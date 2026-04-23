Η Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας για το Master Plan του Λιμένα Πατρών

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαίας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 19/2026, με το οποίο εγκρίνεται το επικαιροποιημένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Πατρών.

"Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη για την Αχαΐα, καρπό της συνεπούς πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και της μεθοδικής δουλειάς του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.).

Το νέο Master Plan δεν αποτελεί απλώς ένα πολεοδομικό κείμενο, αλλά τον οδικό χάρτη για τη μεταμόρφωση της Πάτρας σε έναν δυναμικό κόμβο μεταφορών, εμπορίου και ενέργειας. Με το ΠΔ καθορίζονται σαφείς χρήσεις γης και όροι δόμησης που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης από τον χείμαρρο Διακονιάρη έως τον ποταμό Γλαύκο.

Τα βασικά σημεία του ΠΔ που οδηγεί τον Λιμένα Πατρών στη νέα εποχή περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

- Θεσμοθετείται η χωροθέτηση κρίσιμων εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), περιλαμβάνοντας υποδομές αποθήκευσης, διανομής και μονάδα επαναεριοποίησης.

- Δημιουργείται σύγχρονη ζώνη χερσαίας εναπόθεσης σκαφών (dry-berth) με εξειδικευμένες υποδομές ανέλκυσης και συντήρησης.

- Προβλέπεται ρητά, για πρώτη φορά, η λειτουργία σιδηροδρομικού δικτύου και υποστηρικτικών έργων σε όλες τις ζώνες του λιμένα, ενισχύοντας τη συνδυασμένη μεταφορά.

- Εισάγεται η τεχνολογία ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων (cold ironing), μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του λιμανιού.

- Οργανώνεται η ζώνη ακτοπλοΐας με πρόβλεψη για σύγχρονα κτίρια αναμονής, εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης και πολιτιστικές δραστηριότητες, σε αρμονία με τον χαρακτήρα αναψυχής του Νοτίου Πάρκου.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι εργάζεται με σχέδιο για την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας. Η Πάτρα αποκτά πλέον ένα λιμάνι αντάξιο της γεωγραφικής της θέσης, ικανό να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους πολίτες της Αχαΐας" αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.