Η καλύτερη πόλη της Ευρώπης για ψηφιακούς νομάδες

Με πάνω από 50 ευρωπαϊκές χώρες να προσφέρουν ευέλικτες οδούς για εξ αποστάσεως εργασία, η πρόκληση για τους ψηφιακούς νομάδες δεν είναι η απόκτηση βίζας, αλλά ποια πόλη θα προτιμήσουν.

Μια νέα μελέτη επιχειρεί να δώσει απάντηση, αναδεικνύοντας τις 10 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις που συνδυάζουν προσιτό κόστος, ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Οι ερευνητές ανέλυσαν 35 δημοφιλείς προορισμούς, εξετάζοντας παράγοντες όπως το κόστος διαμονής και φαγητού, την τιμή και ταχύτητα του Διαδικτύου, τις συγκοινωνίες και τα επίπεδα ασφάλειας. Οι πόλεις με την καλύτερη ασφάλεια και τα χαμηλότερα έξοδα συγκέντρωσαν περισσότερους βαθμούς, διαμορφώνοντας την τελική κατάταξη.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πόλεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το γρήγορο Ίντερνετ, τη διαμονή και τις οικονομικές μετακινήσεις. Αντίθετα, η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη χαρακτηρίζονται από σημαντικά υψηλότερο κόστος ζωής.

Η λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις για ψηφιακούς νομάδες

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Κρακοβία της Πολωνίας, συγκεντρώνοντας 161 βαθμούς από το άριστο των 175. Το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται σε περίπου 1.423 ευρώ, ενώ ξεχωρίζει για τις χαμηλές τιμές στο φαγητό, το πολύ οικονομικό Ίντερνετ και το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Βαρσοβία, επίσης στην Πολωνία, με χαμηλότερα συνολικά έξοδα που ανέρχονται σε 1.265,26 ευρώ και υψηλή βαθμολογία στην ασφάλεια, ενώ τρίτη κατατάσσεται η Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου οι ψηφιακοί νομάδες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 1.542,24 ευρώ και έχουν προσιτές συγκοινωνίες.

Ακολουθεί η Πράγα στην Τσεχία και το Ταλίν στην Εσθονία, πόλεις που είναι οικονομικά προσιτές και προσφέρουν αξιόπιστο και γρήγορο Διαδίκτυο, χαμηλό κόστος φαγητού και γενικά ευνοϊκές συνθήκες για εργασία εξ αποστάσεως.

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Μαδρίτη και η Σεβίλλη στην Ισπανία, η Λισαβόνα στην Πορτογαλία, το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία και το Πόρτο της Πορτογαλίας.

Η λίστα:

Κρακοβία, Πολωνία - με μηνιαία έξοδα 1.423,12 € και δείκτη ασφάλειας 75,08

Βαρσοβία, Πολωνία - με μηνιαία έξοδα 1.265,26 € και δείκτη ασφάλειας 74.66

Βουδαπέστη, Ουγγαρία - με μηνιαία έξοδα 1.542,24 € και δείκτη ασφάλειας 75.30

Πράγα, Κροατία - με μηνιαία έξοδα 1.276,65 € και δείκτη ασφάλειας 66.27

Ταλίν, Εσθονία - με μηνιαία έξοδα 2.627,12 € και δείκτη ασφάλειας 78.42

Μαδρίτη, Ισπανία - με μηνιαία έξοδα 2.169,41 € και δείκτη ασφάλειας 70.91

Σεβίλλη, Ισπανία - με μηνιαία έξοδα 1.912,62 € και δείκτη ασφάλειας 63.69

Λισαβόνα, Πορτογαλία - με μηνιαία έξοδα 1.745,27 € και δείκτη ασφάλειας 67.03

Ντουμπρόβνικ, Κροατία - με μηνιαία έξοδα 2.270,09 € και δείκτη ασφάλειας 82.23

Πόρτο, Πορτογαλία - με μηνιαία έξοδα 1.569,29 € και δείκτη ασφάλειας 66.39

Μεγάλες αποκλίσεις στα έξοδα από πόλη σε πόλη της Ευρώπης

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι το κόστος του Διαδικτύου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, με πόλεις όπως η Κρακοβία και η Βαρσοβία να προσφέρουν γρήγορες συνδέσεις σε χαμηλές τιμές. Παράλληλα, η μελέτη διαπιστώνει ότι το κόστος των δημόσιων συγκοινωνιών ποικίλλει σημαντικά σε όλη την Ευρώπη, με την Πράγα να προσφέρει το πιο φθηνό μηνιαίο πάσο και το Λονδίνο το ακριβότερο.

Τέλος, σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται και στην ασφάλεια και τη διαμονή. Το Ντουμπρόβνικ ξεχωρίζει με την υψηλότερη βαθμολογία 82,23, για την ασφάλεια, ενώ η Λυών της Γαλλίας συγκεντρώνει μόλις 40,87.

Όσον αφορά τη διαμονή, η Πράγα και η Βαρσοβία κατακτούν την κορυφή ως οι πιο οικονομικές, ενώ πόλεις όπως το Δουβλίνο και το Ρέικιαβικ καταγράφουν τα υψηλότερα κόστη διαβίωσης και στέγασης, με αποτέλεσμα να αποτελούν λιγότερο προσιτές επιλογές για ψηφιακούς νομάδες.