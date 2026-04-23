Πάτρα: Συνεχίζονται οι εαρινές γενέθλιες εκδηλώσεις της ΟΙΚΙΠΑ

Συνεχίζονται οι γενέθλιες εκδηλώσεις της ΟΙΚΙΠΑ-Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων ενεργού παρουσίας και δράσης της οργάνωσης στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, με προβολή ταινίας, θεατρική παράσταση καθώς και πεζοπορία στο δάσος της Στροφυλιάς.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στις 20.30 στην αίθουσα του ΤΕΕ (στην Τριών Ναυάρχων 40) σε συνεργασία με το σύλλογο ΑΣΤΟ, θα γίνει προβολή της ταινίας (ντοκιμαντέρ) του Λικ Ζακέ, με τίτλο «Ο Πάγος και ο Ουρανός». Πρόκειται για ένα εκπληκτικό Γαλλικό περιβαλλοντικό ντοκιμαντέρ παραγωγής του 2015, σκηνοθετημένο από τον Luc Jacquet, που καταγράφει επιστημονική αποστολή στην Ανταρκτική, η οποία απέδειξε την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή μέσω της ανάλυσης πάγων.

Εξιστορεί τις έρευνες του Claude Lorius, ο οποίος από το 1955 μελέτησε τους παγετώνες για να κατανοήσει την ιστορία της ατμόσφαιρας. Εστιάζει στο "οικολογικό χρονικό" της κλιματικής αλλαγής, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά πλάνα από τα παγωμένα τοπία του Νοτίου Πόλου.

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στις 7.00 μμ στο μικρό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών (π. ΤΕΙ Κουκούλι) θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση με τίτλο: «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό!» σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής Πάτρας.

Η παραγωγή η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνεται σε ηλικίες από 2 έως…102 ετών!!! Με φαντασία και χιούμορ τα κείμενα προσεγγίζουν το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας του Περιβάλλοντος, για να μας βγάλουν από τη νιρβάνα μας, να μας ευαισθητοποιήσουν και κυρίως να μας κινητοποιήσουν για μια όμορφη πόλη με πράσινο και καθαρή θάλασσα.

Τα 25 άτομα επί σκηνής, με ζωντανή μουσική και τραγούδι, αναδεικνύουν την αξία της ζωής μέσα από την αγάπη για το χώμα, τη βροχή, τον ήλιο, το νερό.

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί πεζοπορικός περίπατος στο καταπράσινο δάσος της Στροφυλιάς σε συνεργασία με τους «Πεζοπόρους Πάτρας». Η μετακίνηση θα γίνει με ίδια μέσα.

Πρώτη προσυγκέντρωση στο Πάρκιν Καλετζιώτη (ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα) ώρα 09.15 πμ και δεύτερη προσυγκέντρωση 10.00 πμ στο κέντρο του χωριού Λάπα (στην αρχή του δρόμου προς Μετόχι και Στροφυλιά).

Από το Λάπα Αχαΐας θα μετακινηθούμε όλοι μαζί με τα αυτοκίνητα προς τη Στροφυλιά, θα παρκάρουμε και θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία περίπου στις 10 15 πμ. Μια επίπεδη σχεδόν κυκλική βόλτα 6-7 km για να επιστρέψουμε στα αυτοκίνητα. Εύκολη, πανέμορφη διαδρομή κατάλληλη και για παιδιά, 2 ώρες περίπου.

Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας θα επισκεφτούμε την παραλία της Καλόγριας η οποία διεκδικείται από ιδιώτη, θα δούμε τη δεντροφύτευση που έγινε το 2019, ενώ θα γίνει και παρατήρηση πουλιών στη λ/θ του Πρόκοπου με τη συνδρομή της τοπικής μονάδας του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Η είσοδος & η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.