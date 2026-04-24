ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: Τα πάντα για τον τελικό και την ιστορία της διοργάνωσης

ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ το Σάββατο (25/04) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Με τη βοήθεια της μοναδικής στατοστικής βάσης δεδομένων για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το soccer-base.gr παρουσιαζουμε ενα μοναδικό αφιέρωμα στον τελικό και στην ιστορία της διοργάνωσης.



ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας 2026

Σάββατο 25 Απριλίου 2026, 20.30

Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου.



* Ο πρώτος «ασπρόμαυρος» τελικός στην ιστορία.

* Αν πάρει το Κύπελλο ο ΟΦΗ, θα είναι η έκτη διαφορετική ομάδα σε έξι τελικούς στο Πανθεσσαλικό! Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ θα είναι η πρώτη που θα το έχει σηκώσει εκεί δύο φορές.

* Περιφέρεια εναντίον Θεσσαλονίκης σε τελικούς 3-0!

* Ο Μαντί Καμαρά θα παίξει το 300ο παιχνίδι του με ελληνική ομάδα.

* Μετά από εννέα χρόνια Έλληνας διαιτητής, μετά από 18 χρόνια Αθηναίος.



* Στα 95 χρόνια του Κυπέλλου Ελλάδας, θα είναι η πρώτη φορά, που ο τελικός δεν θα έχει... χρώμα, καθώς παίζουν δύο ομάδες με ασπρόμαυρα!

* Ο φετινός τελικός δεν θα έχει ομάδα του Λεκανοπέδιου για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια, αφού η προηγούμενη φορά ήταν το 2003, όταν συναντήθηκαν ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Μάλιστα αυτή ήταν και η μοναδική φορά τα τελευταία 39 χρόνια, αφού για να βρούμε ομάδες εκτός Λεκανοπεδίου σε τελικό φτάνουμε στο 1987, ΟΦΗ - Ηρακλής τότε.

* Μετά από 12 χρόνια ο τελικός διεξάγεται μήνα Απρίλιο. Από το 2014, όταν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έπαιξαν στις 26 Απρίλη, έγιναν δέκα τελικοί Μάιο και ένας Σεπτέμβριο, το 2020. Για πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται τελικός στις 25 Απριλίου.

* Είναι η δεύτερη μόλις φορά, που ομάδα της περιφέρειας θα παίξει τελικό σε γήπεδο εκτός Λεκανοπεδίου. Η πρώτη ήταν το 2007, όταν η ΑΕΛ έπαιξε στο Πανθεσσαλικό. Στις άλλες 12 περιπτώσεις ομάδων της περιφέρειας σε τελικό, αυτός έγινε στο Λεκανοπέδιο.

* Είναι η τέταρτη φορά που ομάδα της περιφέρειας αντιμετωπίζει ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και στις τρεις προηγούμενες οι ομάδες της περιφέρειας πήραν το Κύπελλο. Το 1980 η Καστοριά με τον Ηρακλή, το 1985 η ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ και το 1987 ο ΟΦΗ πάλι με τον Ηρακλή.



Το Πανθεσσαλικό Στάδιο

* Ο φετινός θα είναι ο έκτος τελικός που θα διεξαχθεί εκεί, με τον ΠΑΟΚ να έχει την ευκαιρία να γίνει η πρώτη ομάδα, που θα σηκώσει το Κύπελλο εκεί για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Το είχε κάνει και το 2017. Οι ΑΕΛ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός το έχουν πάρει από μια φορά. Αν το κερδίσει ο ΟΦΗ θα έχουμε έξι διαφορετικούς Κυπελλούχους σε έξι τελικούς στο γήπεδο αυτό!

* Το Πανθεσσαλικό φιλοξενεί για τρίτη φορά τα τέσσερα τελευταία χρόνια τελικό, αλλά και για πέμπτη τα δέκα τελευταία.

* Από το 2004, που τέθηκε σε λειτουργία το Πανθεσσαλικό Στάδιο, γίνεται ο 44ος αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρώτο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας έγινε στο γήπεδο αυτό στις 15.12.2004, Νίκη Βόλου - Ηρακλής 0-2 και το πρώτο γκολ Κυπέλλου πέτυχε ο Κένεντι Μπακιρτζίογλου του Ηρακλή.

* Ο ΠΑΟΚ παίζει τον τρίτο του τελικό στο Πανθεσσαλικό, όσους έχει παίξει και η ΑΕΚ. Όσες ομάδες έχουν παίξει δύο τουλάχιστον τελικούς στο γήπεδο αυτό, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δηλαδή, έχουν και νίκη και ήττα.

Οι τελικοί στο Πανθεσσαλικό

2007: ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-1

2017: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1

2020: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0

2023: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-0

2024: Παναθηναϊκός - Άρης 1-0

2026: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ



Τα γήπεδα των τελικών

Το «Σπύρος Λούης» έχει φιλοξενήσει τους περισσότερους τελικούς, από το 1983, όταν και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά. Ως καινούριο και μεγαλύτερο τότε γήπεδο, πήρε τα σκήπτρα από τη Λεωφόρο και Νέο Φάληρο. Μάλιστα από το 1983 ως το 1988, τέσσερις φορές ο τελικός είχε περισσότερους από 72 χιλιάδες θεατές!

Η Αθήνα έχει φιλοξενήσει τους περισσότερους τελικούς, ενώ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 έγινε προσπάθεια να εκμεταλλευθούν και γήπεδα της περιφέρειας, που είχαν γίνει σύγχρονα. Έτσι έγιναν τελικοί διαδοχικά σε Παμπελοποννησιακό, Παγκρήτιο και Πανθεσσαλικό από το 2005 ως το 2007. Και άλλοι τέσσερις στο τελευταίο το 2017, το 2020, το 2023 και το 2024.

Στις δύο περιπτώσεις που έγιναν διπλοί τελικοί ή σε περιπτώσεις που έγιναν επαναληπτικοί, ως γήπεδο του τελικού θεωρούμε αυτό που έγινε το τελευταίο παιχνίδι και η απονομή.

Από τα γήπεδα που έχουν φιλοξενήσει τελικό, μόνο το Γυμναστήριο του Άρη δεν υπάρχει πλέον, ενώ τα γήπεδα του Νέου Φαλήρου και της Νέας Φιλαδέλφειας ανακατασκευάστηκαν εξαρχής.



Τα γήπεδα των 82 τελικών

29 τελικοί: «Σπύρος Λούης» ΟΑΚΑ Αθήνα

19 τελικοί: «Απόστολος Νικολαΐδης» Αθήνα

15 τελικοί: «Γεώργιος Καραϊσκάκης» Πειραιάς

8 τελικοί: «Νίκος Γκούμας» (σήμερα «ΑΕΚ Αρένα») Αθήνα

5 τελικοί: «Πανθεσσαλικό Στάδιο» Βόλος

2 τελικοί: «Καυτανζόγλειο» Θεσσαλονίκη

1 τελικός: «Τούμπας» Θεσσαλονίκη

1 τελικός: «Πανιωνίου ΓΣΣ» Αθήνα

1 τελικός: «Παμπελοποννησιακό Στάδιο» Πάτρα

1 τελικός: «Παγκρήτιο Στάδιο» Ηράκλειο

Σημείωση:

Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έγινε το πρώτο παιχνίδι του 1960 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και το πρώτο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός το 1991, αλλά ο τίτλος κρίθηκε σε Καραϊσκάκη και Ολυμπιακό Στάδιο αντίστοιχα.

Στο «Γυμναστήριο Άρη» στη Θεσσαλονίκη έγινε ο πρώτος τελικός του 1933.

Στην Τούμπα έγινε και ο πρώτος από το διπλό τελικό του 1992.

Σε δύο τελικούς (1964 και 1966) δεν ορίστηκε γήπεδο ούτε διεξήχθη αγώνας.



Ο διαιτητής του τελικού

Ο 43χρονος Άγγελος Ευαγγέλου, από τους πιο έμπειρους διαιτητές θα σφυρίξει στον τελικό. Έχει 27 αγώνες Κυπέλλου στην καριέρα του.

Έξι φορές έχει βρεθεί σε αγώνα του ΠΑΟΚ, με τελευταίο τον φετινό ημιτελικό Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1, ενώ και 2019 ήταν στον ημιτελικό Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 0-0.

Δύο φορές έχει σφυρίξει ΟΦΗ στο Κύπελλο. Φέτος το ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0 στη φάση πρωταθλήματος και πέρσι τον προημιτελικό Παναχαϊκή ΟΦΗ 1-2.

Ο Αθηναίος διαιτητής έχει 122 αγώνες Σούπερ Λιγκ, αφού είναι για 11η σεζόν στην κατηγορία. Είναι στην 11η θέση όλων των εποχών και θέλει ένα ακόμα για να φτάσει το Γιώργο Μπίκα στην 10η θέση.

Μετά από εννέα χρόνια στον τελικό θα έχουμε Έλληνα διαιτητή, αφού ο προηγούμενος ήταν το 2017 ο Γιώργος Κομίνης, ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1 στο Πανθεσσαλικό και πάλι.

Αθηναίος διαιτητής έχει να σφυρίξει εδώ και 18 χρόνια. Τελευταίος ήταν ο Γιώργος Κασναφέρης το 2008, Ολυμπιακός - Άρης 2-0 στο Καυτανζόγλειο.



Η παρουσία των ομάδων σε τελικούς ως και το 2025

Ολυμπιακός 43

Παναθηναϊκός 32

ΑΕΚ 27

ΠΑΟΚ 23

Άρης 10

Πανιώνιος 6

Ηρακλής 5

ΑΕΛ 4

Δόξα Δράμας 3

ΟΦΗ 3

Ατρόμητος 2

Πιερικός 1

Αθηναϊκός 1

Ιωνικός 1

Αστέρας Τρίπολης 1

Ξάνθη 1



Η κατανομή των τίτλων ως και το 2025

Ολυμπιακός 29

Παναθηναϊκός 20

ΑΕΚ 16

ΠΑΟΚ 8

Πανιώνιος 2

ΑΕΛ 2

Εθνικός 1

Άρης 1

Ηρακλής 1

Καστοριά 1

ΟΦΗ 1



Όλοι οι τελικοί (ημερομηνία, γήπεδο)

Ημερομηνία Τελικός Αποτέλεσμα Γήπεδο

08.11.1931 ΑΕΚ - Άρης 5-3 Παναθηναϊκού

05.02.1933 Εθνικός Πειραιά - Άρης 2-2 Γυμναστήριο Άρη

25.03.1933 Εθνικός Πειραιά - Άρης 2-1 επαν. Παναθηναϊκού

28.05.1939 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-1 Παναθηναϊκού

02.06.1940 Παναθηναϊκός - Άρης 3-1 Παναθηναϊκού

08.06.1947 Ολυμπιακός - Ηρακλής 5-0 Παναθηναϊκού

20.06.1948 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-1 Παναθηναϊκού

03.07.1949 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1 παρ. Παναθηναϊκού

28.05.1950 ΑΕΚ - Άρης 4-0 Παναθηναϊκού

11.03.1951 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4-0 Παναθηναϊκού

01.06.1952 Ολυμπιακός - Πανιώνιος 2-2 Παναθηναϊκού

15.06.1952 Ολυμπιακός - Πανιώνιος 2-0 επαν. Παναθηναϊκού

17.05.1953 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 3-2 Παναθηναϊκού

23.05.1954 Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-0 Παναθηναϊκού

12.06.1955 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-0 Παναθηναϊκού

24.06.1956 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-1 Παναθηναϊκού

29.07.1957 Ολυμπιακός - Ηρακλής 2-0 Καραϊσκάκη

30.07.1958 Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 5-1 Καραϊσκάκη

05.07.1959 Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-1 Παναθηναϊκού

07.08.1960 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-1 Παναθηναϊκού

11.09.1960 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-0 επαν. Καραϊσκάκη

02.07.1961 Ολυμπιακός - Πανιώνιος 2-0 Παναθηναϊκού

27.05.1962 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός διεκόπη Ν. Φιλαδέλφειας

18.07.1963 Ολυμπιακός - Πιερικός 3-0 Παναθηναϊκού

1964 Δεν έγινε τελικός

14.07.1965 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 Καραϊσκάκη

1966 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-0 άνευ αγώνα

06.07.1967 Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 1-0 Ν. Φιλαδέλφειας

21.07.1968 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 Παναθηναϊκού

09.07.1969 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1, κλήρωση Καραϊσκάκη

28.06.1970 Άρης - ΠΑΟΚ 1-0 Καυτανζόγλειο

09.08.1971 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-1 Καραϊσκάκη

05.07.1972 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1 Καραϊσκάκη

17.06.1973 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-0 Καραϊσκάκη

16.06.1974 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-2, 4-3 πεν. Ν. Φιλαδέλφειας

18.06.1975 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 Καραϊσκάκη

09.06.1976 Ηρακλής - Ολυμπιακός 4-4, 6-5 πεν. Ν. Φιλαδέλφειας

22.06.1977 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 Καραϊσκάκη

04.06.1978 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-0 Καραϊσκάκη

09.06.1979 Πανιώνιος - ΑΕΚ 3-1 Καραϊσκάκη

26.05.1980 Καστοριά - Ηρακλής 5-2 Ν. Φιλαδέλφειας

21.06.1981 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-1 Ν. Φιλαδέλφειας

19.06.1982 Παναθηναϊκός - Λάρισα 1-0 Ν. Φιλαδέλφειας

29.06.1983 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-0 Σπύρος Λούης

06.06.1984 Παναθηναϊκός - Λάρισα 2-0 Σπύρος Λούης

22.06.1985 Λάρισα - ΠΑΟΚ 4-1 Σπύρος Λούης

28.05.1986 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 4-0 Σπύρος Λούης

21.06.1987 ΟΦΗ - Ηρακλής 1-1, 3-1 πεν. Σπύρος Λούης

08.05.1988 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-2, 4-3 πεν. Σπύρος Λούης

11.05.1989 Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 3-1 Σπύρος Λούης

17.05.1990 Ολυμπιακός - ΟΦΗ 4-2 Σπύρος Λούης

15.05.1991 Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός 0-3 (1) Παναθηναϊκού

22.05.1991 Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός 2-1 (2) Σπύρος Λούης

20.05.1992 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-1 (1) Τούμπας

27.05.1992 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-0 (2) Καραϊσκάκη

12.05.1993 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0 Σπύρος Λούης

20.04.1994 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-3, 4-2 πεν. Σπύρος Λούης

19.04.1995 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-0 παρ. Σπύρος Λούης

15.05.1996 ΑΕΚ - Απόλλων 7-1 Σπύρος Λούης

16.04.1997 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 0-0, 5-3 πεν. Καραϊσκάκη

29.04.1998 Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 1-0 Καραϊσκάκη

05.05.1999 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-0 Σπύρος Λούης

10.05.2000 ΑΕΚ - Ιωνικός 3-0 Σπύρος Λούης

12.05.2001 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 4-2 Ν. Φιλαδέλφειας

27.04.2002 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-1 Σπύρος Λούης

17.05.2003 ΠΑΟΚ - Άρης 1-0 Τούμπας

08.05.2004 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1 Πανιωνίου

21.05.2005 Ολυμπιακός - Άρης 3-0 Παμπελοποννησιακό

10.05.2006 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 3-0 Παγκρήτιο

05.05.2007 Λάρισα - Παναθηναϊκός 2-1 Πανθεσσαλικό

17.05.2008 Ολυμπιακός - Άρης 2-0 Καυτανζόγλειο

02.05.2009 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-4, 15-14 πεν. Σπύρος Λούης

24.04.2010 Παναθηναϊκός - Άρης 1-0 Σπύρος Λούης

30.04.2011 ΑΕΚ - Ατρόμητος 3-0 Σπύρος Λούης

28.04.2012 Ολυμπιακός - Ατρόμητος 1-1, 2-1 παρ. Σπύρος Λούης

11.05.2013 Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 1-1, 3-1 παρ. Σπύρος Λούης

26.04.2014 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 4-1 Σπύρος Λούης

23.05.2015 Ολυμπιακός - Ξάνθη 3-1 Σπύρος Λούης

17.05.2016 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-1 Σπύρος Λούης

06.05.2017 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1 Πανθεσσαλικό

12.05.2018 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-0 Σπύρος Λούης

11.05.2019 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0 Σπύρος Λούης

12.09.2020 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0 Πανθεσσαλικό

22.05.2021 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 Σπύρος Λούης

21.05.2022 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-0 Σπύρος Λούης

24.05.2023 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0 Πανθεσσαλικό

25.05.2024 Παναθηναϊκός – Άρης 1-0 Πανθεσσαλικό

17.05.2025 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 2-0 Σπύρος Λούης

25.04.2026 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ … Πανθεσσαλικό



Οι τελικοί και τα γκολ τους

Ειδικά σε ένα τελικό το κάθε γκολ μπορεί να έχει τη δική ιστορία και αξία, καθώς αποτελεί πάντα ένα βήμα προς το τρόπαιο. Και βέβαια οι παίκτες που τα πετυχαίνουν μένουν στην ιστορία.

Περισσότερα γκολ σε τελικούς

Από το 1969 ο Γιώργος Σιδέρης του Ολυμπιακού, όταν και σκόραρε σε ένα πέμπτο τελικό στην καριέρα του και έφτασε τα έξι γκολ, είναι ακλόνητος στην κορυφή των σκόρερ σε τελικούς. Τον ακολουθούν δύο συμπαίκτες του και ο Σαραβάκος με πέντε γκολ.

6 γκολ: Γιώργος Σιδέρης (Ολυμπιακός)

5 γκολ: Γιώργος Δαρίβας (Ολυμπιακός), Κώστας Πολυχρονίου (Ολυμπιακός), Δημήτρης Σαραβάκος (Παναθηναϊκός)

4 γκολ: Νίκος Κίτσος (Άρης), Χαράλαμπος Δρόσος (Ολυμπιακός), Παναγιώτης Τσαλουχίδης (Ολυμπιακός), Κριστόφ Βαζέχα (Παναθηναϊκός)

Τα χατ τρικ των τελικών

Στον πρώτο κιόλας τελικό, αυτόν του Νοεμβρίου του 1931 ο Νίκος Κίτσος του Άρη πέτυχε το πρώτο χατ τρικ σε τελικό. Μάλιστα είναι η μοναδική περίπτωση από τις πέντε, που ο «δράστης» του χατ τρικ δεν σήκωσε το Κύπελλο.

Τα πέντε χατ τρικ έχουν πετύχει

1931-32: Νίκος Κίτσος (Άρης) ΑΕΚ – Άρης 5-3

1946-47: Γιάννης Βάζος (Ολυμπιακός) Ολυμπιακός – Ηρακλής 5-0

1979-80: Δημήτρης Τσιρώνης (Καστοριά) Καστοριά – Ηρακλής 5-2

1995-96: Βασίλης Τσιάρτας (ΑΕΚ) ΑΕΚ – Απόλλων 7-1

2013-14: Μάρκους Μπεργκ (Παναθηναϊκός) Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 4-1

Το πρώτο αυτογκόλ σε τελικό

Ο αμυντικός του Άρη Αλέξανδρος Οικονόμου ήταν ο δράστης του πρώτου αυτογκόλ σε τελικό Κυπέλλου, σε εκείνον τον πρώτο τελικό του 1931. Μάλσιτα ήταν σε καθοριστικό σημείο, αφού το σκορ ήταν 2-2.

Το πρώτο γκολ με πέναλτι σε τελικό

Στον επαναληπτικό τελικό του 1933 κα ενώ ο Άρης προηγείτο 1-0, ο διαιτητής Οικονομόπουλος σφύριξε πέναλτι σε χέρι του Χαράλαμπου Πασχαλίδη και ο διεθνής Γιώργος Τσιριτάκης του Εθνικού το εκτέλεσε εύστοχα για να φτάσει η ομάδα του στην ανατροπή.

Το πρώτο γκολ με κεφαλιά

Στον τελικό του 1939 ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στη Λεωφόρο με τον μετέπειτα διαιτητή Α’ Εθνικής Αριστείδη Ιωαννίδη – Αποστόλου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν ο πρώτος που σκόραρε με το κεφάλι σε τελικό.

Το πρώτο γκολ σε παράταση

Ενώ τα πρώτα χρόνια την ισοπαλία ακολουθούσε επαναληπτικός, το 1949 μπήκε στη ζωή μας η παράταση. Ο ήταν και ο πρώτος τελικός με παράταση που κρίθηκε εκεί, χάρη σε γκολ του Παναγιώτη Πατάκα της ΑΕΚ, που είχε σκοράρει και στην κανονική διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Το πρώτο γκολ με φάουλ

Στον τελικό του 1950 η ΑΕΚ έχει ανοίξει νωρίς το σκορ με τον Κλεάνθη Μαρόπουλο σε βάρος του Άρη. Και στο 43’ κερδίζει φάουλ, που εκτελεί ο Γούλιος, κατά κόσμον Γουίλιαμ Γιώργος Αρβανίτης. Στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Κώστα Βελλιάδη και κάνει το 2-0, για να επικρατήσει τελικά η ΑΕΚ με 4-0.

Γκολ και αυτογκόλ

Το 1981 στον τελικό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια το σκορ ανοίγει στο 18’ με αυτογκόλ του Γιάννη Δαμανάκη, παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Ορφανός κάνει το 2-0 στο 61’, αλλά στο 63’ ο Δαμανάκης με κεφαλιά μειώνει το σκορ. Ο Χανιώτης διεθνής μέσος σκόραρε και για τις δύο ομάδες στον τελικό.

Ο πρώτος ξένος σκόρερ

Αρκετά καθυστερημένα ήλθε γκολ σε τελικό από ξένο ποδοσφαιριστή, αν και έπαιξαν αρκετοί από την αρχή της δεκαετίας του ’70. Το 1978 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η ΑΕΚ παίζει με τον ΠΑΟΚ και στο 50’ ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ανοίγει το σκορ στη νίκη της ομάδας του με 2-0. Ο Μπάγεβιτς έμελλε να κάνει πολυετή καριέρα ως προπονητής και να πάρει Κύπελλο και με τις δύο ομάδες, αλλά και με τον Ολυμπιακό.



Συμμετοχές σε τελικούς

Ο Θανάσης Μπέμπης του Ολυμπιακού είναι ο άνθρωπος που έχει αγωνιστεί σε 10 τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας, υπολογίζοντας ένα αγώνα την κάθε χρονιά, καθώς σε δύο περιπτώσεις έπαιξε και σε επαναληπτικούς.

Αν μάλιστα δεν απουσίαζε από τον τελικό του 1961, όπου ο Ολυμπιακός ήταν παρών, θα μετρούσε έναν παραπάνω. Από τις 10 παρουσίες του ο Μπέμπης τις οκτώ τις πανηγύρισε, μια ήταν ηττημένος, ενώ το 1962 ο τελικός διεκόπη και δεν είχε νικητή. Το 1969 είχε ένα ακόμα τελικό ως προπονητής του Ολυμπιακού.



Οι παίκτες με τους περισσότερους τελικούς

1. Θανάσης Μπέμπης (Ολυμπιακός) 10

2. Κώστας Πολυχρονίου (Ολυμπιακός) 9

3. Μίμης Δομάζος (Παναθηναϊκός, ΑΕΚ) 9

4. Γιώργος Κούδας (ΠΑΟΚ) 9

5. Ηλίας Ρωσσίδης (Ολυμπιακός) 8

6. Στράτος Αποστολάκης (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός) 8

7. Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (Ολυμπιακός) 8



Οι παίκτες με τα περισσότερα Κύπελλα

(ανήκαν στο δυναμικό του Κυπελλούχου, ακόμα και αν δεν έπαιξαν τελικό)

1. Ηλίας Ρωσσίδης (Ολυμπιακός) 9

2. Θανάσης Μπέμπης (Ολυμπιακός) 9

3. Μπάμπης Κοτρίδης (Ολυμπιακός) 8

4. Κώστας Πολυχρονίου (Ολυμπιακός) 8

5. Δημήτρης Σαραβάκος (Πανιώνιος, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ) 8

6. Κώστας Αντωνίου (Παναθηναϊκός) 7

7. Κώστας Μαυρίδης (Παναθηναϊκός) 7

8. Γιάννης Καλιτζάκης (Παναθηναϊκός, ΑΕΚ) 7



Οι παίκτες με τους περισσότερους νικηφόρους τελικούς

1. Θανάσης Μπέμπης (Ολυμπιακός) 8

2. Ηλίας Ρωσσίδης (Ολυμπιακός) 7

3. Κώστας Πολυχρονίου (Ολυμπιακός) 7

4. Γιάννης Καλιτζάκης (Παναθηναϊκός, ΑΕΚ) 7

5. Μπάμπης Κοτρίδης (Ολυμπιακός) 6

6. Μίμης Στεφανάκος (Ολυμπιακός) 6



Επιτεύγματα

Ο Μίμης Δομάζος είναι ο άνθρωπος που έδειξε τη μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο... Ο πρώτος τελικός της καριέρας του ήταν το 1960 και ο τελευταίος το 1979. Μια διαφορά 19 ετών, σχεδόν δύο ποδοσφαιρικών γενιών!

Ο Κώστας Καλογιάννης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έπαιξε με τρεις διαφορετικές ομάδες σε τελικό. Το 1932 σε ηλικία 20 ετών με τον Άρη, το 1939 με τον ΠΑΟΚ και το 1947 με τον Ηρακλή στα 35 χρόνια του.

Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου έγινε ο πρώτος παίκτης που κατέκτησε Κύπελλο με τρεις διαφορετικές ομάδες. Το 1980 με την Καστοριά, το 1984 με τον Παναθηναϊκό και το 1987 με τον ΟΦΗ.

Ο Νίκος Σαργκάνης, αφού το 1988 ισοφάρισε το επίτευγμα του Παπαβασιλείου, το 1991 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έπαιξε σε τελικό με τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Καστοριά, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό.



Πρωτιές και παράξενα από τελικούς

Διαβάστε ό,τι... παράξενο θέλετε να ξέρετε από τους τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας σε μια ξεχωριστή καταγραφή αγωνιστικών γεγονότων που συνέβησαν για πρώτη φορά σε τελικό.

Η πρώτη αποβολή σε τελικό

Το 1955 στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο με 2-0. Η ένταση του αγώνα φέρνει στο 58’ συμπλοκή και ο διαιτητής Βασίλης Διαμαντόπουλος αποβάλλει το Λάκη Πετρόπουλο του Παναθηναϊκού και τον Χρήστο Δουκάκη του ΠΑΟΚ. Έτσι οι δύο ποδοσφαιριστές μοιράζονται αυτήν την… πρωτιά, της κόκκινης κάρτας σε τελικό.

Η πρώτη αλλαγή σε τελικό

Ο τελικός του 1969 ήταν ο πρώτος που οι ομάδες είχαν δικαίωμα να κάνουν αλλαγή. Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε τελικό, χωρίς να είναι από την αρχή στο παιχνίδι ήταν ο Γιάννης Φραντζής. Στο ημίχρονο του τελικού και με σκορ 0-0 ακόμα, ο Λάκης Πετρόπουλος απέσυρε το Γιώργο Ροκίδη, ο πρώτος στην ιστορία που αντικαθίσταται και έβαλε το Φραντζή. Η αμέσως επόμενη αλλαγή ήταν και η πρώτη τερματοφύλακα, αφού στο 57’ο Θανάσης Μπέμπης άλλαξε το Βαγγέλη Λιαδέλη με τον Δημήτρη Ξαρχάκο.

Το πρώτο χαμένο πέναλτι σε τελικό

Στον πρώτο τελικό με δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης το 1970, ο Άρης έχει προηγηθεί από το 9’ με το γκολ του Μανώλη Κεραμιδά. Στο 33’ ο Σαράφης κερδίζει πέναλτι και ο Γιώργος Κούδας το στέλνει άουτ.

Ο πρώτος τελικός στα πέναλτι

Το 1974 είχαμε για πρώτη φορά σε τελικό διαδικασία πέναλτι για να βγει ο νικητής. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακό στο «Νίκος Γκούμας». Στο ίδιο γήπεδο δύο χρόνια αργότερα ο Ολυμπιακός ήταν και πάλι ο χαμένος, με τον Ηρακλή να επικρατεί. Αφού έχασε και το 1988 στα πέναλτι από τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει Κύπελλο στα πέναλτι το 2009, σε ένα από τους συναρπαστικότερους τελικούς όλων των εποχών.

Τα περισσότερα γκολ σε τελικό

Το 1931, το 1996 και το 2009, την τελευταία φορά μετά από παράταση, οι τελικοί ήταν χορταστικοί, αφού μπήκαν οκτώ γκολ στον καθένα. Το 1996 η ΑΕΚ πέτυχε επτά, που είναι ρεκόρ από μια ομάδα σε τελικό.

46 χρόνια χωρίς ανατροπή!

Τελευταία ομάδα στην ιστορία, που κατάφερε να ανατρέψει σκορ και να κερδίσει τελικό στο 90λεπτο, δεχόμενη πρώτη γκολ, είναι η Καστοριά το 1980. Το είχε κάνει και ένα χρόνο νωρίτερα, το 1979, ο Πανιώνιος με την ΑΕΚ. Ανατροπές είχαμε το 1987 και το 1988, στα πέναλτι όμως, και το 2013 στην παράταση.

Γκόλ από τον πάγκο επί τέσσερα χρόνια!

Από το 1999 ως και το 2002, σε τέσσερις σερί τελικούς δηλαδή, σκόραρε συνεχώς παίκτης που έμπαινε αλλαγή. Το 1999 ο Οφορίκουε, το 2000 ο Μαλαδένης, το 2001 οι Ναλιτζής και Χούτος και το 2002 ο Ίβιτς.

Τα 20 χρόνια των φτωχών ημιχρόνων

Από το 1987 και τον τελικό ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ηρακλή, χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να σκοράρουν σε τελικό στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες. Συνέβη πάλι το 2007 στον τελικό της ΑΕΛ με τον Παναθηναϊκό.



Ο ΠΑΟΚ σε τελικούς

* Ο ΠΑΟΚ παίζει για 24η φορά στην ιστορία του σε τελικό, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο τις οκτώ. Ήταν δηλαδή ο χαμένος του τελικού 15 φορές, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 13 χαμένους τελικούς, αλλά σε 42 παρουσίες αυτός.

* Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί για 7η φορά σε τελικό τα τελευταία 10 χρόνια, έχοντας τέσσερις κατακτήσεις στις έξι προηγούμενες. Πήρε δηλαδή στους έξι τελευταίους τελικούς του τόσα Κύπελλα, όσα είχε πάρει στους προηγούμενους 17.

* Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του, που αντιμετωπίζει ομάδα της περιφέρειας. Η πρώτη ήταν το 1985, όταν είχε ηττηθεί από την ΑΕΛ με 4-1 στο "Σπύρος Λούης".



Ο ΟΦΗ σε τελικούς

* Ο ΟΦΗ θα παίξει για δεύτερη σεζόν στη σειρά σε τελικό, κάτι που άλλες δύο ομάδες της περιφέρειας έχει καταφέρει στην ιστορία. Η Δόξα Δράμας το 1958 και το 1959, και η ΑΕΛ το 1984 και το 1985.

* Μάλιστα ο ΟΦΗ θα παίξει για τέταρτη φορά σε τελικό, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της ΑΕΛ, που ήταν η μοναδική ως τώρα ομάδα της περιφέρειας με τέσσερις συμμετοχές. Τρεις έχει η Δόξα Δράμας.

* Tο 1987 ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο με αντίπαλο τον Ηρακλή, ενώ το 1990 και το 2025 ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.

* Ο ΟΦΗ είναι η μοναδική ομάδα από τη νησιωτική Ελλάδα, που έχει παίξει τελικό.



Η ιστορία ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα βρεθούν αντίπαλοι σε τελικό Κυπέλλου.

Τέσσερις φορές έχουν βρεθεί στο παρελθόν αντίπαλοι στο Κύπελλο ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ, παίζοντας έξι παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει προκριθεί στις τρεις περιπτώσεις νοκ άουτ, ενώ από μια φάση ομίλων προκρίθηκαν και οι δύο.

Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις νίκες, ενώ δύο παιχνίδια ήταν ισόπαλα. Τα γκολ είναι 11-3 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.



Κύπελλο Ελλάδας 1990-91

11ος όμιλος, 1η αγωνιστική, Κυριακή 26.08.1990

Διαιτητής: Ισαάκ Μπουρουτζόγλου (Πιερία), Γήπεδο: Τούμπας

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-1

(9' πέναλτι Τολμπά, 55' σουτ Τολμπά - 71' σουτ Βλαστός. Στο 44' 2η κίτρινη Βάβουλας)

ΠΑΟΚ (Ρομπ Γιάκομπς): Γκιτσιούδης, Ι. Χασάν, Μήτογλου, Καραγεωργίου, Μαλιούφας, Τουρσουνίδης, Λαγωνίδης, Ανασταστιάδης, Αλεξούλης, Τολμπά (60' Μπασμπανάς), Μπορμπόκης.

ΟΦΗ (Εγκεν Γκέραρντ): Χανιωτάκης, Βάβουλας, Πατεμτζής, Γκουλής, Παπαδόπουλος (80' Τσίμπος), Βαμβακούλας, Νιόπλιας, Αποσπόρης, Βέρα, Κάβουρας (67' Αλεξούδης), Βλαστός.

* Ο ΠΑΟΚ έφτασε στα ημιτελικά και αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό, ο ΟΦΗ στα προημιτελικά και αποκλείστηκε από τον Πανιώνιο.

Κύπελλο Ελλάδος 2002-03

16 προς 8 (α' αγώνας), Πέμπτη 19.12.2002

Διαιτητής: Γιώργος Κασναφέρης (Αθήνα), Γήπεδο: Τούμπας

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0

ΠΑΟΚ (Άγγελος Αναστασιάδης): Τοχούρογλου, Κουτσόπουλος, Αμπονσά, Χασιώτης (46' Νάστος), Καφές, Κούτσης, Φουτσίνι (59' Μάρκος), Καραδήμος (65' Κουκιέλκα), Οκκάς, Γεωργιάδης, Γιασουμής.

ΟΦΗ (Ζντένεκ Σκάσνι): Μπεκιάι, Κώτσιος, Αδάμος, Μοσχογιάννης, Αναστασιάδης (65' Σαπουντζής), Μπελεβώνης (85' Δερμιτζάκης), Σταυρακάκης, Κιάσσος, Ρουμπάκης, Σολίς, Σοάρες (62' Ιορδανίδης).



16 προς 8 (β' αγώνας), Τετάρτη 08.01.2003

Διαιτητής: Γιώργος Δούρος (Κορινθία), Γήπεδο: Θεόδωρος Βαρδινογιάννης

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 1-1

(23' κεφαλιά Σοάρες - 61' κεφαλιά Σαλπιγγίδης)

ΟΦΗ (Ζντένεκ Σκάσνι): Μπεκιάι (59' Χανιωτάκης), Κώτσιος, Αδάμος, Κολιτσιδάκης (75' Χρυσάφης), Αναστασιάδης (68' Δερμιτζάκης), Δέντσας, Ρουμπάκης, Σολίς, Ντεγιάνοφ, Σοάρες, Γκόμες.

* Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε με το εκτός έδρας γκολ και κατέκτησε το Κύπελλο, 1-0 τον Άρη στον τελικό.



Κύπελλο Ελλάδος 2009-10

32 προς 16, Τετάρτη 28.10.2009

Διαιτητής: Κώστας Παπασταμάτης (Αθήνα), Γήπεδο: Θεόδωρος Βαρδινογιάννης

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-1

(40' σουτ Παπάζογλου)

ΟΦΗ (Νικόδημος Παπαβασιλείου): Βεζυρίδης, Νατσιούρας, Μπερτέν, Κωνσταντινίδης, Σταυρακάκης (46' Λάμεσιτς), Οργκανίστα, Ζορμπάς, Μπουτ (64' Καρακατσάνης), Κιάσσος, Μανούσος (77' Περογαμβράκης), Βλόνταρτσικ.

ΠΑΟΚ (Φερνάντος Σάντος): Κρέσιτς, Μουν (46' Κουτσιανικούλης), Μαλεζάς, Κοντρέρας, Λίνο, Αραμπατζής, Βιτόλο, Σορλέν, Βιεϊρίνια (87' Φωτάκης), Βερόν (73' Γκαρσία), Παπάζογλου.

* Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε και έφτασε στα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τον ΠΑΣ. Ο ΟΦΗ έπαιζε στην Β' Εθνική.



Κύπελλο Ελλάδος 2019-20

16 προς 8 (α' αγώνας), Τρίτη 07.01.2020

Διαιτητής: Θανάσης Σέζος (Κιλκίς), Γήπεδο: Θεόδωρος Βαρδινογιάννης

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-3

(24' σουτ Λημνιός, 32' σουτ Μπίσεσβαρ, 63' σουτ Άκπομ)

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Γουάιλι, Κουτρουμπής, Μαρινάκης, Κοροβέσης, Μπράουν, Νέιρα (81' Νοικοκυράκης), Στάικος, Μάνος (60' Μεγιάδο), Σεμέδο, Τσιλιανίδης, Ρικάρντο Βαζ (60' Φιγκεϊρέδο)

ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Παχαλάκης, Ροντρίγκο, Ίνγκασον (72' Μιχάι), Βαρέλα, Γιαννούλης, Μαουρίσιο (67' Λάμπρου), Μπίσεσβαρ, Εσιτί, Μίσιτς, Λημνιός (72' Βιεϊρίνια), Άκπομ.



16 προς 8 (β' αγώνας), Τετάρτη 15.01.2020

Διαιτητής: Γιώργος Βρέσκας (Πιερία), Γήπεδο: Τούμπας

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 4-1

(12' σουτ Λάμπρου, 22' πέναλτι Πέλκας, 55' σουτ Πέλκας, 80' σουτ Σβιντέρσκι - 28' σουτ Κοροβέσης)

ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Παχαλάκης, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Βαρέλα (74' Μιχαηλίδης), Δ. Γιαννούλης, Μαουρίσιο (59' Εσιτί), Πέλκας, Αουγκούστο, Στοχ (78' Σβιντέρσκι), Λάμπρου, Άκπομ.

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Γουάιλι, Μαρινάκης, Κ. Γιαννούλης, Κοροβέσης (46' Μπράουν), Μπολάκης, Σουρνάκης, Νάστος, Στάικος (61' Μεγιάδο), Μάνος, Νοικοκυράκης, Φερέιρα (83' Ρικάρντο Βαζ).

* Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε και έφτασε στα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό.



Οι προπονητές του τελικού



Ράζβαν Λουτσέκου (ΠΑΟΚ)

Ο 57χρονος Ρουμάνος προπονητής θα παίξει τον έκτο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στην καριέρα του, πέμπτο με τον ΠΑΟΚ. Μόνο ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει περισσότερες παρουσίες σε τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας, οκτώ.

Ο τελικός γίνεται 18 μέρες μετά το θάνατο του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο (2018 και 2019), ενώ ήταν χαμένος σε τρεις (2015 με Ξάνθη, 2022 και 2023). Έχει με τον ΠΑΟΚ και δύο πρωταθλήματα (2019 και 2024).

Έχει κατακτήσει ακόμα δύο Κύπελλα Ρουμανίας (2006 και 2007), ένα Λιγκ Καπ Κατάρ (2013) και ένα Κύπελλο Σαουδικής Αραβίας (2020).



Ο φετινός τελικός είναι το 358ο παιχνίδι του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Έχει 214 νίκες, 67 ισοπαλίες και 6 ήττες. Στο Κύπελλο φτάνει τους 53 αγώνες με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ως τώρα μόλις 7 ήττες. Έχει ακόμα 34 νίκες και 11 ισοπαλίες. Μαζί με της Ξάνθης έχει 71 αγώνες στο Κύπελλο (42 νίκες, 15 ισοπαλίες και 14 ήττες).

Αντιμετώπισε τον ΟΦΗ με την Ξάνθη δύο φορές στο Κύπελλο Ελλάδας. Στα προημιτελικά του 2015 (3-0 και 1-1), όταν έφτασε τελικό, και στους «16» του 2017 (2-1 και 0-1). Πανηγύρισε δύο προκρίσεις. Στο πρωτάθλημα έχει 10 νίκες επί του ΟΦΗ σε 14 αγώνες.



Γεννήθηκε στο Βουκουρέστι στις 17.02.1969.

Αγωνίστηκε στις Σπορτούλ, Κρέμα, Νασιονάλ Βουκουρεστίου, Μπρασόφ, Ραπίντ Βουκουρεστίου και Μπακάου. Διεθνής με τις Ελπίδες της Ρουμανίας.

Ξεκίνησε την προπονητική από τα 35 του και με τη σειρά δούλεψε στις Μπρασόφ, Ραπίντ Βουκουρεστίου, Εθνική Ρουμανίας, Ελ Τζαίς (Κατάρ), Πετρολούλ, Ξάνθη, ΠΑΟΚ και Αλ Χιλάλ (Σαουδική Αραβία)



Χρήστος Κόντης (ΟΦΗ)

Ανέλαβε τον ΟΦΗ στις 29 Οκτωβρίου 2025, αντικαθιστώντας το Μίλαν Ράσταβατς.

Θα βρεθεί για δεύτερη φορά σε πάγκο σε τελικό Κυπέλλου.

Μια εβδομάδα πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος του 2024, ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε αυτόν. Ήταν ίσως το πιο παράδοξο ντεμπούτο, καθώς στον πάγκο του Παναθηναϊκού καθόταν για όσο διάστημα ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ως βοηθός του, μέχρι το Δεκέμβρη του 2023. Αλλά και στο πάγκο του γηπέδου που έγινε ο τελικός, του Πανθεσσαλικού, καθόταν μέχρι λίγες μέρες πριν τον τελικό, ως προπονητής του Βόλου!

Ένα ακόμα παιχνίδι, που μπορεί να θεωρηθεί ντεμπούτο του Κόντη στο Κύπελλο, είναι ο προημιτελικός ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-1 (7 Φεβρουαρίου 2018), όταν ο Όσκαρ Γκαρθία βρέθηκε στο νοσοκομείο, λόγω προβλήματος υγείας. Ο Κόντης κοούτσαρε τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι αυτό, αφού ήταν βοηθός.

Μάλιστα και στον τελικό του 2022 ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά ως βοηθός.



Ο Κόντης ως ποδοσφαιριστής έχει παίξει 64 αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας και έχει πετύχει τέσσερα γκολ. Έχει 25 αγώνες στο Κύπελλο Κύπρου με ένα γκολ.

Έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ως ποδοσφαιριστής 12 φορές, ποτέ στο Κύπελλο. Ως προπονητής τον αντιμετώπισε μία μόνο φορά, τον περασμένο Ιανουάριο για το πρωτάθλημα, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0.



Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.05.1975

Αγωνίστηκε σε Εθνικό Πειραιά, Πανιώνιο, Ολυμπιακό, Πανιώνιο, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Κατέκτησε δύο φορές πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Ολυμπιακό το 2001 και το 2002, ενώ με το ΑΠΟΕΛ τρία πρωταθλήματα Κύπρου το 2007, το 2009 και το 2011, και ένα Κύπελλο το 2008.

Διατέλεσε προπονητής σε Ολυμπιακό (υπηρεσιακός), Χάτα Κλαμπ (Εμιράτα), Βόλο, Παναθηναϊκό (υπηρεσιακός), Αλ Φέιχα (Σαουδική Αραβία) και ΟΦΗ. Ως βοηθός εργάστηκε σε ΑΠΟΕΛ, Αλ Νασρ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.



Η πορεία του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο

Φάση πρωταθλήματος

17.09.2025 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 4-1

29.10.2025 ΠΑΟΚ - Λάρισα 4-1

03.12.2025 Αρης - ΠΑΟΚ 1-1

17.12.2025 ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1

Φάση "16"

06.01.2026 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών 1-1 κ.α., 5-4 πεν.

Προημιτελικά

14.01.2026 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2

Ημιτελικά

04.02.2026 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1

11.02.2026 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0



Συμμετοχές ΠΑΟΚ

8 αγώνες: Τάισον Μπαρτσελός

7 αγώνες: Κένι Τζόντζο, Μιχαηλίδης Γιάννης, Μπάμπα Αμπντούλ, Μύθου Ανέστης

6 αγώνες: Τσιφτσής Αντώνης, Κεντζιόρα Τόμας, Καμαρά Μοχάμεντ, Μεϊτέ Σουαλιό, Οζντόεφ Μαγκομέντ, Ζίβκοβιτς Αντρίγια.

5 αγώνες: Χατσίδης Δημήτρης, Γιακουμάκης Γιώργος

4 αγώνες: Πέλκας Δημήτρης, Μπιάνκο Αλεσάντρο, Τσάλοφ Φεντόρ, Ιβανούσετς Λούκα, Κωνσταντέλιας Γιάννης

3 αγώνες: Τέιλορ Γκρεγκ, Ζαφείρης Χρήστος, Ντεσπόντοφ Κίριλ

2 αγώνες: Βολιάκο Αλεσάντρο, Σάστρε Χόαν, Θυμιάνης Κώστας, Μπέρδος Δημήτρης

1 αγώνας: Μοναστηρλής Δημήτρης, Γκουγκεσασβίλι Λούκα, Γερεμέγεφ Αλεξάντερ.



Γκολ ΠΑΟΚ

3 γκολ: Κωνσταντέλιας Γιάννης, Γιακουμάκης Γιώργος, Μύθου Ανέστης

1 γκολ: Καμαρά Μοχάμεντ, Οζντόεφ Μαγκομέντ, Τσάλοφ Φεντόρ, Ζίβκοβιτς Αντρίγια, Ιβανούσετς Λούκα, Χατσίδης Δημήτρης, Ντεσπόντοφ Κίριλ.



Η πορεία του ΟΦΗ στο Κύπελλο

Φάση πρωταθλήματος

17.09.2025 ΟΦΗ - Καβάλα 3-0

24.09.2025 Καλλιθέα - ΟΦΗ 0-1

28.10.2025 ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1

03.12.2025 ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0

Φάση "16"

07.01.2026 ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 2-0

Προημιτελικά

14.01.2026 ΑΕΚ - ΟΦΗ 0-1

Ημιτελικά

04.02.2026 ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1

11.02.2026 Λεβαδειακός - ΟΦΗ 0-1



Συμμετοχές ΟΦΗ

8 αγώνες: Κωστούλας Κώστας, Σαλσέδο Έντι

7 αγώνες: Μπόρχα Γκονθάλεθ, Νους Τιάγκο, Σενγκέλια Λέβαν, Ανδρούτσος Θανάσης

6 αγώνες: Καραχάλιος Ζήσης, Αποστολάκης Γιάννης

5 αγώνες: Χριστογεώργος Νίκος, Κριζμάνιτς Κρέζιμιρ, Χατζηθεοδωρίδης Ηλίας, Θεοδοσουλάκης Γιάννης, Φούντας Ταξιάρχης, Μαρινάκης Νίκος, Λαμπρόπουλος Βασίλης

4 αγώνες: Λιούις Κέβιν, Βούκοτιτς Ίλια, Ρακόνιατς Μάρκο, Ισέκα Άαρον

3 αγώνες: Λίλο Κλίντμαν, Πούγγουρας Αχιλλέας, Καινουργιάκης Παύλος, Νέιρα Χουάν

2 αγώνες: Χριστόπουλος Γιάννης, Κανελλόπουλος Γιώργος, Μπαϊνοβιτς Φιλίπ

1 αγώνας: Αθανασίου Νίκος



Γκολ ΟΦΗ

3 γκολ: Σαλσέδο Έντι

2 γκολ: Μπόρχα Γκονθάλεθ, Νους Τιάγκο

1 γκολ: Λαμπρόπουλος Βασίλης, Νέιρα Χουάν, Σενγκέλια Λέβαν, Ρακόνιατς Μάρκο, Ισέκα Άαρον



Οι πρώτοι σκόρερ της σεζόν

4 γκολ: Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (Ολυμπιακός), Σαϊντ Χάμουλιτς (Βόλος), Γιουσούφ Γιαζιτσί (Ολυμπιακός), Γιασίν Ασενούν (Βόλος), Χόρχε Αγκίρε (Παναιτωλικός), Αναστάσιος Μπακασέτας (Παναθηναϊκός)

Οι παραπάνω δεν συνεχίζουν. Στο τελικό μπαίνουν με τρία γκολ οι Ανέστης Μύθου, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Γιώργος Γιακουμάκης και Έντι Σαλσέδο.



Παίκτες ΠΑΟΚ

99. Τσιφτσής Αντώνης

(21.07.1999, Νέα Πέλλα) τερματοφύλακας.

Δεύτερη σεζόν στον ΠΑΟΚ, πέρσι έπαιξε δύο παιχνίδια, φέτος έφτασε τα 27 ήδη παίρνοντας τα σκήπτρα του βασικού από τον Παβλένκα.

Ξεκίνησε από τον Αστέρα Τρίπολης, όπου έμεινε ως το 2024, με ένα εξάμηνο δανεισμό στη Ράκοφ Τσεστοχόβα της Πολωνίας.

Έχει αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ τέσσερις φορές στην καριέρα του για τη Σούπερ Λιγκ και δεν έχασε. Έχει μια νίκη με τον ΠΑΟΚ και με τον Αστέρα Τρίπολης μια νίκη και δύο ισοπαλίες.

Έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδας στις 31 Μαρτίου στο φιλικό με την Ουγγαρία.



1. Παβλένκα Γίρι

(14.04.1992, Χλούτσιν, Τσεχία) τερματοφύλακας

Δεύτερη σεζόν του στον ΠΑΟΚ, πέρσι έπαιξε μόλις τέσσερα παιχνίδια.

Φέτος ξεκίνησε βασικός σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, αλλά από το Φεβρουάριο έχασε τη θέση του, αφού δύο φορές είχε τραυματιστεί.

Δεν έχει παίξει σε κανένα ματς Κυπέλλου φέτος.

Έχει παίξει με τον ΟΦΗ μια φορά, στη νίκη του ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Διεθνής με την Τσεχία 21 φορές.



3. Κένι Τζόντζο

(15.03.1997, Λίβερπουλ, Αγγλία) αμυντικός

Πρώτη σεζόν του δεξιού μπακ στον ΠΑΟΚ, από τη Χέρτα Βερολίνου.

Έχει παίξει σε 39 παιχνίδια στη σεζόν, τα επτά από αυτά για το Κύπελλο.

Βασικός στα δύο νικηφόρα παιχνίδια με τον ΟΦΗ για τη Σούπερ Λιγκ.

Βασικός στην Εθνική Αγγλίας κάτω των 20 στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2017.

Πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ17 της χώρας του το 2014.



4. Βολιάκο Αλεσάντρο

(14.09.1998, Ακουαβίβα ντέλε Φόντι, Ιταλία) αμυντικός

Κεντρικός αμυντικός, δανεικός από τη Τζένοα.

Έχει παίξει 14 ματς στη σεζόν με δύο γκολ.

Στο Κύπελλο έπαιξε δύο παιχνίδια. Σε αυτό με τον Άρη για τη φάση πρωταθλήματος κέρδισε πέναλτι, που απώλεσε ο Ντεσπότοφ.

Βασικός στο εντός έδρας 3-0 με τον ΟΦΗ.



5. Μιχαηλίδης Γιάννης

(18.02.2000, Γιαννιτσά) αμυντικός

Διεθνής κεντρικός αμυντικός από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ.

Είναι επτά σεζόν στην πρώτη ομάδα, με 147 αγώνες και 9 γκολ στην καριέρα του.

Έχει και 10 αγώνες με τη Β ομάδα.

Δεν έχει παίξει σε τελικό Κυπέλλου, όπου έχει ήδη 21 συμμετοχές.

Στον επαναλπτικό ημιτελικό του 2024 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό χτύπησε και βγήκε μόλις στο 4'.

Έχει αντιμετωπίσει εννέα φορές τον ΟΦΗ, σκοράροντας δύο φορές στο Ηράκλειο, το 2020 και το 2025.



6. Λόβρεν Ντέγιαν

(05.07.1989, Ζένιτσα Βοσνίας, Κροάτης) αμυντικός

Έμπειρος διεθνής Κροάτης, με παρουσία σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα.

Έχει κερδίσει Κύπελλο σε Κροατία και Γαλλία.

Και πρωταθλήματα σε Αγγλία, Κροατία και Ρωσία.

Έχει παίξει 27 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ σε δύο σεζόν, χωρίς συμμετοχή στο φετινό Κύπελλο.

Έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τον ΟΦΗ, με μια ήττα και μια νίκη.



16. Κεντζιόρα Τόμας

(11.06.1994, Σούλεχοφ Πολωνία) αμυντικός

Παίζει τριάμισι χρόνια στον ΠΑΟΚ προερχόμενος από τη Ντιναμό Κιέβου, με την οποία έχει κερδίσει δύο Κύπελλα Ουκρανίας.

Έχει 16 παιχνίδια Κυπέλλου, με ολιγόλεπτη συμμετοχή ως αλλαγή στον χαμένο τελικό του 2023.

Συνολικά έχει 137 παιχνίδια με τέσσερα γκολ για τον ΠΑΟΚ.

Σε τρεις σεζόν έπαιξε 40 ευρωπαϊκά ματς.

Έχει παίξει μόλις μια φορά απέναντι στον ΟΦΗ, στην ήττα του ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο 1-0 το Σεπτέμβρη του 2023.



21. Μπάμπα Αμπντούλ

(02.07.1994, Ταμάλε Γκάνα) αμυντικός

Έχει δύο θητείες στον ΠΑΟΚ, μάλιστα στην πρώτη των λίγων μηνών έπαιξε στον τελικό του 2021 και πανηγύρισε τον τίτλο.

Στις τρεις τελευταίες σεζόν έχει σταθερά πάνω από 40 παιχνίδια.

Συνολικά έχει 149 με τον ΠΑΟΚ και 18 γκολ.

Έχει αντιμετωπίσει πέντε φορές τον ΟΦΗ, με ένα γκολ και μια ασίστ στο 4-0 του 2024.



23. Σάστρε Χόαν Βαρνέλ

(30.04.1997, Πάλμα ντε Μαγιόρκα Ισπανία) αμυντικός

Δεξί μπακ, που συμπληρώνει τέσσερα και μισό χρόνια στον ΠΑΟΚ.

Λόγω τραυματισμών έπαιξε μόνο 12 παιχνίδια φέτος, τα δύο στο Κύπελλο.

Έχει 119 ματς με οκτώ γκολ με τον ΠΑΟΚ.

Έπαιξε στο χαμένο τελικό του 2023.

Με τον ΟΦΗ έχει παίξει τέσσερις φορές αντίπαλος και η ομάδα του δεν δέχτηκε γκολ.



32. Τέιλορ Γκρεγκ

(05.11.1997, Γκρίνοκ Σκωτία) αμυντικός

Πρώτη σεζόν στον ΠΑΟΚ, έχει παίξει 18 παιχνίδια.

Έκανε τρία ματς στο Κύπελλο, ενώ έπαιξε μια φορά με τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα.

Έχει κατακτήσει τρία Κύπελλα Σκωτίας με τη Σέλτικ.



35. Σάντσες Χόρχε

(10.12.1997, Τορεόν Μεξικό) αμυντικός

Ο πρώτος Μεξικάνος, που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ήλθε στα μισά της σεζόν και έχει παίξει εννέα παιχνίδια, κανένα στο Κύπελλο.

Κυπελλούχος Πορτογαλίας με την Πόρτο.

Δεν έχει παίξει εναντίον του ΟΦΗ.



2. Καμαρά Μοχάμεντ Μαντί

(28.02.1997, Ματάμ Γουϊνέα) αμυντικός

Ο τελικός θα είναι το 300ο του παιχνίδι στην Ελλάδα.

Το 90ο με ΠΑΟΚ, ενώ έχει άλλα 210 με τον Ολυμπιακό.

Έχει 33 γκολ σε αυτά τα 299 παιχνίδια.

Κυπελλούχος Ελλάδας το 2020 με τον Ολυμπιακό.

Έπαιξε και το 2021 στον τελικό, αλλά έχασε από τον ΠΑΟΚ.

Έχει 28 ματς Κυπέλλου με τρία γκολ, φέτος έξι με ένα.

Έχει παίξει 12 φορές εναντίον του ΟΦΗ, σκοράροντας μια φορά, το νικητήριο του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο τον Ιανουάριο του 2020.



8. Μεϊτέ Σουαλιό

(17.03.1994, Παρίσι Γαλλία) μέσος

Έχει 91 παιχνίδια και τέσσερα γκολ στις δύο θητείες του στον ΠΑΟΚ.

Έπαιξε σε έξι ματς Κυπέλλου φέτος, ενώ έχει αντιμετωπίσει πέντε φορές τον ΟΦΗ.



10. Πέλκας Δημήτρης

(26.10.1993, Γιαννιτσά) επιθετικός

Έπαιξε για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πριν από 14 χρόνια, από τα σημαντικότερα ταλέντα της εποχής.

Έχει 235 αγώνες με την ομάδα, οι 41 στο Κύπελλο.

Έχει πετύχει 51 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 15 στο Κύπελλο.

Στον τελικό του 2018 έκανε το σκορ 2-0 σε βάρος της ΑΕΚ στο 88'.

Στον τελικό του 2019 έδωσε την ασίστ στον Άκπομ για το γκολ της νίκης.

Μαζί με τον τίτλο του 2017, όπου δεν έπαιξε στον τελικό του Πανθεσσαλικού, έχει τρία Κύπελλα.

Έχει σκοράρει στην καριέρα του και στα Κύπελλα Πορτογαλίας και Τουρκίας.

Έχει παίξει επτά φορές εναντίον του ΟΦΗ, έχοντας πέντε γκολ και δύο ασίστ.

Έχει σκοράρει και στα τρία τελευταία παιχνίδια τους, ενώ στις 15.01.2020 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 4-1 στο Κύπελλο, έχιε δύο γκολ και μια ασίστ.



20. Ζαφείρης Χρήστος

(23.02.2003, Αθήνα) μέσος

Μεταγραφή του Ιανουαρίου από τη Σλάβια Πράγας, έχει παίξει σε 18 ματς με τον ΠΑΟΚ.

Στο Κύπελλο έχει τρεις αλλαγές.

Με τη Σλάβια Πράγας πήρε Κύπελλο Τσεχίας το 2023 παίζοντας αλλαγή.

Έπαιξε στο ματς με τον ΟΦΗ τον Ιανουάριο βασικός.



22. Μπιάνκο Αλεσάντρο

(01.10.2002, Τορίνο Ιταλία) μέσος

Δανεικός από τη Φιορεντίνα, έχει 20 παιχνίδια και δύο γκολ με τον ΠΑΟΚ.

Έχει να παίξει από τις 8 Μαρτίου.

Μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι του Ιανουαρίου με τον ΟΦΗ.



25. Θυμιάνης Κώστας

(28.02.2001, Ολυμπιάδα Εορδαίας) μέσος

Δεύτερη σεζόν στον ΠΑΟΚ, έχει παίξει 11 παιχνίδια, μόνο δύο Κυπέλλου βασικός.

Έχει παίξει τρεις φορές εναντίον του ΟΦΗ.

Έκανε ντεμπούτο στο Κύπελλο στο παιχνίδι Ξάνθη - ΟΦΗ 0-0 στις 26.09.2018.



27. Οζντόεφ Μαγκομέντ

(05.11.1992, Γκρόζνι Ρωσία) μέσος

Σε τρία χρόνια έχει φτάσει 136 αγώνες με τον ΠΑΟΚ και 17 γκολ.

Έχει 11 ματς Κυπέλλου, έξι φέτος με γκολ στο 2-0 επί του Ολυμπιακού στον προημιτελικό.

Αντιμετώπισε τέσσερις φορές τον ΟΦΗ, την τελευταία το Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο με γκολ.

Έχει ένα Κύπελλο Ρωσίας το 2020 με τη Ζενίτ.



65. Κωνσταντέλιας Γιάννης

(05.03.2003, Βόλος) επιθετικός

Διεθνής, που έχει ήδη 181 αγώνες με 40 γκολ με τον ΠΑΟΚ.

Στο Κύπελλο έχει 18 αγώνες με έξι γκολ.

Βασικός στο χαμένο τελικό από την ΑΕΚ του 2023.

Με τον ΟΦΗ έχει επτά ματς χωρίς γκολ



7. Γιακουμάκης Γιώργος

(09.12.1994, Ηράκλειο) επιθετικός

Αφού πέρασε από πέντε χώρες σε δύο ηπείρους, γύρισε το καλοκαίρι στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ.

Έχει 15 γκολ σε 34 παιχνίδια.

Στο Κύπελλο έχει μπει πέντε φορές αλλαγή και σκόραρε τις τρεις!

Σκόραρε και στους δύο ημιτελικούς με Παναθηναϊκό.

Στον τελικό του 2018 μπήκε αλλαγή για την ΑΕΚ.

Απογείωσε την καριέρα του όταν βγήκε πρώτος σκόρερ στην Ολλανδία το 2021 με 26 γκολ.

Έχει πέντε ματς εναντίον του ΟΦΗ, σκοράροντας τον περασμένο Ιανουάριο στο τελευταίο από αυτά.



11. Τάισον Μπαρτσελός

(13.01.1988, Πελότας Βραζιλία) μέσος

Σημαντική μονάδα, παρά την ηλικία του, με 155 αγώνες, 23 γκολ και 27 ασίστ με τον ΠΑΟΚ.

Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ της ομάδας γενικά, και ο μεγαλύτερος στο Κύπελλο.

Έπαιξε και στα οκτώ παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν στο Κύπελλο.

Βασικός στο χαμένο τελικό από την ΑΕΚ του 2023.

Έχει τέσσερα ματς με τον ΟΦΗ, σκοράροντας στο 3-0 του περασμένου Ιανουαρίου.



14. Ζίβκοβιτς Αντρίγια

(11.07.1996, Νις Σερβία) μέσος

Εξελίσσεται στον κορυφαίο ξένο στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Σε έξι σεζόν έχει φτάσει 271 ματς με 64 γκολ και 62 ασίστ.

Πάντως σε οκτώ ματς με τον ΟΦΗ δεν έχει σκοράρει.

Μάλιστα τον περασμένο Σεπτέμβρη έχασε πέναλτι στη Λεωφόρο, όπου έγινε το ματς με τον ΟΦΗ.

Έξι ματς Κυπέλλου φέτος, σκόραρε με τον Ατρόμητο, ενώ έδωσε τις ασίστ στα δύο γκολ στον προημιτελικό στο Καραϊσκάκη.

Ασίστ είχε και στον τελικό του 2021, μάλιστα στο νικητήριο γκολ του Κρμέντσικ στο τέλος του αγώνα.

Έχει τρία Κύπελλα στην καριέρα του, 2016 με Παρτιζάν, 2017 με Μπενφίκα και 2021 με τον ΠΑΟΚ.



18. Ιβανούσετς Λούκα

(26.11.1998, Βαραζντίν Κροατία) επιθετικός

Στην πρώτη του σεζόν στον ΠΑΟΚ έχει 29 αγώνες και δύο γκολ.

Οι τέσσερις στο Κύπελλο με ένα γκολ στη νίκη επί της ΑΕΛ.

Έχει μια αλλαγή εναντίον του ΟΦΗ, το Σεπτέμβρη στη Λεωφόρο.

Έχει πάρει Κύπελλο Κροατίας το 2021 και Ολλανδίας το 2025.



19. Γερεμέγεφ Αλεξάντερ

(12.10.1993, Κουνγκσμπάκα Σουηδία) επιθετικός

Ήλθε από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο και πέτυχε 6 γκολ σε 15 ματς.

Έχει παίξει τέσσερις φορές εναντίον του ΟΦΗ.

Κυπελλούχος Σουηδίας το 2016 και Ελλάδας το 2024, χωρίς όμως να παίξει στον τελικό.



52 Χατσίδης Δημήτρης

(14.06.2006, Κοζάνη) επιθετικός

Προωθήθηκε σταδιακά από την αρχή της σεζόν στην πρώτη ομάδα.

Έπαιξε 21 παιχνίδια με τέσσερα γκολ.

Στο Κύπελλο είχε πέντε αλλαγές, αλλά στην τελευταία, τον ημιτελικό 2-0 με τον Παναθηναϊκό είχε ασίστ και γκολ.

Στο μοναδικό του ματς εναντίον του ΟΦΗ στις 18.01.2006 είχε δύο ασίστ στο 3-0 της Τούμπας.

Είχε ασίστ και στις δύο πρώτες συμμετοχές του στην Ελπίδων.



56. Μύθου Ανέστης

(22.05.2007, Θεσσαλονίκη) επιθετικός

Προωθήθηκε φέτος στην πρώτη ομάδα, όπου ήδη έχει 20 αγώνες με πέντε γκολ.

Πέτυχε τρία γκολ σε επτά μας Κυπέλλου, ανοίγοντας το σκορ στο Καραϊσκάκη στον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Έπαιξε μια φορά αλλαγή εναντίον του ΟΦΗ.



77. Ντεσπόντοφ Κίριλ

(11.11.1996, Κρέσνα Βουλγαρία) επιθετικός

Από τους κορυφαίους σύγχρονους Βούλγαρους ποδοσφαιριστές.

Κυπελλούχος Βουλγαρίας το 2023 με τη Λουντογκόρετς.

Στα τρία χρόνια του στον ΠΑΟΚ έχει 121 αγώνες, 26 γκολ και 14 ασίστ.

Στο Κύπελλο 10 ματς με ένα γκολ και δύο ασίστ.

Έχασε πέναλτι στο παιχνίδι με τον Άρη στο Χαριλάου.

Έπαιξε δύο παιχνίδια με τον ΟΦΗ.

Στις 03.01.2024 στο 4-0 της Τούμπας είχε ένα γκολ και τρεις ασίστ!

Στις 27.10.2024 στο 1-2 της Τούμπας είχε ανοίξει το σκορ με φάουλ.



Παίκτες ΟΦΗ

31. Χριστογεώργος Νίκος

(03.01.2000, Αθήνα) τερματοφύλακας

Πριν από τρία και πλέον χρόνια άφησε τον Παναθηναϊκό για τον ΟΦΗ.

Βασικός τις δύο τελευταίες σεζόν, έχει 66 παιχνίδια με τον ΟΦΗ.

Έχει 11 παιχνίδια στο Κύπελλο, τα πέντε φέτος.

Πέρσι ήταν στην ενδεκάδα του τελικού και φέτος του Σούπερ Καπ.

Έχει αντιμετωπίσει πέντε φορές τον ΠΑΟΚ, αποκρούοντας πέναλτι του Ζίβκοβιτς τον περασμένο Σεπτέμβρη.



1. Λίλο Κλίντμαν

(31.01.2003, Αθήνα, Αλβανός) τερματοφύλακας

Ήλθε το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό με λίγες συμμετοχές στη Β ομάδα.

Έχει παίξει ήδη 11 παιχνίδια, με τρία στο Κύπελλο, όπου δέχτηκε μόλις ένα γκολ.

Δεν έχει παίξει ποτέ εναντίον του ΠΑΟΚ.



13. Κατσίκας Παναγιώτης

(10.03.1999, Αθήνα) τερματοφύλακας

Από το καλοκαίρι στον ΟΦΗ δεν έχει κάνει συμμετοχή.

Έχει 14 ματς Κυπέλλου με Αναγέννηση Καρδίτσας, Λαμία και Πανσερραϊκό.

Έχει παίξει τέσσερις φορές με τον ΠΑΟΚ, δεχόμενος 16 γκολ.

Στο προημιτελικό Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-4 στις 17.01.2024 απέκρουσε πέναλτι του Μπράντον Τόμας.



2. Κριζμάνιτς Κρέζιμιρ

(03.07.2000, Ζάγκρεμπ Κροατία) αμυντικός

Ήλθε το καλοκαίρι από τη Γκόριτσα

Έχει 31 παιχνίδια φέτος.

Με δική του ασίστ - μοναδική στη σεζόν - στο Σαλσέδο, ο ΟΦΗ θριάμβευσε στον προημιτελικό στην έδρα της ΑΕΚ.

Βασικός στα δύο ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ.



3. Αθανασίου Νίκος

(16.03.2001, Αθήνα) αμυντικός

Ήλθε δανεικός από τον Ολυμπιακό το Φεβρουάριο.

Στο πρώτο εξάμηνο ήταν στη Ρίο Άβε της Πορτογαλίας.

Έχει παίξει 12 παιχνίδια στο Κύπελλο με ένα γκολ.

Ως παίκτης του Ατρόμητου αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ τέσσερις φορές.

Την τελευταία στις 22.12.2024 στην Τούμπα αποβλήθηκε μόλις στο 21'.



4. Μαρινάκης Νίκος

(12.09.1993, Ηράκλειο) αμυντικός

Για έβδομη σεζόν στην ομάδα της πόλης τον ΟΦΗ, μετά από την πορεία του με Παναθηναϊκό, Νίκη Βόλου και Παναιτωλικό.

Έχει 136 αγώνες με τον ΟΦΗ, 16 για το Κύπελλο. Έχει σκοράρει μια φορά.

Δεν έπαιξε στον περσινό τελικό, ούτε στο Σούπερ Καπ.

Έχει παίξει 21 φορές αντίπαλος του ΠΑΟΚ, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα.

Τις 10 από αυτές ως παίκτης του ΟΦΗ, με δύο από αυτές για το Κύπελλο τον Ιανουάριο του 2020.



5. Κωστούλας Κώστας

(08.02.2005, Αθήνα) αμυντικός

Ήλθε το καλοκαίρι και από το Δεκέμβρη καθιερώθηκε.

Έχει παίξει 25 παιχνίδια με ένα γκολ. Παρών και στα οκτώ Κυπέλλου βασικός.

Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο της Τούμπας.

Γιός του Θανάση Κωστούλα και μεγάλος αδελφός του Χαράλαμπου.



12. Χατζηθεοδωρίδης Ηλίας

(05.11.1997, Κατερίνη) αμυντικός

Δεύτερη σεζόν του στον ΟΦΗ, έχει 59 παιχνίδια στο διάστημα αυτό.

Βασικός στον περσινό τελικό.

Έχει δύο γκολ σε 29 αγώνες Κυπέλλου.

Ένα με τον Παναθηναϊκό και ένα με τον Παναιτωλικό εναντίον του... ΟΦΗ.

Έχει παίξει 12 φορές αντίπαλος του ΠΑΟΚ σκοράροντας μια φορά ως παίκτης του Παναιτωλικού.



15. Πούγγουρας Αχιλλέας

(13.12.1995, Θεσσαλονίκη) αμυντικός

Αντιμετωπίζει την ομάδα που ξεκίνησε επαγγελματικά, τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα το παράδοξο είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι και η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές!

Με τον Παναθηναϊκό 12 φορές και με τον ΟΦΗ μια.

Έχει πανηγυρίσει Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ το 2017 και τον Παναθηναϊκό το 2020, χωρίς συμμετοχή σε τελικό.



17. Μπόρχα Γκονθάλεθ

(17.11.1995, Πίντο Ισπανία) αμυντικός

Από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές του ΟΦΗ.

Σε δύο χρόνια και 60 ματς έχει οκτώ γκολ και 12 ασίστ.

Έχει τρία γκολ με εκτελέσεις φάουλ.

Βασικός στον περσινό τελικό.

Βρέθηκε δύο φορές αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ.



22. Χριστόπουλος Γιάννης

(22.06.2000, Πάτρα) αμυντικός

Αναδείχτηκε από τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ έπαιξε και δανεικός στην Κροατία.

Σε δύο σεζόν στον ΟΦΗ έχει 23 ματς, τα πέντε για το Κύπελλο.

Το μοναδικό του γκολ στη Σούπερ Λιγκ το πέτυχε εναντίον του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον Αστέρα.



24. Λαμπρόπουλος Βασίλης

(31.03.1990, Πύργος) αμυντικός

Με δικό του γκολ μέσα στη Λιβαδειά πήρε το εισιτήριο για τον τελικό ο ΟΦΗ.

Ο Λαμπρόπουλος, αρχηγός της ομάδας και στον περσινό τελικό, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ στο φετινό Κύπελλο, πίσω από το Χουάν Νέιρα, επίσης παίκτη του ΟΦΗ.

Ο έμπειρος αμυντικός είχε κάνει ντεμπούτο στο Κύπελλο πριν από 18 χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ είχε μόλις άλλο ένα γκολ στο Κύπελλο, πριν από 11 χρόνια, για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Κυπελλούχος το 2008 με τον Ολυμπιακό και το 2016 με την ΑΕΚ, χωρίς συμμετοχή σε τελικό.

Έχει 54 αγώνες στο Κύπελλο με δύο γκολ.

Μετά τη Μπουντεσλίγκα ήλθε στον ΟΦΗ και σε τρεις σεζόν έχει 86 παιχνίδια με επτά γκολ.

Έχει παίξει 13 φορές εναντίον του ΠΑΟΚ.



90. Καινουργιάκης Παύλος

(06.03.2008, Ηράκλειο) αμυντικός

Έχει έξι συμμετοχές στην πρώτη του σεζόν στην πρώτη ομάδα.

Τρεις στο πρωτάθλημα και τρεις στο Κύπελλο, όλες αλλαγή.

6. Καραχάλιος Ζήσης

(10.01.1996, Καρδίτσα) μέσος

Δύο σεζόν είναι στον ΟΦΗ, με 63 παιχνίδια και δύο γκολ.

Έχει 28 παιχνίδια στο Κύπελλο. Βασικός στον περσινό τελικό.

Βρέθηκε 15 φορές απέναντι στον ΠΑΟΚ.



7. Κανελλόπουλος Γιώργος

(29.01.2000, Πάτρα) μέσος

Κυπελλούχος Φινλανδίας με την Ελσίνκι το 2023

Ήλθε τον Ιανουάριο στον ΟΦΗ και έχει 11 παιχνίδια, δύο στο Κύπελλο.

Έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ δύο φορές με τον Αστέρα Τρίπολης στο πρωτάθλημα.

Και με την Ελσίνκι δύο φορές στο Conference League.



8. Βούκοτιτς Ίλια

(07.01.1999, Ποντγκόριτσα Μαυροβούνιο) μέσος

Ήλθε το Σεπτέμβριο από τη Μποαβίστα.

Έχει παίξει 16 παιχνίδια στη σεζόν, τέσσερα στο Κύπελλο.

Δεν είχε συμμετοχή στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.



10. Νέιρα Χουάν

(21.02.1989, Λα Πλάτα Αργεντινή) μέσος

Είναι οκτώ χρόνια στον ΟΦΗ και έχει παίξει 187 παιχνίδια με 30 γκολ.

Είναι από φέτος ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμετοχές, συνολικές και Α' Εθνική.

Ξεπέρασε τον Αλεχάνδρο Ίσις.

Έπαιξε αλλαγή στον περσινό τελικό.

Έχει 17 ματς εναντίον του ΠΑΟΚ, ένα για το Κύπελλο.



14. Ανδρούτσος Θανάσης

(06.05.1997, Αθήνα) μέσος

Έχει παίξει και στον τελικό του 2021, όταν ο Ολυμπιακός έχασε από τον ΠΑΟΚ.

Ήλθε πέρσι στα μισά της σεζόν από τον Ολυμπιακό, για να παίξει αυτή τη φορά στον τελικό αντίπαλος, με τη φανέλα του ΟΦΗ. Βασικός και στο φετινό Σούπερ Καπ.

Έχει αντιμετωπίσει και στο πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ εννέα φορές.

Έχει γεμάτη σεζόν φέτος με 34 παιχνίδια και δύο γκολ.

Έχει 44 ματς στο Κύπελλο με δύο γκολ.



21. Αποστολάκης Γιάννης

(24.09.2004, Ρέθυμνο) μέσος

Τέσσερις σεζόν πλέον στον ΟΦΗ, έχει 78 αγώνες και τρία γκολ

Εννέα φορές διεθνής με τις Ελπίδες.

Έχει 12 ματς στο Κύπελλο, δεν έπαιξε στον περσινό τελικό.

Τέσσερις φορές έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.



25. Μπαϊνοβιτς Φιλίπ

(23.06.1996, Ποζάρεβατς Σερβία) μέσος

Δύο χρόνια στον ΟΦΗ έχει παίξει 20 παιχνίδια με ένα γκολ.

Δυσκολεύεται να καθιερωθεί.

Είχε παίξει βασικός στο "διπλό" του ΠΑΟΚ στην Τούμπα τον Οκτώβριο του 2024.



46. Θεοδοσουλάκης Γιάννης

(11.09.2004, Ρέθυμνο) μέσος

Διεθνής με τις Ελπίδες.

Σε τέσσερις σεζόν έπαιξε σε 56 ματς με πέντε γκολ.

Έπαιξε αλλαγή στον περσινό τελικό και στο Σούπερ Καπ.

Έχει 10 ματς στο Κύπελλο με ένα γκολ.

Αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ τρεις φορές στο πρωτάθλημα.



9. Σαλσέδο Έντι

(01.10.2001, Γένοβα Ιταλία) επιθετικός

Στη δεύτερη σεζόν του στον ΟΦΗ έχει πετύχει 12 γκολ διπλάσια από πέρσι.

Βασικός στον περσινό τελικό και στο Σούπερ Καπ φέτος.

Πέτυχε το γκολ της πρόκρισης επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης του ΟΦΗ στην Τούμπα στις 27.10.2024. Μπήκε στο 74' με τον ΠΑΟΚ να προηγείται και με μια ασίστ και ένα γκολ γύρισε το παιχνίδι.

Στα επόμενα τρία με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ δεν σκόραρε.



11. Φούντας Ταξιάρχης

(04.09.1995, Μεσολόγγι) επιθετικός

Έχει 17 γκολ σε 63 παιχνίδια με τον ΟΦΗ σε δύο σεζόν.

Φέτος δεν έχει γκολ στο Κύπελλο, ενώ πέτυχε τα επτά από τα οκτώ στο πρωτάθλημα μετά την αλλαγή του χρόνου.

Βασικός στον περσινό τελικό, μπήκε αλλαγή στο Σούπερ Καπ φέτος.

Σε 10 αγώνες με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ έχει ένα γκολ, στο 2-1 του ΟΦΗ στην Τούμπα στις 27.10.2024.



18. Νους Τιάγκο

(02.02.2001, Κανιουέλας Αργεντινή) επιθετικός

Σημαντική η παρουσία του στις δύο σεζόν στο Ηράκλειο.

Σε 63 παιχνίδια έχει 21 γκολ και επτά ασίστ, ενώ έχει κερδίσει τέσσερα πέναλτι.

Ωστόσο έχει αποβληθεί επτά φορές! Κάποιες βέβαια εσκεμμένες.

Βασικός στον περσινό τελικό και στο Σούπερ Καπ φέτος.

Με τον ΠΑΟΚ έχει παίξει μια φορά, στο πρώτο φετινό για το πρωτάθλημα, όπου σκόραρε.

Στις 11 Ιανουαρίου πέτυχε καρέ στο 4-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Πρώτος ξένος του ΟΦΗ που έκανε καρέ.



27. Σενγκέλια Λέβαν

(27.10.1995, Σαμτρέντια Γεωργία) επιθετικός

Μπήκε αλλαγή στον περσινό τελικό, ενώ ήταν βασικός στο Σούπερ Καπ φέτος.

Έπαιξε δύο χρόνια στον Παναιτωλικό και τώρα κλείνει δύο και στον ΟΦΗ.

Στα 70 παιχνίδια του έχει πέντε γκολ και 10 ασίστ.

Σε οκτώ παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει. Στις 08.02.2025 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-5, αποβλήθηκε μόλις στο 12', αφού πάτησε τον Κωνσταντέλια.



99. Ισέκα Άαρον

(15.11.1997, Βρυξέλλες Βέλγιο) επιθετικός

Ήλθε τον Ιανουάριο για μια δεύτερη θητεία στον ΟΦΗ.

Έπαιξε 17 ματς και πέτυχε δυο γκολ.

Σκόραρε στον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.

Έπαιξε αλλαγή στο Σούπερ Καπ, ενώ ξεκίνησε βασικός στο ματς της Τούμπας.