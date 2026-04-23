Δυτική Αχαΐα: Έκλεβε οχημάτων λουόμενων σε παραλία - Εξχνιάστηκαν 10 κλοπές

Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής

Αχαΐας, δέκα κλοπές σε οχήματα, που διαπράχθηκαν σε παραλία της Δυτικής Αχαΐας, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές, σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα,σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, από τις 19-06-2024 έως τις 23-08-2024 διέπραξαν δέκα

κλοπές (επτά τετελεσμένες – τρεις απόπειρες), σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης σε παραλία της Δυτικής Αχαΐας,

αφαιρώντας συνολικά -1.650- ευρώ, ένα ραδιόφωνο, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, δυο πινακίδες κυκλοφορίας, έγγραφα και γυαλιά.

Ως προς τη μεθοδολογία, ο κατηγορούμενος και οι συνεργοί του επέλεγαν να δρουν κυρίως μεσημεριανές ώρες, ενώ προέβαιναν σε κατοπτεύσεις

σταθμευμένων οχημάτων, εξακριβώνοντας τις ώρες απουσίας των λουόμενων στις παραλίες και στη συνέχεια με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων διερρήγνυαν τα οχήματα και αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.



Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, επιλέγοντας σημεία που εξασφάλιζαν την διαφυγή τους από διαφορετικές

οδούς, ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός και η σύλληψή τους από τις Αστυνομικές Αρχές.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων και η ταυτοποίηση του κατηγορούμενου είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, καθώς και της ανάλυσης του τρόπου δράσης των μελών των κατηγορούμενων (modus operandi).

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.