Λαμία - Πάτρα σε χρόνο ρεκόρ: Προχωρά ο νέος αυτοκινητόδρομος

Ένα από τα πιο απαιτητικά και κομβικά έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς, όπως δείχνουν τα νέα πλάνα που έρχονται από το σημείο.
Ένα από τα έργα που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία είναι και ο αυτοκινητόδρομος Μπράλος–Άμφισσα, με τον νέο αυτό άξονα να αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, ενισχύοντας τη διασύνδεση σημαντικών περιοχών.
Πρόκειται μάλιστα για έναν δρόμο που αποτελεί ένα κρίσιμο τμήμα της διαγώνιας σύνδεσης Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, που αναμένεται να μεταμορφώσει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Στερεάς Ελλάδας και να αποτελεί βασικό κρίκο για τη βελτίωση της οδηγικής κατάστασης στην περιοχή.
Η αναβάθμιση αφορά δύο βασικά υποτμήματα, το Μπράλος – αρχή παράκαμψης Γραβιάς και το Μεταλλεία Βωξίτη – Άμφισσα, με συνολικό μήκος που φτάνει περίπου τα 24 χιλιόμετρα, ενώ η παράκαμψη της Γραβιάς έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του έργου είναι η δραστική μείωση του χρόνου διαδρομής, καθώς η απόσταση Λαμία – Πάτρα αναμένεται να καλύπτεται σε περίπου μιάμιση ώρα.
Πάτρα: Από το service στις βλάβες- Η κρίση άλλαξε τα πάντα στα συνεργεία- Γιατί χαλάνε πιο συχνά τα αυτοκίνητα σήμερα
Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Σε 24ωρη απεργία προχωρά η ΠΝΟ
