Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη η 19χρονη που τραυμάτισε συνομήλική της σε καβγά

Κατά τη διάρκεια του καβγά η μία έσπρωξε την άλλη με αποτέλεσμα η δεύτερη να πέσει σε τζαμαρία και να τραυματιστεί σοβαρά και να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου
Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι μια 19χρονη που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά μια συνομήλικη της στη διάρκεια καυγά που είχαν χθες το βράδυ, Τετάρτη 22 Απριλίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
Σε βάρος της 19χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, περίπου στις 21:10 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο φίλες ενεπλάκησαν σε επεισόδιο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Κατά τη διάρκεια του καβγά, η μία 19χρονη φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η δεύτερη να πέσει πάνω σε τζαμαρία, η οποία έσπασε. Από τη θραύση του γυαλιού η 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας βαθιά κοψίματα στο κεφάλι και τον λαιμό.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Μεταθριάσιο, όπου και νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Η 19χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.
Πάτρα: Η ελιά στην πλατεία Γεωργίου για την Πρωτομαγιά, αποκτά και λουλούδια γύρω της
Άγιος Δημήτριος: Πώς ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε νεκρό τον γιο του
Αντιδράσεις για τον πρώην Μητροπολίτη Αμβρόσιο- Χτύπησε σκύλο με ποιμαντορική ράβδο για να τον διώξει
