Πεκάν: Ο καρπός που ρυθμίζει χοληστερόλη και τριγλυκερίδια

Αναζητάτε έναν υγιεινό τρόπο για να κάνετε την καρδιά σας να χτυπά από ευγνωμοσύνη;

Υπάρχει και δεν απαιτεί στερητικές δίαιτες ή κοπιώδη άσκηση αλλά ένα μικροσκοπικό καρπό.

Μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Penn State αποκαλύπτει μια απλή προσθήκη στη διατροφική συμπεριφορά μας που μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη και να τονώσει τη συνολική ποιότητα της διατροφής, δύο παράγοντες-κλειδιά για μια πιο υγιή καρδιά.

Ο ξηρός καρπός-ήρωας που προφυλάσσει τον σημαντικότερο μυ μας από καρδιαγγειακές νόσους, είναι τα καρύδια πεκάν, τα οποία δεν χαίρουν ισάξιας προσοχής με τα αμύγδαλα ή τα παραδοσιακά καρύδια. Με αφορμή αυτόν τον καρπό-ερωτηματικό για τις ιδιότητές του, μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πεκάν και δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition, δίνει στο βουτυρένιο ξηρό σνακ την σημασία που του αναλογεί.

Όταν η καρδιά παίρνει 10′ στις εξετάσεις υγείας

Η ερευνητική ομάδα προσέλκυσε 138 ενήλικες που είχαν τουλάχιστον 1 παράγοντα κινδύνου για μεταβολικό σύνδρομο (υψηλή αρτηριακή πίεση, σάκχαρο στο αίμα, υπερβολικό λίπος στην κοιλιά ή τα εκτός ελέγχου επίπεδα χοληστερόλης) που αυξάνει τις πιθανότητες καρδιαγγειακής πάθησης, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη τύπου 2.

Οι μισοί συμμετέχοντες έτρωγαν περίπου 1 χούφτα πεκάν καθημερινά αντί για τα συνηθισμένα παχυντικά σνακ, ενώ οι άλλοι μισοί συνέχισαν να «πέφτουν με τα μούτρα» σε υπερ-επεξεργασμένους πειρασμούς.

Μετά από 12 εβδομάδες, τα άτομα στην ομάδα κατανάλωσης πεκαν είδαν τους αριθμούς της χοληστερόλης τους να βελτιώνονται σημαντικά σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι:

η συνολική χοληστερόλη μειώθηκε κατά περίπου 8 μονάδες

η LDL (κακή) χοληστερόλη «έπεσε» κατά περίπου 7 μονάδες

τα τριγλυκερίδια μειώθηκαν κατά 16 μονάδες πέρα από τη βελτίωση της χοληστερόλης, οι καταναλωτές πεκάν ενίσχυσαν σε μέγιστο βαθμό τη συνολική ποιότητα της διατροφής τους. Ακριβέστερα, η ομάδα πρόσληψης των καρυδιών πεκάν «ανέβασε» τη βαθμολογία της κατά περίπου 9 μονάδες. Στο τέλος της μελέτης, η ποιότητα της διατροφής τους ήταν 17% υψηλότερη από την ομάδα σύγκρισης

τα πεκάν, προσφέρουν υγιή για την καρδιά λίπη, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα και ευεργετικές φυτικές ενώσεις

η «ομάδα των πεκάν» που άρχισαν να απολαμβάνουν περισσότερες φυτικές πρωτεΐνες και θαλασσινά, τα οποία συνήθως λείπουν από τις αμερικανικές δίαιτες, παρατήρησαν μέχρι την έκτη εβδομάδα κατανάλωσής τους, σταθερά καλές τιμές στην υγεία τους

εντούτοις, η «ομάδα πεκάν» πήραν περίπου 1,5 κιλό σε 12 εβδομάδες, ενώ το βάρος της ομάδας ελέγχου παρέμεινε σταθερό. Αυτό πιθανώς συνέβη επειδή τα πεκάν περιέχουν πολλές θερμίδες, περίπου 200 σε μια χούφτα, και οι συμμετέχοντες πιθανώς δεν αντικατέστησαν πλήρως τα συνήθη σνακ τους και δεν παρατηρήθηκε ενδυνάμωση των αιμοφόρων αγγείων. Σε αδρές γραμμές η λελογισμένη κατανάλωσή τους είναι ωφέλιμη από κάθε άποψη.

πηγή ygeiamou.gr