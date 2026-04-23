Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Τουρισμός και ευρωπαϊκό έργο Libeccio- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του Τοπικού Συνεδρίου του ευρωπαϊκού έργου Libeccio στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας





Το έργο LIBECCIO (Interreg Euro-MED 2021–2027) επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο επίκεντρο βρέθηκαν, τα βασικά ευρήματα και τα τελικά αποτελέσματα του έργου LIBECCIO, οι νέες τάσεις και προκλήσεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον της τουριστικής ανάπτυξης, προτάσεις πολιτικής και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.



Παράλληλα, στο συνέδριο συμμετέχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, ειδικοί του τουρισμού, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας όπως επισημαίνεται σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή.