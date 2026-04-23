Ελευθερία Γιακουμάκη: «Ήξερα ότι την είχε σκοτώσει αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω» λέει η μητέρα της

«Δεν μπορώ να το πιστέψω… κοιτάω τα εγγόνια μου και πρέπει να τους δώσω κουράγιο», λέει η μητέρα της Ελευθερίας Γιακουμάκη που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο Ηράκλειο μετά από ημέρες ερευνών για τον εντοπισμό της. Δράστης της δολοφονίας ο σύντροφός της που λίγες ώρες αφότου την πυροβόλησε εξ επαφής, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η ώρα ήταν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (22.04.2026), όταν οι ελπίδες χάθηκαν, με τη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της, φέροντας τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, σε δύσβατη περιοχή στην Αγία Βαρβάρα του Ηρακλείου. Τα παιδιά της και ο αδερφός της έμαθαν αμέσως για τη δολοφονία και έσπευσαν στο σημείο να δουν τι έχει συμβεί.

Συντετριμμένη η μητέρα της Ελευθερίας μιλά λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της κόρης της στο newsit.gr, λέγοντας ότι ο φόβος που είχε από την πρώτη στιγμή επιβεβαιώθηκε. «Τα παιδιά της, προς το παρόν το παλεύουν, δεν το έχουν πιστέψει ακόμα. Έκλαιγαν, δεν μίλαγαν. Μαζεύτηκε κόσμος στο σπίτι αλλά τι να πουν τα καημένα;», ανέφερε συντετριμμένη.

Ένα σημείωμα στη μικρή της κόρη και δύο αυτοματοποιημένα μηνύματα ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχε η Ελευθερία με την οικογένειά της. Άλλωστε δεν έφευγε ποτέ από το σπίτι τους χωρίς να τους ενημερώσει. Όσο η ώρα περνούσε ωστόσο και η Ελευθερία δεν γυρνούσε, τόσο οι ελπίδες χάνονταν, λέει η μητέρα της. Μέσα της ήξερε, χωρίς να θέλει να το παραδεχθεί πως ο πρώην σύντροφός της την έχει σκοτώσει.

«Εξ αρχής πίστευα ότι την έχει σκοτώσει. Τις προάλλες έλεγα μπορεί να μην έχει γίνει κάτι, αλλά τελικά έγινε. Δεν άφησαν τα παιδιά της να την δουν, έφτασαν στο σημείο όπου βρέθηκε αλλά δεν την είδαν. Δεν αφήσαν κανέναν να πλησιάσει», συνέχισε.

Η οικογένεια της Ελευθερίας μετρά δύο απώλειες μέσα σε έξι μήνες, καθώς ο πατέρας της 43χρονης είχε φύγει από τη ζωή μετά από προβλήματα υγείας.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω… κοιτάω τα εγγόνια μου και πρέπει να τους δώσω κουράγιο. Είμαστε όλοι μαζί από χθες το βράδυ και ο αδερφός της δεν έχει φύγει λεπτό από εδώ, τρέχει για τα πάντα. Είμαι τόσο ζαλισμένη και δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω», κατέληξε η μητέρα της Ελευθερίας Γιακουμάκη.