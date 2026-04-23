Εργατικό Κέντρο Πάτρας για εργατικό ατύχημα: Στο ΚΑΤ ο τραυματίας- Έχασε το ένα δάχτυλo- Κλειστό το ιατρείο της ΒΙΠΕ!

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε προχθες το μεσημέρι στη ΒΙΠΕ της Πάτρας, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο. Εργαζόμενος τραυματίστηκε στα δάχτυλα με αποτέλεσμα να χάσει το ένα,τονίζει στην ανακοίνωσή του. Ο άνδρας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα και εν συνεχεία στο ΚΑΤ.

Παράλληλα καταγγέλλει ότι το ιατρείο της ΒΙΠΕ ήταν κλειστό.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων σημειώνεται πως "άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό εργαζόμενου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21/4 στη ΒΙΠΕ Πατρών" όπου "κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του 50χρονος χειριστής πρέσας σε επιχείρηση κατεργασίας ξύλου τραυματίστηκε σοβαρά στα δάχτυλα του ενός χεριού του, με αποτέλεσμα να χάσει ένα.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» μετά από μία ώρα για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου και χειρουργήθηκε, ενώ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

Στον χώρο πραγματοποίησε παρέμβαση το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, απαιτώντας μεταξύ άλλων τη διαλεύκανση των αιτιών του σοβαρού αυτό εργατικού ατυχήματος.

Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι αμέσως μετά το ατύχημα ο τραυματίας μεταφέρθηκε από συναδέλφους του στο Ιατρείο της ΒΙΠΕ, το οποίο ήταν κλειστό! Διαπιστώθηκε δε ότι ο χώρος δέχεται περιστατικά μόνο με ραντεβού και λειτουργεί κανονικά μόνο 7 μέρες τον μήνα καθώς επίσης ότι δεν διαθέτει ασθενοφόρο...Ταυτόχρονα είναι εμφανής η εγκατάλειψή του. Κι αυτό ενώ στη ΒΙΠΕ δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι καθημερινά και τα ατυχήματα είναι συνεχή".