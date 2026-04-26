Αυτό είναι το πιο άτυχο ζώδιο απ’ όλα

Αν υποθέσουμε ότι κάθε ζώδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και κάθε άνθρωπος διαμορφώνει, σε κάποιο βαθμό, την τύχη του, τότε όντως υπάρχουν πιο τυχερά και πιο άτυχα ζώδια.

Τα καλά νέα είναι πάντως ότι ακόμα και αν ανήκουμε στο πιο άτυχο, αλλάζοντας κάποια μοτίβα συμπεριφοράς μπορούμε να αλλάξουμε, σε μεγάλο βαθμό, και την τύχη μας.

Ας δούμε λοιπόν το πιο άτυχο ζώδιο, το πιο τυχερό και πού κατατάσσονται τα υπόλοιπα μέλη του ζωδιακού κύκλου.

Το πιο άτυχο ζώδιο: Σκορπιός

Ο κυρίαρχος πλανήτης του είναι ο Πλούτωνας, ο οποίος συνδέεται με την τραγωδία και τα τραυματικά μαθήματα ζωής. Ωστόσο, οι Σκορπιοί έχουν ένα μοναδικό «ταλέντο» να εκμεταλλεύονται τις προκλήσεις και τις δυσκολίες για να ευημερήσουν πάνω σε αυτές, μεταμορφώνοντας έτσι την «ατυχία» τους σε τύχη.

Το πιο τυχερό ζώδιο: Τοξότης

Με κυρίαρχο πλανήτη το Δια, που συνδέεται με την καλή τύχη, τη γενναιοδωρία και την αφθονία, η ζωή είναι για τον Τοξότη ένα σεντούκι γεμάτο θησαυρούς, ανεκτίμητες εμπειρίες και περιπέτειες. Η φιλοπερίεργη φύση του συνδυάζεται με την αισιοδοξία και τη θετική σκέψη, καθώς έχει την τάση να βλέπει την καλή πλευρά σε ό,τι συμβαίνει.

Τα υπόλοιπα ζώδια, από το πιο τυχερό μέχρι το πιο άτυχο, είναι τα εξής:

Αιγόκερως

Λέων

Ταύρος

Ιχθύς

Ζυγός

Υδροχόος

Κριός

Δίδυμοι

Παρθένος

Καρκίνος