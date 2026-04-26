Συνταγή: Ζυμαρικά με κρέμα, μανιτάρια, κοτόπουλο και βούτυρο

Μια συνταγή πεντανόστιμη και γρήγορη, ότι πρέπει για το μεσημέρι
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε μια συνταγή που είναι ο ορισμός του confort food.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για ζυμαρικά με κρέμα, μανιτάρια, κοτόπουλο και βούτυρο.
Χορταστική, πεντανόστιμη και έτοιμη μέσα σε λίγη ώρα, ότι πρέπει για το μεσημέρι.
Τα υλικά
500 γρ. ριγκατόνι
2 στήθη κοτόπουλου
150 γρ. μανιτάρια champignon
6 μανιτάρια πορτομπέλο
30 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια
1 λευκό κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
2 κ,σ. φρέσκο θυμάρι
100 γρ. βούτυρο
50 γρ. παρμεζάνα
100 ml κρέμα γάλακτος
100 ml ζωμό κοτόπουλου
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
- Πρώτα βράζουμε τα ζυμαρικά, περίπου τρία λεπτά λιγότερο από το κανονικό.
- Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε μια κουταλιά βούτυρο (το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου) και προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλου, για να τα θωρακίσουμε.
- Ρίχνουμε το θυμάρι, το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα μανιτάρια μας – champignon, πορτομπέλο και τα αποξηραμένα. Ανακατεύουμε καλά και τα περιμένουμε να σοταριστούν.
- Όταν είναι έτοιμα, σβήνουμε με λίγο ζωμό κοτόπουλου και προσθέτουμε στο τηγάνι τα ζυμαρικά, όπου τα αφήνουμε για περίπου τρία λεπτά.
- Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε την παρμεζάνα, ώστε να δέσει η σάλτσα. Η συνταγή είναι έτοιμη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr