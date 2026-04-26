Το ανοιξιάτικο χόμπι που βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Η κηπουρική δεν είναι απλώς ένα χόμπι: μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τον εγκέφαλο και να μειώσει τα επίπεδα άγχους, δύο παράγοντες που ενδέχεται να βοηθήσουν στην πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης.

Όταν σκέφτεστε τρόπους για να παραμείνετε πνευματικά δραστήριοι καθώς μεγαλώνετε, η ιδέα να βάζετε τα χέρια σας στη γη πιθανότατα δεν είναι από τις πρώτες στρατηγικές που σας έρχονται στο μυαλό. Όμως, όπως φαίνεται, η κηπουρική μπορεί να είναι πραγματικά επωφελής για την υγεία του εγκεφάλου.

«Η κηπουρική πιθανότατα υποστηρίζει την γνωστική υγεία», δήλωσε η Σμίτα Πατέλ, νευρολόγος και γιατρός ύπνου στην Endeavor Health. «Όχι επειδή αποδεδειγμένα αποτρέπει την άνοια, αλλά γιατί συνδυάζει τη σωματική δραστηριότητα, τη νοητική ενασχόληση, τη μείωση του άγχους και άλλες υγιεινές συνήθειες σε μία μόνο δραστηριότητα».

Τα αποτελέσματα των ερευνών για την κηπουρική και τον εγκέφαλο

«Η έρευνα γύρω από αυτό το θέμα είναι πιο πειστική από ό,τι θα περιμένατε από μια δραστηριότητα που συνδέεται με καπέλα του ήλιου και ισχυρές απόψεις για το φυτό-χώμα», δήλωσε ο Τζόρνταν Βάις, καθηγητής στην κλινική ιατρική και στο Ινστιτούτο Βέλτιστης Γήρανσης της Ιατρικής Σχολής Grossman του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης.

Μία πρόσφατη μελέτη που περιλάμβανε σχεδόν 137.000 συμμετέχοντες ηλικίας 45 ετών και άνω, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνταν τακτικά με φυσική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως η κηπουρική και η εργασία στον κήπο, είχαν λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα μνήμης και περιορισμούς στην καθημερινή λειτουργία σχετιζόμενα με την γνωστική εξασθένηση.

Η σύνδεση αυτή εξηγείται εν μέρει από τα υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και τα χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης.

Η κηπουρική αγγίζει σχεδόν κάθε παράγοντα του τρόπου ζωής που η έρευνα για την υγεία του εγκεφάλου έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι είναι σημαντικός: σωματική κίνηση, μείωση του άγχους, κοινωνική σύνδεση, ποιότητα ύπνου και συνεχιζόμενη νοητική ενασχόληση», πρόσθεσε ο Βάις.

«Όταν μία δραστηριότητα συνδυάζει τόσους παράγοντες που σχετίζονται με την αποδεδειγμένη έρευνα, είναι πιο δύσκολο να την απορρίψουμε ως θόρυβο».

Μία ξεχωριστή μελέτη που παρακολούθησε συμμετέχοντες από την παιδική τους ηλικία έως την τρίτη ηλικία, διαπίστωσε ότι εκείνοι που ανέφεραν ότι ασχολούνταν με την κηπουρική (από “σπάνια” έως “συχνά”) στην ηλικία των 79 ετών είχαν καλύτερες ικανότητες σκέψης και μνήμης, και έδειξαν ισχυρότερη γνωστική απόδοση σε σχέση με τη βάση δεδομένων της παιδικής τους ηλικίας, από εκείνους που δεν ασχολούνταν καθόλου με την κηπουρική.

Ωστόσο, οι κηπουροί δεν παρουσίασαν βραδύτερη γνωστική εξασθένηση μεταξύ των ηλικιών 79 και 90. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η κηπουρική μπορεί να υποστηρίξει τη γνωστική γήρανση από την παιδική ηλικία έως την τρίτη ηλικία, αλλά δεν προστατεύει από καταστάσεις όπως η άνοια σε προχωρημένη ηλικία.

Αυτό οδηγεί σε μία ευρύτερη παρατήρηση: «Αυτές είναι μεγάλες συσχετιστικές μελέτες που δεν μας παρέχουν αρκετά στοιχεία για να συστήσουμε την κηπουρική ως συγκεκριμένο τρόπο για να αποτρέψουμε την άνοια», δήλωσε η Άννα Νόρβιγκ, νευρολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Weill Cornell και στο Νοσοκομείο New York-Presbyterian.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κηπουρική δεν μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε νοητικά δραστήριοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Η κηπουρική ενεργοποιεί πολλαπλά συστήματα του εγκεφάλου ταυτόχρονα, όπως την κίνηση, την επεξεργασία αισθητηρίων, τις αυτόματες λειτουργίες και την υψηλότερη σκέψη, επισήμανε η Νόρβιγκ.

Πώς η κηπουρική μπορεί να προάγει την υγεία του εγκεφάλου

Όπως ανέφεραν μερικοί από τους ειδικούς, η κηπουρική είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που μπορεί να υποστηρίξει την γνωστική λειτουργία με πολλούς τρόπους. Εδώ είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει.

Σας κινητοποιεί

Το σκάψιμο, το φύτεμα και το ζιζανιοκόπημα ανήκουν στην κατηγορία της μέτριας έντασης αεροβικής κίνησης, η οποία βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο και συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, δήλωσε η Πατέλ. «Η σωματική δραστηριότητα είναι ένας από τους πιο αποδεδειγμένους τρόπους για να υποστηρίξετε την μακροχρόνια υγεία του εγκεφάλου.»

Η άσκηση επίσης αυξάνει τα επίπεδα του BDNF, ενός παράγοντα ανάπτυξης που βοηθά στη διατήρηση του ιππόκαμπου, του τμήματος του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία νέων και μακροχρόνιων μνημών, και το οποίο συχνά συρρικνώνεται στην άνοια, είπε η Ασβίνι Ναντκάρνι, βοηθός καθηγητή ψυχιατρικής στη Σχολή Ιατρικής του Χάρβαρντ.

Δημιουργεί προκλήσεις για τον εγκέφαλό σας

Ο πιο ισχυρός τρόπος για να παραμείνετε νοητικά δραστήριοι είναι να εισάγετε νέες ή συνεχιζόμενες ερεθίσματα στην καθημερινότητά σας.

«Πέρα από τα σωματικά οφέλη, η κηπουρική προσφέρει νοητική διέγερση — σχεδιασμός, απομνημόνευση της φροντίδας των φυτών και επίλυση προβλημάτων — κάτι που ενεργοποιεί τη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες, υποστηρίζοντας τη βραδύτερη γνωστική εξασθένηση με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε η Πατέλ.

Μειώνει το άγχος

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι το χρόνιο άγχος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ήπιας γνωστικής εξασθένησης και της νόσου Alzheimer. Μία πιθανή εξήγηση γι’ αυτό είναι το πώς το άγχος μπορεί να παρεμβαίνει στην ποιότητα του ύπνου. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι κοιμόνταν λιγότερο από έξι ώρες τη νύχτα είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια αργότερα στη ζωή.

Η επαφή με τη φύση συνήθως προτείνεται ως τρόπος διαχείρισης του άγχους και προώθησης της γενικότερης ευημερίας. «Τα φυσικά περιβάλλοντα αναζωογονούν την προσοχή και μειώνουν την ψυχική κόπωση», είπε ο Βάις. «Το χρόνιο άγχος βλάπτει τον εγκέφαλο με την πάροδο του χρόνου, επομένως, ό,τι το μειώνει αξίζει να το πάρετε σοβαρά.»

Άλλοι τρόποι για να μειώσετε τον κίνδυνο άνοιας

Η κηπουρική δεν είναι η πανάκεια για την πρόληψη της άνοιας. Αντίθετα, «πιθανότατα συνεισφέρει σε ένα μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι του παζλ», δήλωσε η Πατέλ, «αλλά δεν είναι από μόνη της η λύση».

Η διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου απαιτεί την υιοθέτηση πολλών αλλαγών στον τρόπο ζωής — και την συνέπεια τους.

Σύμφωνα με τον Βάις, άλλοι τρόποι για να υποστηρίξετε τον εγκέφαλό σας περιλαμβάνουν: