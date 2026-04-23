Πάτρα: Θεατρικο-μουσικο-χορευτική Παράσταση «Δέκα χρόνια Στιγμές»

Ο Πανεπιστημιακός Πολιτιστικός Όμιλος «Τέχνης Κίνηση», που εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα διοργανώνει μία θεατρικο-μουσικο-χορευτική παράσταση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα (στο Κουκούλι), αυτό το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, και ώρα 20:30, με τίτλο «Δέκα χρόνια στιγμές».

Ο Πανεπιστημιακός Πολιτιστικός Όμιλος «Τέχνης Κίνηση» γεννήθηκε από την αγάπη για την τέχνη και την ανάγκη για δημιουργική συνύπαρξη. Από το 2016 έως σήμερα, μέσα από τον χορό, το θέατρο και τη μουσική, έχει διαμορφώσει μια ζωντανή κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος και την ίδια έμπνευση.

Η επετειακή αυτή παράσταση αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο. Μια αναδρομή σε στιγμές που μας διαμόρφωσαν, σε εμπειρίες που μας ένωσαν και σε αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές.

Στη σκηνή συναντιούνται όλες οι πτυχές της διαδρομής μας: η παράδοση, η δημιουργία και, πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποι που έδωσαν νόημα σε κάθε βήμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιμέλεια παράστασης: Κωνσταντίνος Σουλτανάς, Καθηγ. Φυσικής Αγωγής, χοροδιδάσκαλος, Ευαγγελία Καραγεωργίου, Πρόεδρος Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου «Τέχνης Κίνηση»

Επιμέλεια χορευτικών: Κων/νος Σουλτανάς, Καθ. Φυσικής Αγωγής, χοροδιδάσκαλος

Σκηνοθεσία/σκηνογραφία/κείμενα: Δημήτρης Χουρδούμης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

· Χορευτική ομάδα Π.Π.Ο. «Τέχνης Κίνηση»

· Θεατρική ομάδα Π.Π.Ο «Τέχνης Κίνηση»

· Μικτό φωνητικό σύνολο Π.Π.Ο. «Τέχνης Κίνηση»

· Γυναικείο φωνητικό σύνολο Π.Π.Ο. «Τέχνης Κίνηση»

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.