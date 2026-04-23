Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: Είναι δύσκολα τα πράγματα μάλλον επειδή έχουμε ξαναπαντρευτεί, εκεί είναι το πρόβλημα

Για τον γάμο που ετοιμάζει για δεύτερη φορά με τον σύντροφό της μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σημειώνοντας πως είναι δύσκολα τα πράγματα και θεωρεί πως το πρόβλημα είναι ότι έχουν ξαναπαντρευτεί.

Το μοντέλο, σε συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» την Πέμπτη 23 Απριλίου, εξήγησε πως δεν έχουν βρει τοποθεσία, γιατί δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να οργανώσουν το μυστήριο. Όπως ανέφερε, θα ήθελε να είναι ένας παραδοσιακός ελληνικός γάμος, όμως αισθάνεται πως είναι και περιττός επειδή έχει γίνει ήδη μία φορά.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αρχικά δήλωσε: «Δεν έχω ακόμα την τοποθεσία του γάμου. Σας ορκίζομαι. Δεν το έχω. Δεν σας λέω ψέματα. Δεν θα επέλεγα το Αιγαίο, δεν θα πήγαινα σε νησί, θα ήθελα κάτι πιο εύκολο, ξεκούραστο, προσβάσιμο, κάτι που να μην κουραστούν οι καλεσμένοι, να διοργανώνεται εύκολα. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να γίνει εντός Αττικής, ο Γιάννης εκτός Αττικής σίγουρα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα για να το οργανώσουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, μάλλον επειδή έχουμε ξαναπαντρευτεί. Εκεί είναι το πρόβλημα εικάζω».

