Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών: Επιστρέφω τώρα για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο

Την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο, συνδέοντάς την με την ανάγκη «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο», προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας αυτή την ώρα στο Φόρουμ των Δελφών, όπου εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από την έναρξη της συζήτησης, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε σαφές πολιτικό στίγμα, λέγοντας πως «δυσκολεύομαι να σας πω τη μέρα και την ώρα γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι ζούμε σε μια κανονική χώρα». Όπως ανέφερε, «αν ζούσαμε σε μια κανονική δημοκρατία, μετά τα όσα είπε η κα Κοβέσι, και είχαμε έναν κανονικό πρωθυπουργό, θα έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα και να προκηρυχθούν εκλογές».

Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε παράλληλα αιχμές για τη στάση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «δεν θα κάνω χοπ πριν πηδήξω το χαντάκι», εκτός –όπως είπε– «αν με διαψεύσει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης και αποδείξει ότι είναι ένας πρωθυπουργός με δημοκρατικές ευαισθησίες».

Εξηγώντας τους λόγους της επιστροφής του, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν μπορεί να παραμένει «στη βολική σιωπή», σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, «πυκνώνουν τα σύννεφα» και η κυβέρνηση «παράγει ανισότητες και διαφθορά». «Έχω ευθύνη να συμβάλω για να επιστρέψει η κανονικότητα και η σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.