Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Αυτό το Σάββατο στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Αυτό το Σάββατο στην Πάτρα η 55η «Ημέρα ...

Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας

Το Σάββατο 25 Απριλίου, η Πάτρα φιλοξενεί την 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, φέρνοντας σε άμεση επαφή επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό με πολίτες που επιδιώκουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο MY WAY, με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων που προσφέρουν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν με το βιογραφικό τους σημείωμα, ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με εργοδότες και συμμετοχής σε αρχικές συνεντεύξεις.

Η προεγγραφή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία επαγγελματικής δικτύωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

 

 

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΔΥΠΑ Ημέρα Καριέρας
Ειδήσεις
Οικονομία
828634
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις