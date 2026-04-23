Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΕΤΩΝ 74
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 - 4 - 2026 & ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΓΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ & ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ : ΗΛΙΑΣ ΧΟΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ,
ΝΑΥΣΙΚΑ χήρα ΒΑΣ. ΚΑΡΑΤΖΟΠΑΝΗ,
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΟΛΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΟΛΗ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙA
Τoν αγαπημένo μας πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΕΤΩΝ: 82
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 24-4-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρέας & Παναγιώτα Μαρούδα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 70
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 24-4-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σιμόπουλο Πηνείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Καλλή Βασιλικοπούλου,
Γεώργιος Βασιλικόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Ιωάννα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞ. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΟΡΦΕΑΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (χήρα) ΑΝΤΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Παρασκευή 24-4-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΪΔΩ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
• ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΔΙΟΝ. ΦΛΑΜΙΑΤΟ •
{ΜΑΣΤΡΟΔΙΑΜΑΝΤΗΣ}
~•ΕΤΩΝ 97•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΕΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α') ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΟΦΙΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ: επικοινωνίας 2610 430 141 • 6937 009 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382 • 24ωρη εξυπηρέτηση.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΛΠΙΔΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΡΑΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΝΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά & θεία
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 91
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 24-4-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Καλέντζι Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Παρασκευόπουλος,
Παρασκευάς & Θεοδώρα Θεοδωρακοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αχιλλέας Χριστοδουλόπουλος,
Ασημίνα Χριστοδουλοπούλου,
Ελευθερία & Μπιλ Μοντεριτσ,
Σοφία & Πάνος Γκόβας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νεκταρία & Δημήτριος, Παναγιώτης,
Μαριάννα & Δημήτριος, Παναγιώτης, Χριστόφορος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ.
ΣΚΟΥΦΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ
ΓΙΑΝΙΤΣΑ (χήρα ΚΩΝ/ΝΟΥ) ΣΚΟΥΦΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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