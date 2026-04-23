Θεσσαλονίκη: Έδεσαν αρνάκια και τα έβαψαν κόκκινα έξω από εκκλησία - Βίντεο

Οργή για τα δύο αρνάκια που τα έβαψαν με κόκκινη μπογιά, τα έδεσαν και τα άφησαν εκτεθειμένα στη ζέστη, έξω από εκκλησία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο πανηγυρικών εκδηλώσεων
Εικόνες που προκαλούν οργή και αποτροπιασμό καταγράφηκαν σήμερα, Πέμπτη (23/04), έξω από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς κάποιοι έβαψαν δύο αρνάκια με κόκκινη μπογιά και έδεσαν τα ποδαράκια τους μεταξύ τους ώστε να τα ακινητοποιήσουν πλήρως.
Το περιστατικό κατήγγειλε η κα Άννα Μεντίζη, η οποία μετέβη στην εκκλησία για την γιορτή του Αγίου Γεωργίου, απαθανάτισε το φρικτό θέαμα και ενημέρωσε άμεσα το Φιλοζωικό Πολιτιστικό Σωματείο «Άριελ», που με τη σειρά του, προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.
Σύμφωνα με την καταγγελία, τα ανυπεράσπιστα πλασματάκια ήταν δεμένα, μέσα στη ζέστη, χωρίς νερό, για ώρες. Ορισμένοι έλεγαν ότι πρόκειται για τα “δώρα” κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο του πανηγυριού ενώ άλλοι ότι ήταν αναπάρασταση τοπικού εθίμου.
«Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο, τα ζώα ήταν φοβισμένα, δεν μπορούσαν ούτε κουνηθούν. Δεν είχαν ούτε νερό και ήταν μέσα στον ήλιο για τουλάχιστον δυο ώρες. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί έλεγαν ότι θα γίνει κλήρωση στο πλαίσιο του πανηγυριού και όποιος κερδίσει θα τα πάρει για σφαγή και πως γι’αυτό βρίσκονταν εκεί. Μετά, ήρθε ένας κύριος να τα πάρει με το αυτοκίνητό του, τον ρώτησα γιατί ήταν εκεί τα ζώα και μου απάντησε ‘’ρωτήστε τον παπά’’», είπε στο ThessPost.gr η κα Μεντίζη.
Από την πλευρά της η πρόεδρος του Σωματείου, Σοφία Παπαδοπούλου αναφέρει στο ThessPost.gr ότι: «Άλλοι είπαν ότι πρόκειται για αναπαράσταση παλαιού εθίμου, άλλοι ότι είναι τα ‘’δώρα’’ της λαχειοφόρου κλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση, τα ζώα ήταν δεμένα χειροπόδαρα, βαμμένα με μπογιά, έξω από την εκκλησία. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, εκτεθειμένα στον ήλιο και αυτό, κάποιοι, το θεωρούν λογικό. Εμείς ειδοποιηθήκαμε κατά τις 12.30 το μεσημέρι κάναμε καταγγελία στο ΑΤ Ευόσμου. Όποιος και να ήταν ο λόγος, είναι κακοποίηση. Δεν γίνεται να βάφεις πρόβατα και να τα εκθέτεις έτσι, ούτε βέβαια να τα έχεις δεμένα».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr