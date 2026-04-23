Αρσάκεια Σχολεία Πατρών: Διπλή διάκριση για τα αδέλφια Κοντορίνη στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής

"Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψαν τα αδέλφια Κοντορίνη, μαθητές των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών" ,αναφέρει η ανακοίνωση του σχολείου και συνεχίζει:

Συγκεκριμένα, η μαθήτρια της Β΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών Κοντορίνη Αγλαΐα-Ελένη κατέκτησε το 3ο Πανελλήνιο Βραβείο, καταλαμβάνοντας παράλληλα την 1η θέση στην Αχαΐα, στον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ».

Αντίστοιχα, ο μαθητής Κοντορίνης Κωνσταντίνος-Παλαιολόγος, της Α΄ τάξης του Αρσακείου Λυκείου Πατρών, απέσπασε το 3ο Πανελλήνιο Βραβείο, κατακτώντας επίσης την 1η θέση στην Αχαΐα, στον 36ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Α΄ Λυκείου «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Τους μαθητές καθοδήγησε ο εκπαιδευτικός Αναστάσιος Ψήνας, Φυσικός, PhD, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προετοιμασία και την επιτυχία τους.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι Διευθύνσεις των Αρσακείων Σχολείων Πατρών εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους μαθητές για τη σημαντική αυτή διάκριση, καθώς και στον εκπαιδευτικό τους για την πολύτιμη καθοδήγηση και υποστήριξη.