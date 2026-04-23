Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη η 19χρονη που τραυμάτισε συνομήλική της σε καβγά

Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι μια 19χρονη που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά μια συνομήλικη της στη διάρκεια καυγά που είχαν χθες το βράδυ, Τετάρτη 22 Απριλίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Σε βάρος της 19χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, περίπου στις 21:10 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο φίλες ενεπλάκησαν σε επεισόδιο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, η μία 19χρονη φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η δεύτερη να πέσει πάνω σε τζαμαρία, η οποία έσπασε. Από τη θραύση του γυαλιού η 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας βαθιά κοψίματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

