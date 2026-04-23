Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, το άγαλμα ανακαλύφθηκε στο πλαίσιο ανασκαφών και αναστηλωτικών εργασιών που διεξάγονται στην αρχαία πόλη της Λαοδικείας, στο κτίριο της σκηνής του Δυτικού Θεάτρου. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτέλεσε σκηνικό των επών του Ομήρου και ταυτόχρονα κέντρο πολιτιστικής έκφρασης, που αντανακλά το κλασικό ύφος της εποχής του Αυγούστου.

Μία εντυπωσιακή ανακάλυψη πραγματοποίησαν αρχαιολόγοι στην αρχαία πόλη της Λαοδικείας, στην Ντενιζλί της Τουρκίας , καθώς εντόπισαν ένα ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, ύψους περίπου δύο μέτρων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Denizli'de tarihi keşif: 2 metrelik Athena heykeli bulundu<br><br>Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikeia Antik Kenti’nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında, Batı Tiyatrosu sahne binasında 2 metre uzunluğunda beyaz mermer Athena heykeli gün yüzüne… <a href="https://t.co/btalbK8DoZ">pic.twitter.com/btalbK8DoZ</a></p>— Nefes Gazetesi (@nefesgazete) <a href="https://twitter.com/nefesgazete/status/2047248143956193408?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το άγαλμα της Αθηνάς βρέθηκε ακέφαλο ανάμεσα σε σωρούς από μπάζα με στραμμένο το κεφάλι προς τα κάτω στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου της σκηνής του Δυτικού Θεάτρου της Λαοδικείας, που ονομάζεται «postskene». Το κεφάλι του αγάλματος της θεάς Αθηνάς δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους αρχαιολόγους το γεγονός ότι τράβηξε την προσοχή το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο.

Ανακαλύφθηκε ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς στην Τουρκία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το κτίριο ήταν διακοσμημένο με αγάλματα που απεικόνιζαν τα έπη του Ομήρου

Στο κτίριο της σκηνής του Δυτικού Θεάτρου, που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ., υπάρχουν 16 κίονες σε κάθε όροφο, σε μια τριώροφη αρχιτεκτονική διάταξη. Μεταξύ αυτών των κιόνων τοποθετήθηκαν αγάλματα, που απεικόνιζαν θεούς και θεές, καθώς και σκηνές, που σχετίζονταν με ηγέτες και τα έπη του Ομήρου. Αγάλματα που απεικονίζουν σκηνές, όπως η χώρα των Λαιστρυγόνων που συνάντησε ο Οδυσσέας στο ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη, η σπηλιά του γίγαντα Πολύφημου και το θαλάσσιο τέρας Σκύλλα, κατέδειξαν ότι το κτίριο δεν χρησιμοποιούνταν μόνο για θεατρικές παραστάσεις, αλλά και για τη μετάδοση πολιτιστικών αφηγήσεων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2024-2025, ανακαλύφθηκαν πολυάριθμα αγάλματα που σχετίζονται με αυτές τις αφηγήσεις.

Μοναδική τυπολογία και υψηλή καλλιτεχνική λεπτομέρεια

Στο άγαλμα της Αθηνάς, που απεικονίζεται σε όρθια στάση πάνω σε στρογγυλή βάση, εντυπωσιάζουν οι λεπτομέρειες της αιγίδας, όπως το λεπτό, αμάνικο πέπλο, το ιμάτιο στον λαιμό, καθώς και το κεφάλι της Μέδουσας με τα φίδια στο στήθος.

Ανακαλύφθηκε ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς στην Τουρκία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι πτυχώσεις του ενδύματος και η φυσική επεξεργασία του υφάσματος αναδεικνύουν την υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, ενώ η μοναδικότητα της τυπολογίας στο λαιμό ενισχύει τη σημασία του έργου.

Παρόλο που διαπιστώθηκε ότι η πίσω όψη του αγάλματος έχει αφεθεί ακατέργαστη λόγω της τοποθέτησής του ανάμεσα σε κίονες, εκτιμάται ότι πρόκειται για δημιούργημα έμπειρου γλύπτη.

Από καλλιτεχνική άποψη, το άγαλμα της Αθηνάς αντανακλά την εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου (27 π.Χ. – 14 μ.Χ.). Στη Λαοδίκεια, σημαντικό κέντρο υφαντουργίας κατά την αρχαιότητα, προβάλλεται κυρίως η υφαντική ιδιότητα της θεάς και λιγότερο η πολεμική της ταυτότητα, ενώ επιγραφές τεκμηριώνουν τη διοργάνωση εορτών προς τιμήν της.

Ανακαλύφθηκε ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς στην Τουρκία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media σχετικά με την αρχαιολογική ανακάλυψη στη Λαοδίκεια:

«Κάναμε μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη στη Λαοδίκεια! Ένα νέο εύρημα ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη...

Οι εργασίες που διεξάγουμε στο Δυτικό Θέατρο της Λαοδίκειας συνεχίζουν να φέρνουν στο φως τα ίχνη του παρελθόντος. Στο κτίριο της σκηνής, ανακαλύψαμε ένα άγαλμα της Αθηνάς από λευκό μάρμαρο, μήκους περίπου 2 μέτρων.

Αυτό το κτίριο, που αποτέλεσε σκηνικό για τα έπη του Ομήρου, αποδεικνύει ότι ήταν κέντρο πολιτιστικής έκφρασης κατά την αρχαιότητα, ενώ το έργο, που αντανακλά το κλασικό ύφος της εποχής του Αυγούστου, προσελκύει την προσοχή με την υψηλή καλλιτεχνική του ποιότητα».