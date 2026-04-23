Λάουρα Κοβέσι: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταστεί συνώνυμο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων»

Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, βρίσκεται σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) Λάουρα Κοβέσι, η οποία συμμετέχει στο πάνελ με τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου).

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας στη συζήτησή της με τον Παύλο Τσίμα ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ειδα τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Γνωρίζουμε πως υπάρχει προσδοκία από το κοινό να διευκρινιστεί τι συνέβη. Αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε άνθρωποι. Και επίσης, έχουμε μόνο 24 ώρες στις οποίες εργαζόμαστε. Και ίσως πρέπει να κοιμηθούμε λίγο. Και οι πόροι μας είναι πολύ περιορισμένοι. Μέχρι στιγμής, σε αυτή την έρευνα, έχουμε μόνο έναν αστυνομικό που συνεργάστηκε με τους δύο εισαγγελείς μας, τρεις άνθρωποι που πρέπει να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα. Πρέπει να ακούσουν εκατοντάδες παρακολουθήσεις. Δεν είναι εύκολο. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε συμφωνία», είπε και πρόσθεσε:

«Χθες, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει».

Στη συνέχεια έδωσε και ένα παράδειγμα και τόνισε πως δεν υπάρχει χώρα που να είναι καθολικά «καθαρή» και πως παντού υπάρχουν απάτες. «Για μένα, είναι σημαντικό απλώς να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος, έχουμε διπλάσιο αριθμό νέων κρουσμάτων που καταγράφονται στην Ελλάδα επειδή πολλοί πολίτες έστειλαν παράπονα σε εμάς. Αυτό είναι καλό σημάδι. Εμπιστεύονται αυτό που κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι συνάδελφοί μας εδώ στην EPPO στην Αθήνα είναι πολύ καλοί. Και πρέπει να θαυμάσω το θάρρος τους και την αποφασιστικότητά τους και τη δραστηριότητά τους για να το αλλάξουν αυτό. Ακούω συνέχεια, ''έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα''.

Είχα ακούσει πως είναι μια πολύ διεφθαρμένη χώρα και είχα την εντύπωση ότι ίσως είναι έτσι, ίσως όχι. Τώρα, ως Ευρωπαίος Εισαγγελέας, μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας της EPPO, γνωρίζοντας ακριβώς τι συμβαίνει σε 24 κράτη μέλη, πρέπει να σας πω, δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Υπάρχει απάτη παντού. Ίσως το επίπεδο να είναι λίγο υψηλότερο ή όχι. Ίσως υπάρχουν συστημικά ζητήματα ή όχι. Αλλά το γεγονός ότι δεν ανακαλύπτεις και δεν ερευνάς δεν σε κάνει μια καθαρή χώρα»