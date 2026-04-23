Για πρώτη φορά στην Αχαΐα: Open Food Tasting Event από την Pietris Catering West

Μια νέα εμπειρία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο των εκδηλώσεων στη Δυτική Ελλάδα, με την Pietris Catering να παρουσιάζει το νέο της brand Pietris Catering West και να εγκαινιάζει την παρουσία της στην Αχαΐα.

Με πολυετή παρουσία στον χώρο, η εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην Αχαΐα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για γάμους, βαπτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κοινωνικό γεγονός, σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη.

Για πρώτη φορά, ένα catering στην περιοχή ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό μέσα από ένα ανοιχτό Food Tasting Event, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όσους σχεδιάζουν την εκδήλωσή τους να δοκιμάσουν στην πράξη τις προτάσεις που θα επιλέξουν.