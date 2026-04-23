Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

BUSINESS PULSE

/

Για πρώτη φορά στην Αχαΐα: Open Food Tasting Event από την Pietris Catering West

Για πρώτη φορά στην Αχαΐα: Open Food Tas...

Με πολυετή παρουσία στον χώρο, η εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην Αχαΐα

Μια νέα εμπειρία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο των εκδηλώσεων στη Δυτική Ελλάδα, με την Pietris Catering να παρουσιάζει το νέο της brand Pietris Catering West και να εγκαινιάζει την παρουσία της στην Αχαΐα.

Με πολυετή παρουσία στον χώρο, η εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην Αχαΐα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για γάμους, βαπτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κοινωνικό γεγονός, σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη.

Για πρώτη φορά, ένα catering στην περιοχή ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό μέσα από ένα ανοιχτό Food Tasting Event, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όσους σχεδιάζουν την εκδήλωσή τους να δοκιμάσουν στην πράξη τις προτάσεις που θα επιλέξουν.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και πραγματοποιείται κατόπιν δήλωσης, διαμορφώνοντας μια εμπειρία με χαρακτήρα επιλεγμένης συμμετοχής. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της εταιρείας, να δοκιμάσουν προτάσεις menu και να συζητήσουν ιδέες για τη δική τους εκδήλωση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Prevedos Center και απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσέγγιση στο catering και το event planning.

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Pietris Catering West, δηλώνοντας έγκαιρα την παρουσία τους, στα παρακάτω στοιχεία:

+30 27411 80300 (int. 3)

[email protected] 

www.pietris.gr 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Pietris Catering catering
Business Pulse
828636
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Business Pulse