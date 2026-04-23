Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 39χρονου μετά το έγκλημα - Οι έρευνες για το όπλο - Τα μηνύματα στον αδελφό της 43χρονης

Αύριο η κηδεία της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών που εντοπίστηκε νεκρή στο Ηράκλειο. Οι Αρχές αναζητούν το όπλο του εγκλήματος και “βλέπουν” προσχεδιασμένο έγκλημα.
Aύριο, Παρασκευή 24 Απριλίου, αναμένεται να γίνει η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, σε δύσβατη περιοχή ύστερα από τρεις ημέρες που αγνοούνταν τα ίχνη της.
Από την αρχή, στο μικροσκόπιο των Αρχών είχε μπει ο 39χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αυτοκτόνησε πριν από δύο ημέρες.
Στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του πιστολιού των 9 χιλιοστών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην εν ψυχρώ εκτέλεση ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάλυση των επικοινωνιών μεταξύ θύματος και δράστη.
Η παγίδα θανάτου στην 43χρονη
Ο 39χρονος και η 43χρονη φαίνεται πως είχαν δώσει ραντεβού για να μιλήσουν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες Ηρακλείου. Ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας επέστρεψε από το σημείο του ραντεβού μέσα σε ελάχιστο χρόνο, και συγκεκριμένα μέσα σε 8 λεπτά, στοιχείο που κάνει τις Αρχές να πιστεύουν ότι πήγε αποφασισμένος να σκοτώσει.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εικάζουν ότι ο 40χρονος έστησε παγίδα στην πρώην σύντροφό του την οποία σκότωσε και στη συνέχεια επιχείρησε να δημιουργήσει άλλοθι προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του.
Υπενθυμίζεται ότι η 43χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) μέσα στο αυτοκίνητό της. Στη θέση του οδηγού του οχήματος υπήρχαν αίματα και σημάδι από σφαίρα προς τα έξω στο παρμπρίζ. Πιθανόν, δηλαδή, το θύμα να εκτελέστηκε ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού, όπως εκτιμά ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο.
Ο δράστης βρισκόταν έξω από το αμάξι της, όρθιος και μπροστά από το παράθυρο, πυροβολώντας της σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι μία φορά.
Ωστόσο, το θύμα βρέθηκε νεκρό, σε θέση μπρούμυτα στα πίσω καθίσματα.
Αποχωρώντας από τον τόπο του εγκλήματος ο δράστης, πιθανόν από την ταραχή του, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί κάποιες αμυχές – όπως αργότερα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς- και να αναγκαστεί να καλέσει γερανό για το μηχανάκι και ταξί για τον ίδιο.
Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 39χρονου – Η στιγμή που μπαίνει σε ταξί – Γιατί επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος
Κάμερες ασφαλείας πρατηρίων καυσίμων κατέγραψαν τον 39χρονο με το μηχανάκι του να πηγαίνει στο σημείο που συναντήθηκε με το θύμα στις 11 το πρωί της Κυριακής.
Μία ώρα μετά, όμως, φαίνεται να κινείται με τα πόδια στην Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μοιρών από κάμερα καφετέριας, όπου μπήκε μέσα και κάλεσε γερανό και ταξί, αφού προηγήθηκε το τροχαίο ατύχημά του.
Υπολογίζοντας την απόσταση και την ώρα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι στο σημείο του ραντεβού, στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν πρέπει να παρέμεινε για πάνω από 8-10 λεπτά.
Η οδηγός που τον μετέφερε μίλησε στην εκπομπή “Live News” και ανέφερε: «Είδα το χέρι του ότι είχε αίματα. Του λέω “έχεις χτυπήσει;” λέει “όχι, δεν έχει τίποτα”». Όπως είπε, τα αίματα και οι αμυχές που έφερε ο 39χρονος την έβαλαν σε σκέψεις. Όπως και τα όσα της έλεγε κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Την ώρα που σταμάτησε και τον άφησε και κατέβηκε και με πλήρωσε, είδα το χέρι του τι είχε χτυπήσει. Το ανάφερα στην αστυνομία. Τίποτα άλλο. Μου λέει ότι η γυναίκα του δεν του δίνει το παιδί όσο θα ήθελε. Θα ήθελε το παιδί του και καλά να πηγαίνει πιο τακτικά για να γνωρίσει το άλογο, το παιδί. Να κάνουν ιππασία».
Πιο συγκεκριμένα, τόπος και χρόνος τέλεσης του εγκλήματος εκτιμάται ότι είναι η περιοχή πλησίον παρεκκλησίου Αγίου Παντελεήμονα στην Σταυρακιανή καμάρα δ.δ. Δαφνών Ηρακλείου, όπου την Κυριακή 19 Απριλίου και μεταξύ τις 10:58 έως τις 11:07 συναντήθηκε ο δράστης και αυτόχειρας με το θύμα.
Στις 12 το μεσημέρι ο 39χρονος καταγράφεται από κάμερες να κινείται με τα πόδια σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Μοιρών, απ’ όπου καλεί ταξί και μεταβαίνει στο σπίτι του, στην περιοχή Μαλάδες Ηρακλείου. Στη συνέχεια, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο μάρκας SMART, ιδιοκτησίας του, επιστρέφει στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα. Από το σημείο αυτό φεύγει με το όχημα μάρκας HONDA-CRV, που χρησιμοποιούσε η 43χρονη, και κινείται προς την Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μοιρών προς την Αγία Βαρβάρα.
Οδηγώντας εκείνος το αυτοκίνητό της και έχοντας τοποθετήσει την ίδια στα πίσω καθίσματα και μπρούμυτα, πήγε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, οδήγησε το αυτοκίνητο σε αγροτικό δρόμο ανάμεσα σε ελιές, όπου και το έκρυψε.
Πρόκειται για σημείο που βρίσκεται πλησίον πρατηρίου υγρών καυσίμων, επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών, λίγο πριν την είσοδο για την Αγία Βαρβάρα. Κινούμενος ύστερα πεζός στις 13:13 καταγράφεται να εισέρχεται σε αυτό το πρατήριο, απ’ όπου καλεί και εν συνεχεία επιβιβάζεται σε ταξί, επιστρέφοντας στην Σταυρακιανή Καμάρα, που είχε αφήσει το αυτοκίνητο του μάρκας SMART, όπου επιβιβάζεται εκ νέου σε αυτό, και στις 14:00 καταγράφεται να απομακρύνεται από το σημείο.
Οι αντιφάσεις του και τα κενά στην αρχική του κατάθεση, αλλά και τα στοιχεία που συγκέντρωναν οι αστυνομικοί, στένεψαν τον κλοιό γύρω του, κάτι που προφανώς αντιλήφθηκε όταν τον κάλεσαν χθες (21/4) για συμπληρωματική κατάθεση, και έτσι επέλεξε τον δρόμο της αυτοχειρίας με το κοντόκανο όπλο του, λίγο έξω από τον Προφήτη Ηλία, κοντά σε ένα εκκλησάκι.
Τα μηνύματα στον αδελφό της 43χρονης
Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο 39χρονος επικοινώνησε με τον αδερφός της αδικοχαμένος Ελευθερίας Γιακουμάκη. Στα μηνύματα που αντάλλαξαν ο δράστης προσπαθεί να στρέψει τις έρευνες σε άσχετα σημεία με την υπόθεση, προκειμένου να μην φτάσουν οι αρχές και οι συγγενείς της 43χρονος στον τόπο εγκλήματος όπου είχε παρατήσει τη σορό και το όχημα της γυναίκας.
39χρονος: Καλημέρα Αλέκο
Αδερφός 43χρονης: Καλημέρα
39χρονος: Είδα την κλήση, μιλήσατε;
Αδερφός 43χρονης: Όχι δεν την έχομε βρει ακόμη πουθενά
39χρονος: Δεν μπορεί ρε φίλε κάποιος θα ενημέρωσε που θα πάει
Αδερφός 43χρονης: Τίποτα φίλε άστα έχουμε τρελαθεί
39χρονος: Λογικό είναι Αλέκο, την πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει αλλά τίποτα
Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω έχουμε ψάξει παντού, δεν σηκώνει πουθενά τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά από αστυνομία και δηλώσαμε εξαφάνιση.
39χρονος: Καλά κάνατε, το θέμα είναι γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνα. Και τον χρόνο της να ήθελε, θα το έλεγα κάπου. Ήξερε τον κωδικό του σπιτιού στην Αγία Βαρβάρα, σκέφτηκα μήπως πήγε εκεί αλλά θυμήθηκα ότι είχα βγάλει το κλειδί όταν χωρίσαμε, και δεν μπορεί να μπει.
Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω, αλήθεια.
39χρονος: Ούτε εγώ Αλέκο. Σταματήσαμε να μιλάμε, δεν το αντέχαμε. Ελπίζω μόνο να είναι καλά και απλά να ήθελε τον χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο (Μοναστήρι). Λίγο τραβηγμένο να μην ενημερώσει, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.
Αδερφός 43χρονης: Που είναι αυτό;
39χρονος: Απ’ όσο ξέρω Ρέθυμνο. Λέγαμε να πάμε κάποια στιγμή μαζί, αλλά δεν έχω πάει. Είναι σαν Μοναστήρι αν θυμάμαι καλά.
Αδερφός 43χρονης: Τι να πω ρε φίλε, έφυγε έτσι ξαφνικά χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, να μην μπορεί να την βρει ένα ολόκληρο Ηράκλειο, πολύ παράξενο. Τουλάχιστον να μην έχει πάθει κάτι, εύχομαι.
39χρονος: Αλέκο, μίλα με καμία φίλη της, με κάποιον που έκανε παρέα, κάποιος θα ξέρει κάτι. Το ξέρω Αλέκο, αυτό μου κάνει κι εμένα εντύπωση. Μίλα με την… μήπως ξαναμίλησε με έναν Κώστα. Δεν ξανασήκωσε το τηλέφωνο σε κανέναν σας; Η Μαρία μου είπε ότι της το σήκωσε και το έκλεισε. Αμάν αυτό το πείσμα της. Παίρνω εγώ τώρα μήπως το σηκώσει.
Αδερφός 43χρονης: Μην παίρνεις άλλο άστο, μπορεί να τελειώσει η μπαταρία της.
