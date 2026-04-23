Άγιος Δημήτριος: Το «τυφλό» σημείο της δολοφονίας και τα σενάρια της ΕΛ.ΑΣ.

Μυστήριο παραμένει το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του 25χρονου, ο οποίος χθες βράδυ εντοπίστηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Αγιο Δημήτριο, έχοντας τραυματιστεί θανάσιμα με μαχαίρι στο στήθος.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο, ενώ το γεγονός πως το σημείο της επίθεσης ήταν «τυφλό», καθώς δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δυσχεραίνει την προσπάθεια των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από καταθέσεις και πιθανά εξωτερικά σημεία καταγραφής γύρω από το πάρκο.

Πάρκο Ασυρμάτου: Το κρίσιμο τέταρτο στο μικροσκόπιο των Αρχών

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης, όταν αλλοδαπός που βρισκόταν στο σημείο εντόπισε τον νεαρό αιμόφυρτο, χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 25χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του θύματος είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ. Ο ίδιος ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του. Οταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Στόχος είναι να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του θύματος, το οποίο φέρεται να περπάτησε μερικά μέτρα μετά την επίθεση, αφήνοντας ίχνη αίματος μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρό. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε κάποια μορφή καβγά, πριν ο δράστης ή οι δράστες τον χτυπήσουν με μαχαίρι στο θώρακα.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σενάριο αυτό φαίνεται να αποδυναμώνεται, χωρίς προς το παρόν να έχει αποκλειστεί πλήρως κανένα ενδεχόμενο.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε προηγούμενα περιστατικά στην ίδια περιοχή. Εξετάζεται αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοντινό ψητοπωλείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει σαφής συσχέτιση.

Οπως ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στο EΡΤnews, η μεγάλη έκταση του χώρου και η απουσία βιντεοληπτικού υλικού δυσχεραίνουν σημαντικά τη συλλογή στοιχείων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ή οι δράστες διέφυγαν από κάποιο σημείο του πάρκου αμέσως μετά την επίθεση, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται ποιοι βρίσκονταν στον χώρο την κρίσιμη χρονική στιγμή και τι ακριβώς προηγήθηκε της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, το θύμα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, γεγονός που οδηγεί την έρευνα να κινηθεί σε ευρύ φάσμα σεναρίων, χωρίς να έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής κανένα πιθανό κίνητρο ή κατεύθυνση.