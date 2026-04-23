Πώς έγινε η δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη: Την σκότωσε και έστειλε μήνυμα στον γιο της προσποιούμενος την ίδια

Ήταν ένα ραντεβού θανάτου. Ο δράστης της δολοφονίας, ο 39χρονος, ζήλευε παθολογικά την πρώην σύντροφό του και είχε πάρει τις αποφάσεις του.

Προμηθεύτηκε ένα πιστόλι (δεν έχει βρεθεί), παρακάλεσε την Ελευθερία Γιακουμάκη να τον συναντήσει σε τοποθεσία του Ηρακλείου, έστω για λίγο και έβαλε σε εφαρμογή το αρρωστημένο του σχέδιο που ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από ένα λεπτό. Με μια σφαίρα πήρε τη ζωή της πρώην συντρόφου του.

Όλα δείχνουν πως όταν ο 39χρονος δράστης της δολοφονίας στο Ηράκλειο κατάλαβε τι έχει γίνει και είχαν αντιληφθεί οι αστυνομικοί την πράξη του, έβαλε τέλος στη ζωή του με μία καραμπίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας και βάσει των καμερών που κατέγραψαν τις κινήσεις του 39χρονου δράστη και αυτόχειρα, όλα ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών στις 11:02 φεύγει με το λευκό Honda από το σπίτι της, προκειμένου να πάει στο προκαθορισμένο ραντεβού με τον πρώην σύντροφό της στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές. Την παρακάλεσε να τον συναντήσει για τελευταία φορά. Πράγματι, τέσσερα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο.

Εκεί την περιμένει ο 39χρονος. Μ’ ένα εννιάρι πιστόλι στο χέρι την πλησιάζει από το παράθυρο του συνοδηγού και, χωρίς ουσιαστικά να ανταλλάξουν λέξη, την πυροβόλησε εξ επαφής μία φορά στο κεφάλι. Στη συνέχεια παίρνει το μηχανάκι του προκειμένου να επιστρέψει στις Μαλάδες, στο σπίτι του, για να ολοκληρώσει το σχέδιο εξαφάνισης της πρώην συντρόφου του. Όμως πέφτει με το μηχανάκι, τραυματίζεται και αναγκάζεται να αλλάξει τα σχέδιά του.

Έτσι, στις 12:00 το μεσημέρι κάμερα τον καταγράφει να περπατάει στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών, να παίρνει ταξί και να επιστρέφει στο σπίτι του. Εκεί, με γρήγορες κινήσεις, παίρνει το smart και επιστρέφει στο σημείο του εγκλήματος. Επιβιβάζεται στο λευκό Honda και μεταφέρει το όχημα της Ελευθερίας, μεταφέρει τη σορό της πρώην συντρόφου του στη θέση Αγία Βαρβάρα, όπου και το εγκαταλείπει, αφού πρώτα την τοποθετεί στο πίσω κάθισμα. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 13:13, άλλη κάμερα τον καταγράφει να κινείται πεζός, ουσιαστικά να εξαφανίζεται από το σημείο και να επιστρέφει στο σπίτι του. Πρώτα φρόντισε να εξαφανίσει το 9άρι πιστόλι που προμηθεύτηκε για να δολοφονήσει την 43χρονη γυναίκα.

Στις 7 το απόγευμα, από το κινητό τηλέφωνο της πρώην συντρόφου του, ο 39χρονος στέλνει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει, υποτίθεται, η μητέρα του αργότερα και κλείνει το κινητό.

Τον «πρόδωσαν» οι κάμερες

Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή κατάλαβαν πως συνδέεται η εξαφάνιση της 43χρονης γυναίκας με τον 39χρονο πρώην σύντροφό της και ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να φτάσουν και να αποκωδικοποιήσουν τη δράση του.

Έτσι, όταν μετά από δύο ημέρες ερευνών κατέληξαν στο τι έχει συμβεί και τον κάλεσαν το απόγευμα της Τρίτης να πάει και πάλι στην Ασφάλεια και να δώσει εξηγήσεις, γιατί τον έχουν καταγράψει οι κάμερες στα συγκεκριμένα σημεία τις πρώτες ώρες της εξαφάνισης της 43χρονης πρώην συντρόφου του, ο 39χρονος κατάλαβε ότι πλέον αποκαλύφθηκε τι είχε κάνει και έτσι σηκώνει την κυνηγετική καραμπίνα και αυτοκτονεί.

Οι αναλυτές είναι πεπεισμένοι ότι ο 39χρονος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απόρριψη. Άλλωστε, όπως λένε άνθρωποι που γνώριζαν το πρώην ζευγάρι, τη ζήλευε παθολογικά, της δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα και τελικά, όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις να σταματήσουν οι επαφές, ο 39χρονος δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απώλεια και την απόρριψη από την πρώην σύντροφό του.

Έτσι έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο εξόντωσής της, αγοράζοντας ένα 9άρι πιστόλι που ακόμη δεν έχει βρεθεί και εκτελώντας το σχέδιό του, που ήταν πρόχειρα στημένο, με πολλά κενά και θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί από τις Αρχές.