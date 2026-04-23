ΗΠΑ: Νέος θάνατος εργαζόμενου στη NASA - Στους 12 οι εξαφανισμένοι και νεκροί επιστήμονες

Ακόμη ένας θάνατος εργαζόμενου της NASA στη σκιά της υπόθεσης με τους επιστήμονες που έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «πολύ σοβαρή» και υποσχέθηκε «απαντήσεις σε λίγες μέρες».

Ο 29χρονος Τζόσουα ΛεΜπλανκ – που εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος μηχανικός αεροδιαστημικών τεχνολογιών στη NASA, σε έργα πυρηνικής πρόωσης – είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα το 2025 όταν το Tesla που οδηγούσε βρέθηκε εκτός δρόμου και στη συνέχεια συγκρούστηκε με κιγκλίδωμα και δέντρα, ενώ στη συνέχεια έπιασε φωτιά. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο το μεσημέρι της 22ας Ιουλίου 2025, όπως ανέφερε η αστυνομία της Αλαμπάμα στο Fox. Περίπου δύο ώρες αργότερα, μέλη της οικογένειας του 29χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του. Ο επιστήμονας δεν είχε εμφανιστεί στην δουλειά του.

Η σορός του Τζόσουα απανθρακώθηκε και δεν αναγνωριζόταν. Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε μετά την ιατροδικαστική. Τότε, η οικογένειά του δήλωσε ότι φοβόταν ότι είχε απαχθεί και ότι είχε αφήσει το κινητό του και το πορτοφόλι του στο σπίτι του τη στιγμή της εξαφάνισής του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του ΛεΜπλανκ χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Sentry Mode του Tesla του και διαπίστωσε ότι το όχημα παρέμεινε στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ για τέσσερις ώρες, το πρωί της ημέρας που σκοτώθηκε. Σύμφωνα με την οικογένεια, εκείνη την ημέρα δεν είχε στο πρόγραμμά του να κατευθυνθεί προς το σημείο και δεν επικοινώνησε με τους ίδιους, κάτι που ήταν ασυνήθιστο.

Σύμφωνα με τη σελίδα του ΛεΜπλανκ στο LinkedIn, εργάστηκε στη NASA για περίπου πεντέμισι χρόνια και ήταν επικεφαλής της ομάδας για την ωρίμανση των οργάνων και του ελέγχου (I&C) του προγράμματος Space Nuclear Propulsion (SNP).

Ο Τζόσουα ανέλαβε αργότερα τη διεύθυνση της ομάδας του προγράμματος «Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation» (DRACO) της NASA, ενός κινητήρα πυρηνικής θερμικής πρόωσης.

Νεκροί και εξαφανισμένοι επιστήμονες

Τουλάχιστον 12 είναι οι επιστήμονες, που έχουν πεθάνει ή αγνοούνται από το 2022 – η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ασχολούνταν με την πυρηνική επιστήμη και τη διαστημική έρευνα.

Μερικοί από αυτά υπό μυστηριώδεις συνθήκες:

Μόνικα Χασίντο Ρέζα 60 ετών, εξαφανίστηκε

Μελίσα Κασιάς 53 ετών, εξαφανίστηκε

Άντονι Τσάβες 79 ετών, εξαφανίστηκε

Στίβεν Γκαρσία 48 ετών, εξαφανίστηκε

Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ 68 ετών, εξαφανίστηκε

Μάικλ Ντέιβιντ Χικς 59 ετών, νεκρός

Φρανκ Μέιγουολντ 61 ετών, νεκρός

Νούνο Λουρέιρο 47 ετών, νεκρός

Τζέισον Τόμας 45 ετών, νεκρός

Καρλ Γκρίλμαϊρ 47 ετών, νεκρός

Έιμι Εσκρίτζ 34 ετών, νεκρή