Πάτρα: Θεατρικο-μουσικο-χορευτική Παράσταση «Δέκα χρόνια Στιγμές»

Η επετειακή παράσταση του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου "Tέχνης Κίνηση", θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα (Κουκούλι) το Σάββατο 25/4/2026 στις 20.30
Ο Πανεπιστημιακός Πολιτιστικός Όμιλος «Τέχνης Κίνηση», που εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα διοργανώνει μία θεατρικο-μουσικο-χορευτική παράσταση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα (στο Κουκούλι), αυτό το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, και ώρα 20:30, με τίτλο «Δέκα χρόνια στιγμές».
Ο Πανεπιστημιακός Πολιτιστικός Όμιλος «Τέχνης Κίνηση» γεννήθηκε από την αγάπη για την τέχνη και την ανάγκη για δημιουργική συνύπαρξη. Από το 2016 έως σήμερα, μέσα από τον χορό, το θέατρο και τη μουσική, έχει διαμορφώσει μια ζωντανή κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος και την ίδια έμπνευση.
Η επετειακή αυτή παράσταση αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο. Μια αναδρομή σε στιγμές που μας διαμόρφωσαν, σε εμπειρίες που μας ένωσαν και σε αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές.
Στη σκηνή συναντιούνται όλες οι πτυχές της διαδρομής μας: η παράδοση, η δημιουργία και, πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποι που έδωσαν νόημα σε κάθε βήμα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Επιμέλεια παράστασης: Κωνσταντίνος Σουλτανάς, Καθηγ. Φυσικής Αγωγής, χοροδιδάσκαλος, Ευαγγελία Καραγεωργίου, Πρόεδρος Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου «Τέχνης Κίνηση»
Επιμέλεια χορευτικών: Κων/νος Σουλτανάς, Καθ. Φυσικής Αγωγής, χοροδιδάσκαλος
Σκηνοθεσία/σκηνογραφία/κείμενα: Δημήτρης Χουρδούμης.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
· Χορευτική ομάδα Π.Π.Ο. «Τέχνης Κίνηση»
· Θεατρική ομάδα Π.Π.Ο «Τέχνης Κίνηση»
· Μικτό φωνητικό σύνολο Π.Π.Ο. «Τέχνης Κίνηση»
· Γυναικείο φωνητικό σύνολο Π.Π.Ο. «Τέχνης Κίνηση»
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Ασλανίδης: Αν δεν λεγόταν «Καραμανλής» δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει υπουργείο
Θεσσαλονίκη: Έδεσαν αρνάκια και τα έβαψαν κόκκινα έξω από εκκλησία - Βίντεο
ΗΠΑ: Νέος θάνατος εργαζόμενου στη NASA - Στους 12 οι εξαφανισμένοι και νεκροί επιστήμονες
