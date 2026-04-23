«Η εκδίκηση της γυφτιάς»: Επίθεση Βενιζέλου σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος από το Φόρουμ των Δελφών.

«Οι βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία ή σε απάτη εις βάρος του Δημοσίου, εις βάρος των ενωσιακών συμφερόντων, μήπως υπάρχει και ένας ηθικός αυτουργός του ηθικού αυτουργού που έχει ανεχθεί ή έχει ενθαρρύνει μία παρόμοια αντίληψη;» διερωτήθηκε ο πρώην υπουργός.

Μιλώντας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε: «Οι κατηγορούμενοι, οι πολιτικώς κατηγορούμενοι, για να μην παρεξηγούμαι, για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο αυτό καθαυτό, μέσω της ΕΥΠ και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού για το οποίο έχουμε και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και έχουμε και περαιτέρω έρευνα σε επίπεδο Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, πολιτικά, ως πολιτική οντότητα, έπεσαν θύματα τώρα κάποιων άλλων υποκλοπών, δηλαδή είναι η "εκδίκηση της γυφτιάς", είναι η εκδίκηση των υποκλοπών, υπεκλάπησαν εν τέλει οι υποκλέπτοντες, πολιτικά εννοώ, δεν μιλάω για τα ίδια πρόσωπα, αλλά μιλάω για την ίδια πολιτική συλλογικότητα, για να χρησιμοποιήσω έναν πιο, ας πούμε, τρυφερό όρο.

Σχετικά με τις επιθέσεις της κυβέρνησης κατά της Λάουρα Κοβέσι, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως στο ζήτημα προσδίδονται πολιτικοί όροι με «άτεχνο» και «επιθετικό» τρόπο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αυτό συνιστά παρέμβαση στο δικαιοδοτικό τους έργο. «Πολιτικά η κυβέρνηση και οι βουλευτές της πλειοψηφίας που επιτίθενται στην κ. Κοβέσι, δημιουργούν τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση απολύτως υποχρεωτική».