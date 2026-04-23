Τηλεθέαση (22/4): Ποια σειρά σάρωσε σε δυναμικό κοινό και σύνολο

Στην prime time ζώνη, ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 21,3%, αφήνοντας στη δεύτερη το επίσης δυνατό «Να μ’ αγαπάς» με 16,4%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «MasterChef» του Star με 13,0%, ενώ ακολούθησαν οι σειρές του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς», που διατήρησαν σταθερή παρουσία στο Top 6.

Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά πρώτο με 24,6%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχησή του σε ευρύτερο κοινό. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ακολούθησε με 18,8%, ενώ υψηλά κινήθηκαν και τα «Άγιος έρωτας» και «Μια νύχτα μόνο». Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση του «Grand Hotel», που ανέβηκε σημαντικά στο γενικό σύνολο.