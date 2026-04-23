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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25-4-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 61

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΩΝ/ΝΟΥ   

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

ΕΤΩΝ   74

ΠΟΥ   ΠΕΘΑΝΕ  ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ  ΤΗΝ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24  -  4 - 2026   &  ΩΡΑ  4.00   Μ.Μ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΑΤΩ  ΑΧΑΪΑΣ.

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  3.30 Μ.Μ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ   ΤΟΥ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ  & ΜΑΡΙΟΣ  ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ  :  ΗΛΙΑΣ  ΧΟΛΗΣ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΣΠΥΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟ,

ΝΑΥΣΙΚΑ χήρα  ΒΑΣ.  ΚΑΡΑΤΖΟΠΑΝΗ,

ΚΩΝ/ΝΟΣ  &  ΜΑΡΙΑ  ΧΟΛΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  &  ΑΝΘΟΥΛΑ  ΧΟΛΗ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  & ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ               

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ               

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ  ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ  ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ  ΥΠΕΡ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ.

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙA

Τoν αγαπημένo μας πατέρα, παππού, αδελφό  &  θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑ

ΜΑΡΟΥΔΑ

ΕΤΩΝ: 82

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 24-4-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας & Παναγιώτα Μαρούδα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή  & θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 70

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 24-4-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σιμόπουλο Πηνείας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Καλλή Βασιλικοπούλου,

Γεώργιος Βασιλικόπουλος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Ιωάννα 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞ. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-4-2026  ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΟΡΦΕΑΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ      

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (χήρα) ΑΝΤΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΕΤΩΝ  94

Κηδεύουμε  την Παρασκευή  24-4-2026  & ώρα 3  μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΪΔΩ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ.

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ         

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

• ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΔΙΟΝ. ΦΛΑΜΙΑΤΟ •

{ΜΑΣΤΡΟΔΙΑΜΑΝΤΗΣ}

~•ΕΤΩΝ 97•~

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΕΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α') ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΟΦΙΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

Τηλ: επικοινωνίας 2610 430 141 • 6937 009 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382 • 24ωρη εξυπηρέτηση.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΛΠΙΔΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΡΑΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΝΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά  & θεία

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 91

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 24-4-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Καλέντζι Αχαΐας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Παρασκευόπουλος,

Παρασκευάς & Θεοδώρα Θεοδωρακοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αχιλλέας Χριστοδουλόπουλος,

Ασημίνα Χριστοδουλοπούλου,

Ελευθερία & Μπιλ Μοντεριτσ,

Σοφία & Πάνος Γκόβας

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Νεκταρία  & Δημήτριος, Παναγιώτης,

Μαριάννα &  Δημήτριος, Παναγιώτης, Χριστόφορος

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ.

ΣΚΟΥΦΟΥ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΦΩΤΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

ΓΙΑΝΙΤΣΑ (χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΣΚΟΥΦΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Τραμπ: “Έδωσα εντολή στο Ναυτικό να βυθίζει όποιο πλοίο ναρκοθετεί στα στενά του Ορμούζ”

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Πένθη
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