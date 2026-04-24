Ο Κινέζος που τραγουδάει «Παραμυθιάζομαι» του Παντελίδη «γκρεμίζει» το διαδίκτυο

Ζει στην Πάφο και μαθαίνει ελληνικά εδώ και τρεις μήνες
Ένας νεαρός Κινέζος έχει γίνει viral με την προσπάθειά του να ερμηνεύσει Παντελή Παντελίδη, στα ελληνικά με τις όποιες γλωσσικές δυσκολίες...
Ο Ντομινίκ, ο οποίος ζει στην Πάφο, σε ένα βίντεο στο TikTok που δημοσίευσε χθες Τετάρτη, επιλέγει να τραγουδήσει το «Παραμυθιάζομαι», μάλιστα με υπότιτλους και στα αγγλικά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ίδιος έγραψε: «Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;»,
Στα σχόλια που έχουν πέσει σαν βροχή στο προφίλ του, απαντάει ο ίδιος, ευχαριστώντας το κοινό του. Ομολογεί ότι τα ελληνικά, τα οποία μαθαίνει το τελευταίο τρίμηνο, είναι δύσκολα, αλλά η μουσική τον βοηθάει να τα βελτιώσει... ενώ υπόσχεται και συνέχεια!
Aκούστε τον Ντομινίκ να ερμηνεύει το «Παραμυθιάζομαι»
