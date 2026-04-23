Αυτό το Σάββατο στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Το Σάββατο 25 Απριλίου, η Πάτρα φιλοξενεί την 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, φέρνοντας σε άμεση επαφή επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό με πολίτες που επιδιώκουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο MY WAY, με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων που προσφέρουν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν με το βιογραφικό τους σημείωμα, ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με εργοδότες και συμμετοχής σε αρχικές συνεντεύξεις.

Η προεγγραφή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία επαγγελματικής δικτύωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme