Τεράστια φορτηγά πλοία έχουν αγκυροβολήσει αρόδου ανοιχτά του λιμανιού της Πάτρας - Πως επηρεάζει ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή - ΦΩΤΟ

Στο λιμάνι της Πάτρας και αρόδου (στα ανοιχτά) παραμένουν εδώ και αρκετές ημέρες αγκυροβολημένα, τρία φορτηγά πλοία, και αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το thebest μίλησε με ανθρώπους που διαχειρίζονται εδώ και πολλά χρόνια ναυτιλιακά ζητήματα. Αυτό που μας είπαν είναι πως μεγάλα φορτηγά πλοία στον Πατραϊκό, έχουν αγκυροβολήσει αρόδου και στο παρελθόν. Αυτές τις ημέρες ωστόσο και δεδομένου του μπλόκου στα στενά του Ορμούζ, οι ρυθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης στα λιμάνια ενδεχομένως έχουν επηρεαστεί, καθώς σε πολλές περιπτώσεις αναστέλλεται η παραγωγή υλικών και άλλων ειδών λόγω ελλείψεων σε συστατικά ακριβώς λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή.

Εκτός των άλλων τα πλοία Skyranger, Uni-K και Άγγελος Κόλπου κατέφθασαν προ ημερών μεταφέροντας βασικά φορτία, όπως σιτηρά και αλάτι. Μέρος αυτών εκφορτώθηκε στο λιμάνι της Πάτρας. Τα πλοία που παραμένουν αρόδου, βρίσκονται σε αυτή τη θέση, εν αναμονή οδηγιών.

Οι οδηγίες προς τα πληρώματα των πλοίων εκτιμάται πως επηρεάζονται έντονα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλο τον κόσμο για πρώτες ύλες.