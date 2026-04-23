Δυτική Αχαΐα: Πώς έγινε το θανατηφόρο- Τι λέει η αστυνομία

Σε ανακοίνωσή της για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες στη Δυτική Αχαΐα, η αστυνομία αναφέρει:

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη

χθες το απόγευμα, στα Νιφορέικα Δυτικής Αχαΐας.



Ειδικότερα, 61χρονος άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας, με αποτέλεσμα τον

θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.



Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών

πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.