Οικολογική Κίνηση Πάτρας : 40 χρόνια αγώνων και επιτυχιών

Οι μνήμες αγώνων και επιτυχιών για την ποιότητα ζωής στην Πάτρα, για το φυσικό περιβάλλον, την κυκλική οικονομία αλλά και η αίσθηση ότι το ταξίδι συνεχίζεται, κυριάρχησαν στην επετειακή εκδήλωση της 40χρονης πλέον, Οικολογικής Κίνησης Πάτρας.

Στην εκδήλωση που φιλοξενήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου 2026, Ημέρα της Γης, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στην οδό Φιλοποίμενος, παραβρέθηκαν πολλοί φίλοι, ιδρυτικά και σημερινά μέλη της Κίνησης, και χαιρέτισαν ο πρώην Δήμαρχος Ανδρέας Καράβολας, η εκπρόσωπος του Δημάρχου δημ. Σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη, ο επικεφαλής του ΣΠΙΡΑΛ Πέτρος Ψωμάς, η διευθύντρια της Μονάδας ΟΦΥΠΕΚΑ βορειοδυτικής Πελοποννήσου κ. Καραμπέρου.

Ήταν επίσης παρόντες εκπρόσωποι φιλικών οργανώσεων όπως του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, της Κοινο_Τοπίας και του Αντικαπνιστικού Συλλόγου, του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας και εκ των ιδρυτικών της μελών Θωμάς Κουτρούμπας στην συνοπτική ιστορική αναδρομή των 40 χρόνων που έκανε, τόνισε μεταξύ άλλων : Σαράντα χρόνια δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι τέσσερις δεκαετίες ιδεών, συγκρούσεων, επιμονής, εθελοντισμού, αλλά και ελπίδας. Είναι σαράντα χρόνια στα οποία η οικολογία δεν ήταν πάντα αυτονόητη, ούτε δημοφιλής.

Αντιθέτως, συχνά ήταν μια φωνή κόντρα στο ρεύμα, που αμφισβητούσε κατεστημένες πρακτικές και έθετε ερωτήματα εκεί όπου άλλοι έβλεπαν μόνο «ανάπτυξη».

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας γεννήθηκε σε μια εποχή που τα περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονταν στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου.

Τότε που η ρύπανση θεωρούνταν αναγκαίο τίμημα της προόδου, που οι ελεύθεροι χώροι χάνονταν σιωπηλά, που το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον αντιμετωπιζόταν ως ανεξάντλητος αποδέκτης αποβλήτων.

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας τόλμησε να πει κάτι απλό αλλά συνάμα ριζοσπαστικό: «Ότι η ποιότητα ζωής, η υγεία, το φυσικό περιβάλλον και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι αδιαχώριστα».

Ήταν Άνοιξη του 1986, λίγο μετά το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ, όταν ο Λάκης Υφαντής, φυσικός, ο Θωμάς Κουτρούμπας βιολόγος, ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, φυσικός, ο Νίκος Τσούκαλης δικηγόρος και ο Νίκος Μπονέλης οικονομολόγος, συναντήθηκαν και «έπεσε» η ιδέα της ίδρυσης μιας οικολογικής οργάνωσης στην Πάτρα.

Στη πορεία η παρέα μεγάλωσε αφού προστέθηκαν σ’ αυτήν η Φούλα Σταυροπούλου, μικροβιολόγος (το ιατρείο της οποίας φιλοξένησε για ένα διάστημα τις συναντήσεις μας) η Ιωάννα Παπαρώδη δημόσιος υπάλληλος, η Ράνια Παπαδοπούλου δημόσιος υπάλληλος, ο Βαγγέλης Πολίτης οικονομολόγος, η Μαρία Αλεξοπούλου δημοτική υπάλληλος, η Μαρία Ζερβάκη δικηγόρος, η Μιράντα Πολύχρου-Τσούκαλη Δικηγόρος, η Ντίνα Σιάμου οικονομολόγος, ο Γιώργος Χώτος ιχθυολόγος και ο Γιώργος Βασιλόπουλος οφθαλμίατρος.

Στις 29 Μαΐου 1986, στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πάτρας γίνεται η πρώτη δημόσια εκδήλωση στης ΟΙΚΙΠΑ με θέμα «Η ραδιενέργεια και εμείς» και ομιλητές το Δ/ντη του Περιοδικού Νέα Οικολογία, Ηλία Ευθυμιόπουλο, το Βιολόγο-Γενετιστή Κυριάκο Αθανασίου, τον Καθηγητή Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννη Δημόπουλο και το Λάκη Υφαντή σαν εκπρόσωπο της νεοσύστατης Οικολογικής Κίνησης.

Στις 4 δεκαετίες που ακολούθησαν η ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. υλοποίησε ένα πλήθος δράσεων για θέματα όπως το νερό της Πάτρας, τη ρύπανση του Πατραϊκού και του Κορινθιακού κόλπου, αλλά και το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, το βιολογικό καθαρισμό και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση, την προστασία των υγροτόπων και των ορεινών όγκων, τα Εθνικά πάρκα της Στροφυλιάς και του Χελμού (κύρια πεδία δράσης), την ανάγκη για ελεύθερους δημόσιους χώρους και πράσινο,τη βιώσιμη κινητικότητα, το κλίμα και την παγκόσμια βιοποικιλότητα.

Εξέδωσε επίσης μια μακρόβια (ήδη 35 χρόνια) οικολογική έκδοση, την “εν αιθρία” καταγράφοντας σημαντική συμβολή σε επιτυχίες όπως η ανακήρυξη των εθνικών πάρκων της περιοχής μας καθώς και της θαλάσσιας του Κορινθιακού, η νομοθεσία για τη μη χρήση άγριων ζώων στα τσίρκα, η ορθή διαχείρισης της κόκκινης λάσπης στον Κορινθιακό, η αναχαίτιση των καταπατήσεων στη Στροφυλιά, η προώθηση της ανακύκλωσης και πλήθος άλλα.

Κλιματική αλλαγή, ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το δεύτερο, θεματικό μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε εισηγήσεις των καθηγητών του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασίου Αργυρίου και Ανδρέα Καζαντζίδη. Ο πρώτος, με θέμα «Επίδραση του ανθρώπου στο κλίμα: ακραία φαινόμενα και επιπτώσεις στην υγεία», τεκμηρίωσε με ακλόνητα στοιχεία την ανθρωπογενή αιτιολογία και την επιδεινούμενη πορεία της κλιματικής κρίσης και των ορατών και μετρήσιμων επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία.

Ο δεύτερος, με θέμα «Αιωρούμενα σωματίδια στην Πάτρα: μία αποτίμηση των μετρήσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών» μίλησε για την δεκαετή πλέον συνεχώς ανοδική πορεία του συστήματος παρακολούθησης των αιωρουμένων σωματιδίων “Αιθέρας” στην πόλη μας, τονίζοντας τη σημασία των ακριβολόγων μετρήσεων για τη λήψη στοχευμένων μέτρων αλλά και την ανάγκη αποφυγής υπερβολών και ψεύτικων εντυπώσεων για τις διαστάσεις του προβλήματος. Ο “Αιθέρας” και η αξιόπιστη μεθοδολογία που ανέπτυξε έχουν πλέον ευρύτερα αναγνωριστεί και συνεισφέρουν στη γνώση της κατάσταση του αέρα και σε άλλες πόλεις.