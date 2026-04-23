Έντι Γαβριηλίδης: «Η σχέση μου με το STAR έφτασε σε κορεσμό - Δε θα είμαι στο GNTM»

Την απόφασή του να μη συμμετάσχει στον νέο κύκλο του GNTM επιβεβαίωσε ο Έντι Γαβριηλίδης, μιλώντας στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο και στην κάμερα του Happy Day, ενώ ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μια κοινή επιλογή με το κανάλι, μετά από έναν κύκλο που «έκλεισε».

«Δεν θα είμαι φέτος στο GNTM, γιατί έχω αφήσει πολλά project να πάνε πίσω. Είναι κάπως έτσι μία κοινή απόφαση με το κανάλι. Υπάρχει μία σχέση η οποία έχει φτάσει σε έναν κορεσμό. Και όταν η σχέση φτάνει σε κορεσμό, ήρθε η ώρα για την επόμενη σχέση ή για την ανανέωση αυτής της σχέσης υπό άλλες συνθήκες. Θα πω ότι ήτανε κοινή συναινέσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως δεν είχε προαναγγείλει την αποχώρησή του: «Δεν το είχα ανακοινώσει. Δεν είχα πει ότι δεν θέλω να συνεχίσω, κάθε άλλο. Σκεφτόμουν ότι μπορεί και να συνεχίσουμε και να δούμε πώς θα πάει. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει το GNTM».

Όσον αφορά τις σχέσεις του με τον Λάκη Γαβαλά, ο Έντι Γαβριηλίδης ξεκαθάρισε: «Δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις με τον Λάκη; Άντε καλέ, αυτά είναι βλακείες! Όλοι οι άνθρωποι τσακωνόμαστε, όλοι οι άνθρωποι διαφωνούμε. Ξέρεις τώρα, είναι μια πολύ συγκεκριμένη περσόνα στην ελληνική τηλεόραση και με μία πολύ συγκεκριμένη πορεία, η οποία πολλές φορές μπορεί να έρθει σε αντίθεση με τη δικιά μου, με το δικό μου τρόπο ζωής και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν είχαμε καλή σχέση», προσθέτοντας «Αν έκανε κι αυτός μαζί μου, γιατί να μην κάνω;».

Τέλος, σχετικά με παλαιότερα σχόλια του Νίκου Αποστολόπουλου, σχολίασε:: «Τι να με στεναχωρήσουν αυτά τα πράγματα; Σκέψου ότι έχω και ένα vintage παντελόνι Νίκος Αποστολόπουλος, το οποίο το έχω ευχαριστηθεί πάρα, πάρα πολύ! Νομίζω ότι προσβλητικό είναι για τους ανθρώπους που τα λένε. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έχει tact. Επίσης να σου πω, ότι ο Νίκος Αποστολόπουλος έχει σαράντα χρόνια καριέρα, εγώ δεν είμαι καν σαράντα χρονών».