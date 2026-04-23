Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών και τον μάζεψε απορριμματοφόρο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων εντόπισαν άστεγο να κοιμάται μέσα σε πράσινο κάδο σκουπιδιών.

Πρόκειται για έναν αλλοδαπό 46 ετών από τη Ρουμανία που ήταν άστεγος και κοιμήθηκε σε κάδο σκουπιδιών. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα της περισυλλογής των απορριμμάτων από το συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης ο ίδιος ξύπνησε και οι εργαζόμενοι σταμάτησαν τη διαδικασία. Ο άστεγος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, καθώς έπεσε μέσα στην πρέσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

Τα ξημερώματα σήμερα της Πέμπτης 23/4 επί της Λ. Νίκης 69, στη διάρκεια της μηχανικής αποκομιδής υπέργειων κάδων από πλήρωμα και όχημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων σημειώθηκε το εξής περιστατικό:

Στη διαδικασία ανύψωσης και απόρριψης του περιεχομένου του κάδου απορριμμάτων εντός της χοάνης του απορριμματοφόρου, παρά την έντονη βροχόπτωση και κόπωση του πληρώματος, διαπιστώθηκε πως εντός του κάδου κοιμόταν άνδρας που κατά την διαδικασία της αποκομιδής έπεσε μέσα στο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, εντός του οχήματος.

Χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των εργαζομένων, διεκόπη άμεσα η αυτοματοποιημένη διαδικασία λειτουργίας του απορριμματοφόρου.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η Ελληνική Αστυνομία και ο άνδρας, ρουμανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο όπου με βάση την τρέχουσα ενημέρωση, έχει υποστεί τραυματισμό σε ένα από τα κάτω άκρα.

Το πλήρωμα του απορριμματοφόρου έδωσε την προβλεπόμενη κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα και αποχώρησε.