Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας για τον Αλέξη Τσίπρα- «Όταν η ελπίδα παίρνει μορφή και η σκέψη γίνεται πράξη»

"Δεν ήταν, απλώς, μια επιτυχημένη συγκέντρωση. Επρόκειτο για την επιτομή της γείωσης του προοδευτικού χώρου με την κοινωνία", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας για την πρώτη κεντρική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάτρα.

Η ανσκοίνωση τονίζει:

"Χθες δόθηκε ένα σαφές μήνυμα και παράλληλα μια έμπρακτη απόδειξη ότι όταν η πολιτική επιστρέφει στην κοινωνία και δίνει φωνή στους πολίτες μπορεί να μετατρέψει την αποχή σε συμμετοχή, συνιστά η πρώτη εκδήλωση της πρωτοβουλίας Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας, στην Πάτρα, για τον Αλέξη Τσίπρα.

Δεν ήταν, απλώς, μια επιτυχημένη συγκέντρωση. Επρόκειτο για την επιτομή της γείωσης του προοδευτικού χώρου με την κοινωνία.

Σε ένα θερμό, φιλικό και αγωνιστικό κλίμα, πάνω από 300 αριστεροί και προοδευτικοί συμπολίτες μας, νέοι άνθρωποι στην πλειονότητά τους, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας, έδωσαν το «παρών» το απόγευμα της Τετάρτης στο Μέγαρο Πραπόπουλου.

Μια πρωτοβουλία, ανταποκρινόμενη στο ελπιδοφόρο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για μια εναλλακτική προοδευτική πολιτική και για αυτοοργάνωση από την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς «ρεζερβέ» θέσεις, πριν από λίγους μήνες ήταν μια σκέψη, μια αγωνία, η έκφραση της ανάγκης λίγων ανθρώπων.

Όμως, τώρα αποδεικνύεται ότι αποτελεί μια ζωντανή απαίτηση της κοινωνίας, βρίσκει απήχηση και δυναμώνει. Πολίτες ενεργοί με νέες ιδέες, σύγχρονες πρακτικές επικοινωνίας και οργάνωσης, επιχειρούν να δημιουργήσουν κάτι νέο, με όρους κοινωνικής συμμετοχής, δημοκρατικές διαδικασίες με και συλλογική δράση, μεταφέροντας ένα ηχηρό και ελπιδοφόρο μήνυμα, μακριά και δυνατά, με πολλαπλούς αποδέκτες. Ένα μήνυμα συσπείρωσης και εντατικοποίησης του αγώνα για ένα νέο νικηφόρο πολιτικό εγχείρημα του προοδευτικού χώρου.

Περνούμε από την απουσία στη συμμετοχή.

Από τη σιωπή στη φωνή.

Από την απογοήτευση στην ελπίδα.

Συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα.

Διότι πλέον δεν πρόκειται για μια ιδέα λίγων, αλλά για μια ανάγκη των πολλών".