Τραμπ: “Έδωσα εντολή στο Ναυτικό να βυθίζει όποιο πλοίο ναρκοθετεί στα στενά του Ορμούζ”

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την Πέμπτη (23/04) ότι έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να σκοτώνει κάθε σκάφος» που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ πρόσθεσε ότι τα αμερικανικά ναρκαλιευτικά λειτουργούν πλέον με «τριπλάσια δύναμη» για την απομάκρυνση των ναρκών από τα νερά.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Έχω δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να σκοτώνει οποιοδήποτε πλοίο, μικρό κι αν είναι (Τα πολεμικά πλοία τους ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ, 159 από αυτά, στον πάτο της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα νερά του Στενού του Oρμούζ. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διστακτικότητα. Επιπλέον, οι «σκούπες» μας για νάρκες καθαρίζουν αυτή τη στιγμή το Στενό. Διατάσσω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα”.

Η δήλωση έρχεται ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τη ναρκοθέτηση του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου υδρογονανθράκων.