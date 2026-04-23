Ιταλία: Μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου με τα τρία παιδιά της

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Καταντζάρο της Ιταλίας, όταν μία μητέρα με τρία παιδιά της πήδηξε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ενός κτιρίου στην οδό Zanotti Bianco.

Σύμφωνα με πληροφορίες του L'Unione Sarda η μητέρα και τα δύο παιδιά της, τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών, πέθαναν ακαριαία, ενώ η 5χρονη κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.