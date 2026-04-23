Αγρίνιο: Αστυνομική επιχείρηση και συλλήψεις - Εξαρθρώθηκε ομάδα που διέπραττε απάτες

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εγκληματική ομάδα,

(συμμορία), τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη απατών σε βάρος πολιτών στο Αγρίνιο, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση αυτή, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε χθες στο Αγρίνιο, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν δυο ημεδαποί (ο ένας 16χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία,

κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση, (συμμορία) και διάπραξη απατών, ενώ αναζητείται ένας ακόμα ημεδαπός άνδρας,

συγκατηγορούμενος των συλληφθέντων.



Στο πλαίσιο των ερευνών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι με άγνωστους

συνεργούς τους, από τις 02-04-2026, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα και διέπραξαν τέσσερις απάτες, στο Αγρίνιο και σε όμορες περιοχές, κατά τις

οποίες αποκόμισαν το χρηματικό ποσό των -12.130- ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας -57.000- ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης, άγνωστοι συνεργοί των κατηγορούμενων επικοινωνούσαν με πολίτες -κυρίως ηλικιωμένους- και προσποιούμενοι τους

λογιστές, με διάφορα προσχήματα, τους ζητούσαν χρήματα και κοσμήματα.

Οι παθόντες πείθονταν από τα λεγόμενα των απατεώνων και στη συνέχεια οι συλληφθέντες κατηγορούμενοι, οι οποίοι κατείχαν το ρόλο του εισπράκτορα,

μετέβαιναν στις οικίες των ανυποψίαστων θυμάτων, προκειμένου να

παραλάβουν χρήματα και κοσμήματα.

Επισημαίνεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές είχαν

εφοδιαστεί με κάρτες sim κινητών τηλεφώνων ονομαστικοποιημένων σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους – ghost phones».

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, συνεχίζονται οι έρευνες, προκειμένου να

διαπιστωθεί, αν οι κατηγορούμενοι έχουν εμπλακεί και σε άλλες περιπτώσεις απατών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε ένα αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.