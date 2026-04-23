Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 39χρονου μετά το έγκλημα - Οι έρευνες για το όπλο - Τα μηνύματα στον αδελφό της 43χρονης

Aύριο, Παρασκευή 24 Απριλίου, αναμένεται να γίνει η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, σε δύσβατη περιοχή ύστερα από τρεις ημέρες που αγνοούνταν τα ίχνη της.

Από την αρχή, στο μικροσκόπιο των Αρχών είχε μπει ο 39χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αυτοκτόνησε πριν από δύο ημέρες.

Στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του πιστολιού των 9 χιλιοστών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην εν ψυχρώ εκτέλεση ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάλυση των επικοινωνιών μεταξύ θύματος και δράστη.

Η παγίδα θανάτου στην 43χρονη



Ο 39χρονος και η 43χρονη φαίνεται πως είχαν δώσει ραντεβού για να μιλήσουν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες Ηρακλείου. Ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας επέστρεψε από το σημείο του ραντεβού μέσα σε ελάχιστο χρόνο, και συγκεκριμένα μέσα σε 8 λεπτά, στοιχείο που κάνει τις Αρχές να πιστεύουν ότι πήγε αποφασισμένος να σκοτώσει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εικάζουν ότι ο 40χρονος έστησε παγίδα στην πρώην σύντροφό του την οποία σκότωσε και στη συνέχεια επιχείρησε να δημιουργήσει άλλοθι προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του.

Υπενθυμίζεται ότι η 43χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) μέσα στο αυτοκίνητό της. Στη θέση του οδηγού του οχήματος υπήρχαν αίματα και σημάδι από σφαίρα προς τα έξω στο παρμπρίζ. Πιθανόν, δηλαδή, το θύμα να εκτελέστηκε ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού, όπως εκτιμά ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο.

Ο δράστης βρισκόταν έξω από το αμάξι της, όρθιος και μπροστά από το παράθυρο, πυροβολώντας της σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι μία φορά.

Ωστόσο, το θύμα βρέθηκε νεκρό, σε θέση μπρούμυτα στα πίσω καθίσματα.

Αποχωρώντας από τον τόπο του εγκλήματος ο δράστης, πιθανόν από την ταραχή του, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί κάποιες αμυχές – όπως αργότερα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς- και να αναγκαστεί να καλέσει γερανό για το μηχανάκι και ταξί για τον ίδιο.

Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 39χρονου – Η στιγμή που μπαίνει σε ταξί – Γιατί επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος

Κάμερες ασφαλείας πρατηρίων καυσίμων κατέγραψαν τον 39χρονο με το μηχανάκι του να πηγαίνει στο σημείο που συναντήθηκε με το θύμα στις 11 το πρωί της Κυριακής.

Μία ώρα μετά, όμως, φαίνεται να κινείται με τα πόδια στην Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μοιρών από κάμερα καφετέριας, όπου μπήκε μέσα και κάλεσε γερανό και ταξί, αφού προηγήθηκε το τροχαίο ατύχημά του.

Υπολογίζοντας την απόσταση και την ώρα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι στο σημείο του ραντεβού, στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν πρέπει να παρέμεινε για πάνω από 8-10 λεπτά.

Η οδηγός που τον μετέφερε μίλησε στην εκπομπή “Live News” και ανέφερε: «Είδα το χέρι του ότι είχε αίματα. Του λέω “έχεις χτυπήσει;” λέει “όχι, δεν έχει τίποτα”». Όπως είπε, τα αίματα και οι αμυχές που έφερε ο 39χρονος την έβαλαν σε σκέψεις. Όπως και τα όσα της έλεγε κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Την ώρα που σταμάτησε και τον άφησε και κατέβηκε και με πλήρωσε, είδα το χέρι του τι είχε χτυπήσει. Το ανάφερα στην αστυνομία. Τίποτα άλλο. Μου λέει ότι η γυναίκα του δεν του δίνει το παιδί όσο θα ήθελε. Θα ήθελε το παιδί του και καλά να πηγαίνει πιο τακτικά για να γνωρίσει το άλογο, το παιδί. Να κάνουν ιππασία».