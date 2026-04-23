"Ασκήσεις σε άγνωστα όνειρα": Η νέα μουσικοποιητική δουλειά της Άννης Ονουφρίου σε μουσική Πάρι Παρασχόπουλου

"Ασκήσεις σε άγνωστα όνειρα", τιτλοφορείται η νέα δουλειά της Πατρινής ερμηνεύτριας Άννης Ονουφρίου, μίας εκλεκτής καλλιτέχνιδας με ωραία φωνή και πάντα αισθαντικές ερμηνείες.

Το μουσικό αυτό βιβλίο-cd περιλαμβάνει μελοποιημένα ποιήματα όπως του Πατρινού Διονύση Καρατζά και άλλων λογοτεχνών, όπου τη μουσική έχει συνθέσει ο Θεσσαλονικιός με καταγωγή από τη Μεσολακκιά Σερρών, Πάρις Παρασχόπουλος.

Ιδιαίτερο είναι και το εικαστικό κομμάτι αυτής της δουλειάς, που έχει επιμεληθεί ο γνωστός ζωγράφος- σκηνογράφος Νικόλας Κληρονόμος.

"Άγνωστα όνειρα" είναι τα ποιήματα. Καί να, ένας νέος τρόπος γιά να ξαναδιαβάσει κανείς τα ποιήματα και να τα νοιώσει. Οι λέξεις φορτισμένες με τη μαγεία της μελωδίας, να γίνουν βάλσαμο στα πάθη των ανθρώπων. - "Πάρις Παρασχόπουλος"

Ερμηνεία : Άννη Ονουφρίου.

Οι ποιητές των τραγουδιών, με αλφαβητική σειρά είναι οι: Μαρία Αρχιμανδρίτη, Ιωάννα Ευθυμιάδου, Ειρήνη Ιωαννίδου, Γιώργος Κακουλίδης, Ιωάννα Καραμαλή, Διονύσης Καρατζάς, Ηλίας Κεφάλας, Μαρία Κοσσυφίδου, Ηλίας Κουτσούκος, Κλείτος Κύρου, Χρήστος Μπράβος, Μανώλης Ξεξάκης, Γιώργος Λ. Οικονόμου, Ανδρέας Παγουλάτος.

Ο εικαστικός Νικόλας Κληρονόμος που έχει να επιδείξει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό έργο με 30 ατομικές εκθέσεις και περισσότερες από 100 συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, "σχεδίασε", όπως προαναφέραμε, με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα δεκαπέντε (15) τραγούδια του δίσκου, καθώς και το έργο του εξωφύλλου.

*Η παρουσίαση του δίσκου "Ασκήσεις σε άγνωστα όνειρα" θα γίνει στην Πάτρα, την Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, και ώρα 7:30 μμ, στο χώρο του καφέ Magestic, στη Ρήγα Φερραίου 93.

Θα μιλήσουν η Ιωάννα Καραμαλή, ο Διονύσης Καρατζάς και η Μαρία Κοσσυφίδου.

Θα ακολουθήσει εκδήλωση παρουσίασης του δίσκου στην Αθήνα, την Τρίτη 28 Απριλίου, και ώρα 7:30 μμ, στον Ιανό, Αλυσίδα Πολιτισμού, στην οδό Σταδίου 24. Θα μιλήσουν ο Γιώργος Μονεμβασίτης, o Θωμάς Ταμβάκος και η Σοφία Καμαγιάννη.

Η Άννη Ονουφρίου είναι μία ξεχωριστή περίπτωση καλλιτέχνη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτωρ Βιοχημείας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει σπουδάσει κλασσικό τραγούδι στην Πάτρα με καθηγητές την Στέλλα Κούρτη και τον Γιώργο Παππά & από το 1991 ξεκίνησε τις εμφανίσεις της ως τραγουδίστρια. Στην καλλιτεχνική της πορεία, έχει συμπράξει με διάφορα μουσικά σχήματα σε συναυλίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η Άννη Ονουφρίου, ένας ταλαντούχος άνθρωπος με σεμνό, χαμηλό προφίλ, είναι μία πολυσχιδής προσωπικότητα, η οποία έχει καταφέρει να συνδυάσει δύο αγάπες της επαγγελματικά, την επιστήμη που σπούδασε και παράλληλα το τραγούδι & την μουσική.

