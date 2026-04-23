Μελέτη αποκαλύπτει πόσες φορές αρρωσταίνουν τα παιδιά τον πρώτο χρόνο στον παιδικό σταθμό

Τα νήπια και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό αρρωσταίνουν κατά μέσο όρο 15 φορές τον πρώτο χρόνο, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν περίπου 13 ημέρες, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτή η περίοδος λειτουργεί σαν «στρατόπεδο εκπαίδευσης» για το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών, βοηθώντας τα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στα μικρόβια όταν ξεκινήσουν το σχολείο.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα για τη συχνότητα που αρρωσταίνουν τα παιδιά τον πρώτο χρόνο στον παιδικό σταθμό

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ακαδημαϊκούς που παρατήρησαν πόσο συχνά αρρώσταιναν τα δικά τους παιδιά μετά την ένταξή τους σε δομές φύλαξης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, κατά τον πρώτο χρόνο που εντάσσονται σε παιδικό σταθμό τα μωρά και τα νήπια εμφανίζουν περίπου 12 λοιμώξεις του αναπνευστικού, δύο επεισόδια γαστρεντερίτιδας (διάρροια ή εμετό) και τουλάχιστον μία ασθένεια που σχετίζεται με εξανθήματα.

Αν και τα παιδιά ηλικίας ενός έως πέντε ετών που φοιτούν σε σταθμούς αρρωσταίνουν συχνότερα, η τάση αυτή αντιστρέφεται αργότερα στο σχολείο και όσα δεν είχαν προηγούμενη έκθεση σε δομή παιδικής φροντίδας αρρωσταίνουν πιο συχνά. Αυτό συμβαίνει γιατί η πρώιμη έκθεση σε ομαδικά περιβάλλοντα ενισχύει την ανοσία και προσφέρει προστασία στα πρώτα χρόνια του σχολείου.

Η σημασία του εμβολιασμού

Οι ερευνητές τονίζουν επίσης ότι οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν «ρεαλιστικές προσδοκίες» για τις απουσίες λόγω ασθένειες παιδιών, γονέων και φροντιστών, ιδιαίτερα μετά το τέλος της γονικής άδειας.

Παράλληλα, επισημαίνουν τη σημασία του εμβολιασμού επειδή είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. «Τα νεογέννητα διαθέτουν κάποια προστασία από λοιμώξεις χάρη στα αντισώματα που λαμβάνουν από τη μητέρα, όμως αυτή μειώνεται μέσα στον πρώτο χρόνο, αφήνοντας τα βρέφη -ιδίως όσα ξεκινούν παιδικό σταθμό- πιο ευάλωτα σε λοιμώξεις», σημειώνει ο Δρ. Λίο Σουάντλινγκ, από το Ινστιτούτο Λοιμώξεων, Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων του University College London (UCL). «Είναι φυσιολογικό τα παιδιά να αρρωσταίνουν συχνά επειδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν έχει ξαναδεί αυτά τα μικρόβια - αλλά στη συνέχεια ο παιδικός σταθμός χρησιμεύει ως "στρατόπεδο εκπαίδευσης" για το ανοσοποιητικό τους σύστημα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα για τα επόμενα χρόνια», συνεχίζει και παροτρύνει τους γονείς να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους είναι πλήρως εμβολιασμένα.

Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι όταν είναι άρρωστα

Τέλος, οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη τήρησης των οδηγιών για τον περιορισμό της διασποράς των λοιμώξεων και καλούν τους γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι όταν είναι άρρωστα, και για λίγες ημέρες μετά την ανάρρωση, ώστε να μειωθεί η μετάδοση.

Πηγή: Independent