Δημοτική Αρχή Πάτρας: Στηρίζει την πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στους Δήμους

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας με ανακοίνωση της, στηρίζει την 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στους Δήμους, ενάντια στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που βαθαίνουν ακόμα περισσότερο την ομηρία και την ανασφάλεια των εργαζομένων, και ανοίγουν διάπλατα το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των Παιδικών Σταθμών, των κοινωνικών δομών και όλων των υπηρεσιών των δήμων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε ψήφισμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, καταγγέλλει τον απαράδεκτο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα στους δημόσιους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜεΑ, και για τους εργαζόμενους σε αυτές τις δομές, όπως αυτός αποτυπώνεται σε προσχέδιο διάταξης νόμου.

Η εξέλιξη αυτή, η ομηρία των εργαζομένων με συμβάσεις και οι υποβάθμιση των κοινωνικών δομών είναι συνέχεια της πολιτικής των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά τα χρόνια, που αφού πέταξαν το μπαλάκι της λειτουργίας των σταθμών στους δήμους, διατήρησαν και ενίσχυσαν την υποχρηματοδότηση και εξάρτηση αυτών των δομών από ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διεκδικούμε:

· Εδώ και τώρα να αποσυρθεί η διάταξη νόμου για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς και στις κοινωνικές δομές των δήμων.

· Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων και σε αυτές τις δομές χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μαζικές προσλήψεις εργαζομένων στο ύψος των πραγματικών αναγκών για τη λειτουργία όλων των κοινωνικών δομών με μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

· Κατάργηση της διάταξης Βορίδη.

· Πλήρη κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών στο ύψος των πραγματικών αναγκών για να μη μένουν κανένα παιδί έξω απο τις δομές. Κατάργηση του καθεστώτος των voucher, της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικής λειτουργίας.

· Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξαρτώνται από «κουπόνια». Ολόπλευρη στήριξη στις οικογένειές τους.

· Ειδική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του δικτύου των δομών προσχολικής αγωγής και ΚΔΑΠ.

Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, θα παραβρεθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στην πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στους ΟΤΑ, στην Αθήνα (πλατεία Καραϊσκάκη).