-0 (15.550 εισιτήρια).

Αναλυτικά τα παιχνίδια των ομάδων της Αχαΐας με αντιπάλους τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της χώρας (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αρη) είναι τα εξής (πρώτη αναφέρεται η ομάδα της Αχαΐας, ανεξαρτήτως της έδρας του αγώνα):

1946-1947 Αχιλλέας - ΑΕΚ 2-1.

1946-1947 Αχιλλέας - Ολυμπιακός 1-4

1947-1948 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-3

1954-1955 Ολυμπιακός - Ολυμπιακός 0-2 (α.α. διεκόπη στο 0-1).

1955-1956 Θύελλα Πατρών - Παναθηναϊκός 1-8.

1957-1958 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-3

1959-1960 Παναιγιάλειος - Αρης 2-0

1959-1960 Παναιγιάλειος - Ολυμπιακός 1-2

1960-1961 Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 2-4

1961-1962 Θύελλα - ΠΑΟΚ 1-3.

1967-1968 Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 3-8.

1968-1969 Παναχαϊκή - ΑΕΚ 4-2.

1968-1969 Παναχαϊκή - Παναθηναϊκός 1-5.

1969-1970 Πάτραι - Αρης 0-1.

1973-1974 Παναχαϊκή - Παναθηναϊκός 1-2.

1976-1977 Παναχαϊκή - Αρης 1-0.

1976-1977 Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 1-2.

1977-1978 Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 0-0 (3-4 πεν.).

1978-1979 Παναχαϊκή - ΑΕΚ 3-2, 1-5.

1979-1980 Παναχαϊκή - ΑΕΚ 3-4

1980-1981 Παναιγιάλειος - Ολυμπιακός 0-3, 1-3.

1981-1982 Παναχαϊκή - ΠΑΟΚ 1-4.

1982-1983 Αχαϊκή - Ολυμπιακός 0-2.

1985-1986 Παναχαϊκή - ΑΕΚ 1-0, 0-3.

1988-1989 Παναχαϊκή - Παναθηναϊκός 2-1, 1-8.

1989-1990 Αχαϊκή - Παναθηναϊκός 0-2.

1991-1992 Πάτραι - ΠΑΟΚ 0-1, 1-3.

1991-1992 Πάτραι - Αρης 0-4.

1991-1992 Παναχαϊκή - ΑΕΚ 2-4

1993-1994 Πάτραι - Ολυμπιακός 1-4.

1995-1996 Παναιγιάλειος - ΑΕΚ 1-4.

1995-1996 Παναιγιάλειος - Παναθηναϊκός 0-2.

1995-1996 Παναχαϊκή - Παναθηναϊκός 2-2, 0-3.

1996-1997 Παναχαϊκή - Αρης 2-0, 2-1.

1996-1997 Παναχαϊκή - Παναθηναϊκός 0-3, 0-3.

1998-1999 Παναιγιάλειος - ΠΑΟΚ 0-0, 1-3.

1999-2000 Παναχαϊκή - ΠΑΟΚ 0-5.

1999-2000 Παναιγιάλειος - Αρης 1-5.

2000-2001 Πατραϊκός - Ολυμπιακός 0-4, 1-4.

2000-2001 Παναχαϊκή - ΠΑΟΚ 0-2, 2-3.

2001-2002 Πατραϊκός - Παναθηναϊκός 0-0, 0-0.

2001-2002 Παναχαϊκή - Αρης 0-0, 1-2 (παρ., κ.α. 0-0).

2002-2003 Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 0-2, 0-0.

2002-2003 Πατραϊκός - Αρης 0-1, 1-3.

2003-2004 Πατραϊκός - Παναθηναϊκός 0-1, 1-2.

2012-2013 Ολυμπιακός - Παναχαϊκή 2-0 3-0 α.α. (1-1 διακόπηκε πριν τη λήξη)

2014-2015 Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 0-1

2015-2016 Παναχαϊκή - Παναθηναϊκός 1-2

2017-2018 Παναχαϊκή - Παναθηναϊκός 1-1

2018-2019 Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 0-2

2019-2020 Παναθηναϊκός - Παναχαϊκή 2-0, 3-1