Θεσσαλονίκη: Έδεσαν αρνάκια και τα έβαψαν κόκκινα έξω από εκκλησία - Βίντεο

Εικόνες που προκαλούν οργή και αποτροπιασμό καταγράφηκαν σήμερα, Πέμπτη (23/04), έξω από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς κάποιοι έβαψαν δύο αρνάκια με κόκκινη μπογιά και έδεσαν τα ποδαράκια τους μεταξύ τους ώστε να τα ακινητοποιήσουν πλήρως.

Το περιστατικό κατήγγειλε η κα Άννα Μεντίζη, η οποία μετέβη στην εκκλησία για την γιορτή του Αγίου Γεωργίου, απαθανάτισε το φρικτό θέαμα και ενημέρωσε άμεσα το Φιλοζωικό Πολιτιστικό Σωματείο «Άριελ», που με τη σειρά του, προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα ανυπεράσπιστα πλασματάκια ήταν δεμένα, μέσα στη ζέστη, χωρίς νερό, για ώρες. Ορισμένοι έλεγαν ότι πρόκειται για τα “δώρα” κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο του πανηγυριού ενώ άλλοι ότι ήταν αναπάρασταση τοπικού εθίμου.