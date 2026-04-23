Οι πρόσφατες αυξήσεις εισιτηρίων και στο αστικό ΚΤΕΛ, έβγαλαν τους φοιτητές της Πάτρας στους δρόμους - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Σε κινητοποίηση μπροστά από τα γραφεία του αστικού ΚΤΕΛ της Πάτρας στην Αγίου Ανδρέου, προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης, φοιτητικοί σύλλογοι της Πάτρας.

Αίτημα των φοιτητών, να μετακινούνται χωρίς κόστος - τουλάχιστον όχι μεγάλο - από και προς τις σχολές τους.

Αφορμή για την κινητοποίησή τους αποτέλεσε η πρόσφατη αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων -και του αστικού ΚΤΕΛ- ελέω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχει απογειώσει τις τιμές των καυσίμων και ειδικά του πετρελαίου κίνησης.

Η τελευταία αύξηση έχει γίνει από την 1η Απριλίου και αναρτήθηκε για όλες τις ζώνες και τα εισιτήρια στην ιστοσελίδα και του αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας.