Κρήτη: Ο 39χρονος είχε κρύψει GPS στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας - Το γράμμα που άφησε στον αδερφό του

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι πως ο πρώην σύντροφός της που έδωσε τέλος στη ζωή του, είναι ο άνθρωπος που την πυροβόλησε στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό της στην Αγία Βαρβάρα.

Όλα τα κομμάτια του παζλ οδηγούν στο συμπέρασμα πως η γυναίκα έπεσε θύμα του πρώην συντρόφου της που όταν κατάλαβε πως ο κλοιός γύρω του άρχισε να στενεύει, έστρεψε μια κοντόκαννη καραμπίνα στο εαυτό του και πάτησε την σκανδάλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα γράμμα που ο αυτόχειρας είχε γράψει προ διμήνου στον αδερφό του, στο οποίο εξιστορούσε τη ζωή του και αποκάλυπτε πως είχε κάνει τρεις απόπειρες αυτοκτονίας. Κατά τις ίδιες πηγές, είχε ζητήσει το γράμμα να ανοιχτεί μόνο σε περίπτωση που έφευγε από τη ζωή ενώ εντοπίστηκε σφραγισμένο από τους αστυνομικούς.

Ο 38χρονος, την ημέρα που προέβη στο απονενοημένο διάβημα, είχε επικοινωνία με την σύντροφό του η οποία του ζητούσε να συναντηθούν αλλά ο ίδιος αρνήθηκε με τη δικαιολογία ότι ήταν πολύ πιεσμένος. Την ίδια στιγμή οι Αρχές ερευνούν αναφορές για ημερολόγιο που διατηρούσε ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας.

Είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει συσκευή GPS στο όχημα της άτυχης γυναίκας, προκειμένου να παρακολουθεί κάθε της μετακίνηση. Το στοιχείο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παθολογικής ζήλιας που, σύμφωνα με μαρτυρίες, χαρακτήριζε τη συμπεριφορά του τόσο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους όσο και μετά τον χωρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της ΕΛΑΣ, η δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/4), μεταξύ 11:00 και 11:10, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον φερόμενο ως δράστη, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες.

Ο 38χρονος φέρεται να πλησίασε το λευκό Honda της γυναίκας, στάθηκε μπροστά του και την πυροβόλησε στο κεφάλι με πιστόλι 9 χιλιοστών, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό της στα πίσω καθίσματα του οχήματος.

Πενήντα λεπτά αργότερα, περίπου στις 12.00, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να βαδίζει πεζός στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μοιρών. Από εκεί, κάλεσε ένα ταξί και μετέβη στο σπίτι του στις Μαλάδες.

Ακολούθως επιβιβάστηκε στο Smart του και επέστρεψε στο παρεκκλήσι με σκοπό να κρύψει τα στοιχεία του εγκλήματος. Πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης και κατευθύνθηκε προς την Αγία Βαρβάρα. Μπήκε στο χωράφι πίσω από ένα βενζινάδικο και έκρυψε το όχημα με τη σορό.

Στη συνέχεια, στις 13:13 το μεσημέρι, καταγράφηκε από κάμερα πεζός να καλεί ταξί και να επιστρέφει εκεί όπου είχε αφήσει το Smart, δηλαδή στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες Ηρακλείου που είχε συναντήσει την Ελευθερία. Μπήκε στο Smart και αποχώρησε

«Καλό ταξίδι στο φως»

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία της Κρήτης παραμένει συγκλονισμένη από την άγρια δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας. Ενδεικτικά είναι τα μηνύματα φίλων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που την αποχαιρετούν εκφράζοντας βαθιά θλίψη αλλά και οργή για τον χαμό της.

«Όλοι όσοι σε γνωρίζαμε θα σε θυμόμαστε έτσι όπως χαμογελάς στη φωτογραφία που η ίδια έχεις στο προφίλ σου, ειρωνεία είναι ακριβώς την ίδια ημερομηνία πέρσι με τη μέρα που σε στέρησε από τα παιδιά σου. Καλό ταξίδι στο φως», αναφέρει μια φίλη της. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε τραβηχτεί ακριβώς έναν χρόνο πριν από τη δολοφονία.

Άλλη φίλη της γράφει: «Η Ρίτσα είναι νεκρή. Γιατί κάποιος δεν έμαθε να δέχεται το “όχι”… Η βία κλιμακώνεται… Όλα είναι βία». Μάλιστα, απευθύνει έκκληση σε γυναίκες που βιώνουν κακοποιητικές συμπεριφορές να ζητούν βοήθεια, παραθέτοντας και γραμμές υποστήριξης.